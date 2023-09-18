جاليرى ياسين يستعد لافتتاح معرض استيعادى لمدحت نصر

يذكر أن الفنان مدحت نصر من موالید الإسكندریة عام

1948، حصل على بكالوریوس الفنون الجمیلة 1971 وماجستیر الفنون الجمیلة سنة 1976 ودكتوراه الفلسفة في التصمیم المطبوع 1983، عضو ھیئة تدریس كلیة الفنون الجمیلة بالإسكندریة من 1971 إلى 1988 وعضو مؤسس لجمعیة مركز الإسكندریة لتجمیل المدینة ومؤسس ورئیس وحدة الجرافیك بھا.

شارك في العديد من المعارض الدولیة منذ 1971 وحتى الآن، و أقام سبعة عشر معرضاً خاصاً في كل من مصر والخارج.

وحصل على جوائز بینالي الإسكندریة الدولي الثاني عشر، الثالث عشر، والثاني والعشرین – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – الجائزة الأولى في الحفر في مسابقة مصر في عیون الفنانین 1986 – شھادة تقدیر بینالي الإسكندریة الدولي الدورة الثامنة عشرة 1994.

و حصل على العدید من المقتنیات خاصة في كل من الأردن – الأمارات العربیة – الكویت – السعودیھ – ألمانیا – أنجلترا – إیطالیا – السوید- مصر.



