استكشافًا لفن الرواية.. رحلة الكاتب يان ليانكه مع أبرز الأسماء فى تاريخ الأدب

استكشافًا لفن الرواية.. رحلة الكاتب يان ليانكه مع أبرز الأسماء فى تاريخ الأدب
التاريخ
9/18/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن دار تكوين للنشر، في الكويت، ترجمة عربية لكتاب بعنوان "استكشافًا لفن الرواية" للكاتب الصينى يان ليانكه، ونقلته إلى اللغة العربية المترجمة منال الندابي.
يستذكر تولستوي حينما كان يكتب الجزئية التي تُلقي فيها بطلة الرواية بنفسها أمام القطار في "آنا كارنينا"، بأنه انكفأ على مكتبه وأخذ يجهش بالبكاء، فموت "آنا كارنينا" جعل التحكّم في مشاعره أمرًا مُستحيلًا.
ويقول تولستوي بأنه لم يُرد لـ"آنا كارنينا" أن تموت، ولكن قدرها وشخصيتها هما من قاداها إلى الإلقاء بنفسها أمام القطار بشكلٍ حتمي.
وهكذا الحال مع جميع كُتّاب الواقعية العُظماء من القرن التاسع عشر، الذين وجدوا أنفسهم في تجربة يكونون فيها غير قادرين في التحكم بمصائر شخصياتهم، بل ينقادون هم أيضًا مع أقدار هذه الشخصيات المحتومة.
كتاب استكشافا لفن الرواية
ويعتبر جميع كُتّاب الواقعية العُظماء بأنهم مجرد متحدثين بألسن شخصياتهم، ويشعرون بأن شخصياتهم الخيالية تحل محلّهم من ناحية الأهمية والمغزى. يمكننا القول بأن الأمر يشبه كما لو أنه حينما قررّت نورا أن تترك المنزل، لم يتمكّن هينريك إبسن أن يمنعها من فعل ذلك بأي طريقةٍ كانت.
إن الكاتب مجرد راوٍ خلف الكواليس، ولا يملك لا السلطة ولا القدرة على التحكّم بمصائر شخصياته. وكلما قّل تحكّم الكاتب بقدر شخصيته، بدت تلك الشخصية أكثر انتعاشًا وحيويةً، والعكس صحيح، إذا ما كان للكاتب يدٌ في اتجاه القصة وقدر الشخصية، بدت تلك الشخصية جامدة وواهنة. والأمر سيّان في أدب الواقعية، كلما كانت سلطة الكاتب ومكانته أقل فيما يتعلق بمصير شخصيته كان ذلك أفضل. بمعنىً آخر، أفضل ما يمكن للكاتب أن يفعله هو أن يختفي.
ويقدم الكاتب الصينى يان ليانكه في هذا الكتاب أبعادٍ مختلفة للأدب، محاولًا سبر أغوار الكتابة والواقعية وفرضياته حولهما، كاشفًا عن أهم الأعمال التي ألهمته وشكّلت تجربته ووعيه الأدبي، جامعًا فيه أهم الأسماء في تاريخ الأدب والرواية، ومانحًا إيّانا نظرةً متفحصة في تاريخ وأحوال الرواية الحديثة والمُعاصرة.
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