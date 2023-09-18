إعلانات زمان فى صالون العم قطامش ببيت السحيمى.. الليلة

إعلانات زمان فى صالون العم قطامش ببيت السحيمى.. الليلة
التاريخ
9/18/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) يستضيف مركز إبداع بيت السحيم - بشارع المعز لدين الله الفاطمي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر الكبير والمؤرخ ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "اتفرج يا سلام على إعلانات زمان"، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم.
حيث يصحبنا "قطامش" فى جولةٍ
مع الإعلانات أيام زمان منذ بداية ظهورها بصورة بدائية في القرن التاسع عشر وتطورها في القرن العشرين، لنجد إعلانات بالكاريكاتير وإعلانات بالشعر والزجل وإعلانات بالصور.
جدير بالذكر أن "قطامش"
مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والاهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.
جدير بالذكر، أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.
يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ
1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.
عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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