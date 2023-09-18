استكشافًا لفن الرواية.. رحلة الكاتب يان ليانكه مع أبرز الأسماء فى تاريخ الأدب

يستذكر تولستوي حينما كان يكتب الجزئية التي تُلقي فيها بطلة الرواية بنفسها أمام القطار في "آنا كارنينا"، بأنه انكفأ على مكتبه وأخذ يجهش بالبكاء، فموت "آنا كارنينا" جعل التحكّم في مشاعره أمرًا مُستحيلًا.

ويقول تولستوي بأنه لم يُرد لـ"آنا كارنينا" أن تموت، ولكن قدرها وشخصيتها هما من قاداها إلى الإلقاء بنفسها أمام القطار بشكلٍ حتمي.

وهكذا الحال مع جميع كُتّاب الواقعية العُظماء من القرن التاسع عشر، الذين وجدوا أنفسهم في تجربة يكونون فيها غير قادرين في التحكم بمصائر شخصياتهم، بل ينقادون هم أيضًا مع أقدار هذه الشخصيات المحتومة.





ويعتبر جميع كُتّاب الواقعية العُظماء بأنهم مجرد متحدثين بألسن شخصياتهم، ويشعرون بأن شخصياتهم الخيالية تحل محلّهم من ناحية الأهمية والمغزى. يمكننا القول بأن الأمر يشبه كما لو أنه حينما قررّت نورا أن تترك المنزل، لم يتمكّن هينريك إبسن أن يمنعها من فعل ذلك بأي طريقةٍ كانت.

إن الكاتب مجرد راوٍ خلف الكواليس، ولا يملك لا السلطة ولا القدرة على التحكّم بمصائر شخصياته. وكلما قّل تحكّم الكاتب بقدر شخصيته، بدت تلك الشخصية أكثر انتعاشًا وحيويةً، والعكس صحيح، إذا ما كان للكاتب يدٌ في اتجاه القصة وقدر الشخصية، بدت تلك الشخصية جامدة وواهنة. والأمر سيّان في أدب الواقعية، كلما كانت سلطة الكاتب ومكانته أقل فيما يتعلق بمصير شخصيته كان ذلك أفضل. بمعنىً آخر، أفضل ما يمكن للكاتب أن يفعله هو أن يختفي.

ويقدم الكاتب الصينى يان ليانكه في هذا الكتاب أبعادٍ مختلفة للأدب، محاولًا سبر أغوار الكتابة والواقعية وفرضياته حولهما، كاشفًا عن أهم الأعمال التي ألهمته وشكّلت تجربته ووعيه الأدبي، جامعًا فيه أهم الأسماء في تاريخ الأدب والرواية، ومانحًا إيّانا نظرةً متفحصة في تاريخ وأحوال الرواية الحديثة والمُعاصرة.