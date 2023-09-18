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28 كشفا جديدا باحتياطى 35 مليون برميل..7 معلومات عن إنتاج البترول بحقول خالدة

9/18/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) يعد الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد جزءاً من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الانتاج علاوة علي تعظيم
القيمة التي تتحقق للمساهمين وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارقالملاوزير البترول والثروةالمعدنية، والذى أوضح ان تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج علي مستوي الانتاج وتضمنت أهم نتائج الأعمال لشركة خالدة للبترول
المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022/2023
الأتى..



1- شهدت تطوراً ملحوظاً بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة ، حيث بلغ متوسط الانتاج اليومى
حوالى 220 الف برميل مكافيء يومياً.




2- وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالى 2ر1 مليار دولار
لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.




3-حيث تم حفر 91 بئراً لزيادة الانتاج وتنمية الاحتياطيات واكمال وحفر 37 بئراً استكشافية .



4-وقد اثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفاً جديداً خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافىء.



5- وجاء من ابرزها الكشف المتحقق فى البئر شرق برافو X1
بانتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز، والبئر شمال غرب سيوة X1-R بإنتاجية بلغت اكثر من 5100 برميل خام يومياً ، والكشف المتحقق فى البئر IO-1X
بانتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يومياً.



6- كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية
بمنطقة مطروح – غرب كنايس وانجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الامتياز فى اطار انشطة الاستكشاف.



7- انجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الانتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس ايجاباً على العملية الانتاجية ، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمى بكافة الحقول
.







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