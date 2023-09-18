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كل ما تحتاج معرفته عن Privacy Sandbox الجديدة بمتصفح كروم

9/18/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة جوجل العملاقة أن مبادرة Privacy Sandbox الجديدة من المقرر أن تصل إلى 100% من المستخدمين في الأشهر المقبلة، وأفاد خبراء في The Conversation أن مجموعة الميزات الجديدة تمثل تحولًا أساسيًا في كيفية تتبع Chrome لبيانات المستخدم لصالح المعلنين، وفقاً لموقع thesun.

لقد كان Privacy Sandbox قيد التطوير منذ عام 2019 ولكن لم يخلو من بعض الجدل، حيث اعتبره بعض المستخدمين انتهاكًا للخصوصية، فبدلاً من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، سيتمكن Chrome من الضغط مباشرة على سجل التصفح الخاص بك لجمع معلومات حول "الموضوعات" الإعلانية.

يتم إنشاء ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية ووضعها على جهاز المستخدم بواسطة موقع ويب مختلف غير الموقع الذي يزوره المستخدم.

يتم إنشاؤها عندما يزور المستخدم موقع ويب يتضمن عناصر من مواقع أخرى، مثل صور أو إعلانات الجهات الخارجية، وبدلاً من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لعرض الإعلانات عبر الإنترنت، سيوفر Chrome شيئًا يسمى موضوعات الإعلانات.

ويعد Chrome's Privacy Sandbox أحدث تطور يترك مستخدمي التكنولوجيا في حالة من التوتر قليلاً، فيما كشفت بيانات بحث جوجل من موقع NoDepositDaily
مؤخرًا أن عمليات البحث عبر الإنترنت عن "حذف Snapchat" زادت بنسبة مذهلة بلغت 1019 % في جميع أنحاء العالم في أغسطس.

يرجع هذا الارتفاع إلى شعور مستخدمي Snapchat على الأرجح بعدم الارتياح بعد أن تعرضت المنصة لخلل في برنامج My AI chatbot الخاص بها في 15 أغسطس.


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