كم يبلغ عدد الدراجات النارية فى أغسطس الماضى؟

أما المركبات المرخصة من حيث " نوع الوقود " سواء غاز أو بنزين فقد سجل إجمالي أعداد "الدراجات النارية "

الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها متنوعة حوالي

9380 من بينها 882 موديل 2020 و1971موديل 2021و4554دراجة موديل 2022 و1973 دراجه نارية موديل 2023 .

يذكر أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673 مركبة وهذا يعنى أن المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبه .

وكشف تقرير أغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949مركبة موديل 2021و8076مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024 .