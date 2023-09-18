اللؤلؤ والأحجار الكريمة يتصدران قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر للإمارات 2022

اللؤلؤ والأحجار الكريمة يتصدران قائمة السلع الأكثر تصديرا من مصر للإمارات 2022
التاريخ
9/18/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.5%.
وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 10.6%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 2.3% .
وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 هي:
1- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.
2- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.
3- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.
4 - فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.
5- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
وقالت بيانات الجهاز، إن قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8% .
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