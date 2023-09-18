جاليرى ياسين يستعد لافتتاح معرض استيعادى لمدحت نصر
التاريخ
9/18/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد جاليرى ياسين للفنون، لتنظيم معرض فني استيعادى للفنان مدحت نصر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 5 أكتوبر المقبل.
يوستر المعرض الاستيعادى لمدحت نصر
يذكر أن الفنان مدحت نصر من موالید الإسكندریة عام
1948، حصل على بكالوریوس الفنون الجمیلة 1971 وماجستیر الفنون الجمیلة سنة 1976 ودكتوراه الفلسفة في التصمیم المطبوع 1983، عضو ھیئة تدریس كلیة الفنون الجمیلة بالإسكندریة من 1971 إلى 1988 وعضو مؤسس لجمعیة مركز الإسكندریة لتجمیل المدینة ومؤسس ورئیس وحدة الجرافیك بھا.
شارك في العديد من المعارض الدولیة منذ 1971 وحتى الآن، و أقام سبعة عشر معرضاً خاصاً في كل من مصر والخارج.
وحصل على جوائز بینالي الإسكندریة الدولي الثاني عشر، الثالث عشر، والثاني والعشرین – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – الجائزة الأولى في الحفر في مسابقة مصر في عیون الفنانین 1986 – شھادة تقدیر بینالي الإسكندریة الدولي الدورة الثامنة عشرة 1994.
و حصل على العدید من المقتنیات خاصة في كل من الأردن – الأمارات العربیة – الكویت – السعودیھ – ألمانیا – أنجلترا – إیطالیا – السوید- مصر.
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