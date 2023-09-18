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فعاليات اليوم.. افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير وانطلاق معرض طلعت حرب للكتاب

9/18/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس هيئة قصور الثقافة المحاسب عمرو البسيوني.



تنطلق فعاليات معرض الكتاب في دورته الثامنة، الذي ينظمه نادي طلعت حرب برئاسة محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الخامسة مساء، بمقر النادي بالعجوزة، يشهد الافتتاح، شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، الإعلامي حسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وكوكبة من المثقفين والكتاب ورجال الصحافة والإعلام.



تقيم أوبرا الإسكندرية أمسية للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، يشارك فيها كل من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقي وعميد المعهد العالي للنقد الفني، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسني أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائي بكلية الآداب، وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقة بقيادة شريف ياسر، وذلك في السابعة مساء على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



ينظم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، مؤتمر صحفي يعلن من خلاله كل التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة تحت رئاسة مازن الغرباوي، كما سيتم الإعلان عن ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهي دولة إيطاليا، وسيقام الصحفي بالمركز الثقافي الإيطالي، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والفنان مجدى كامل عضو اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني، وبعض أعضاء السفارة الإيطالية، وكذلك بعض أعضاء اللجنة العليا ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.



ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتوريوم لمناقشة المجموعة رواية "ليل وناي وقمر" للأديبة ريم أبو عيد، يناقشها النقاد: د.أيمن محمد منير (السعودية)- رضوى جابر(الإسكندرية)-د.سعيد السيابي (سلطنة عمان). ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



تُحيي الفنانة لقاء سويدان حفلا غنائيا في أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، ويشاركها الفنان محمد جمعة، وبمشاركة فرقة جوانا الفرقة الرسمية لمحافظة الإسكندرية.







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