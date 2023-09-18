التنمية الثقافية يعلن دورات تدريبية فى مجال الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك

التنمية الثقافية يعلن دورات تدريبية فى مجال الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك
التاريخ
9/18/2023 11:25:45 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم بيت الغناء العربى، بقصر الأمير بشتاك ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية دورات تدريبية فى مجال الغناء العربي لمدة ثلاث أشهر، يتم خلالها تدريس: "الموشحات"، "الأدوار" و"الصولفيج الشرقى".
وتأتى الدورات التدريبية، تحت إشراف الفنانين: المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع استاذ أله الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة لأكاديمية الفنون وأستاذ مادة الصولفيج لدورة الغناء العربي، والمطرب الفنان مصطفي النجدي صوليست فرقة الموسيقي العربيه بدار الأوبرا المصريه،
بالاضافه إلى قيامه بتعليم أصول الموشحات والمقامات العربيه وتدريب الصولفيج للمطربين والمنشدين من خلال ورش الغناء العربي والإنشاد الديني.
ويبدء التسجيل للإشتراك خلال الفتره من 20 سبتمبر 2023 حتى 20 أكتوبر 2023 وتبدء الدورات فور الإنتهاء من تسجيل الإستمارات.
قصر الأمير بشتاك هو نموذج فريد للعمارة المدنية في العصر المملوكي يقع بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية وأنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون الذي قتل بمكيدة من الأمير قوصون أثناء حكم السلطان الأشرف علاء الدين كجك.
هذا القصر في البداية كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة، وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله وكان منشأ حوله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي." وقد أوشك علي الانهيار بعد زلزال 1992 - وقد تم إصلاح القصر بالاشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه. و قصر بشتاك الأثري يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1339م-740هـ .
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