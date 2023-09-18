التنمية الثقافية يعلن دورات تدريبية فى مجال الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك

وتأتى الدورات التدريبية، تحت إشراف الفنانين: المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع استاذ أله الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون وأستاذ مادة الصولفيج لدورة الغناء العربي، والمطرب الفنان مصطفي النجدي صوليست فرقة الموسيقي العربيه بدار الأوبرا المصريه،

بالاضافه إلى قيامه بتعليم أصول الموشحات والمقامات العربيه وتدريب الصولفيج للمطربين والمنشدين من خلال ورش الغناء العربي والإنشاد الديني.

ويبدء التسجيل للإشتراك خلال الفتره من 20 سبتمبر 2023 حتى 20 أكتوبر 2023 وتبدء الدورات فور الإنتهاء من تسجيل الإستمارات.

قصر الأمير بشتاك هو نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي يقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.





هذا القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992 - وقد تم إصلاح القصر بالاشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه. و قصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1339م-740هـ .



