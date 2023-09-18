فعاليات اليوم.. افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير وانطلاق معرض طلعت حرب للكتاب

فعاليات اليوم.. افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير وانطلاق معرض طلعت حرب للكتاب
التاريخ
9/18/2023 11:25:46 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس هيئة قصور الثقافة المحاسب عمرو البسيوني.
تنطلق فعاليات معرض الكتاب في دورته الثامنة، الذي ينظمه نادي طلعت حرب برئاسة محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الخامسة مساء، بمقر النادي بالعجوزة، يشهد الافتتاح، شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، الإعلامي حسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وكوكبة من المثقفين والكتاب ورجال الصحافة والإعلام.
تقيم أوبرا الإسكندرية أمسية للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، يشارك فيها كل من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقي وعميد المعهد العالي للنقد الفني، الفنان محمد جمعة، المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسني أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائي بكلية الآداب، وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقة بقيادة شريف ياسر، وذلك في السابعة مساء على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
ينظم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، مؤتمر صحفي يعلن من خلاله كل التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة تحت رئاسة مازن الغرباوي، كما سيتم الإعلان عن ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهي دولة إيطاليا، وسيقام الصحفي بالمركز الثقافي الإيطالي، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والفنان مجدى كامل عضو اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني، وبعض أعضاء السفارة الإيطالية، وكذلك بعض أعضاء اللجنة العليا ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.
ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أون لاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتوريوم لمناقشة المجموعة رواية "ليل وناي وقمر" للأديبة ريم أبو عيد، يناقشها النقاد: د.أيمن محمد منير (السعودية)- رضوى جابر(الإسكندرية)-د.سعيد السيابي (سلطنة عمان). ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.
تُحيي الفنانة لقاء سويدان حفلا غنائيا في أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، ويشاركها الفنان محمد جمعة، وبمشاركة فرقة جوانا الفرقة الرسمية لمحافظة الإسكندرية.
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