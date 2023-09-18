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اللؤلؤ والأحجار الكريمة يتصدران قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر للإمارات 2022

9/18/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.5%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 10.6%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 2.3% .

وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 هي:

1- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.

2- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.

3- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.

4 - فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.

5- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.

وقالت بيانات الجهاز، إن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8% .


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