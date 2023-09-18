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كم يبلغ عدد الدراجات النارية فى أغسطس الماضى؟

9/18/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث صادر عن المجمعة المصرية للتأمين، أن أعداد " الدراجات النارية" الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر أغسطس 2023 بلغت حوالي 13080 مجمعة، جاء من بينها 1308 موديل 2020 و2560 موديل2021 و5982 دراجة موديل 2022 و3147 دراجه نارية موديل
2023، و83 دراجه نارية موديل 2024.

أما المركبات المرخصة من حيث " نوع الوقود " سواء غاز أو بنزين فقد سجل إجمالي أعداد "الدراجات النارية "
الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها متنوعة حوالي
9380 من بينها 882 موديل 2020 و1971موديل 2021و4554دراجة موديل 2022 و1973 دراجه نارية موديل 2023 .

يذكر أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673 مركبة وهذا يعنى أن المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبه .

وكشف تقرير أغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949مركبة موديل 2021و8076مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024 .


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