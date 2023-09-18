كل ما تحتاج معرفته عن Privacy Sandbox الجديدة بمتصفح كروم

لقد كان Privacy Sandbox قيد التطوير منذ عام 2019 ولكن لم يخلو من بعض الجدل، حيث اعتبره بعض المستخدمين انتهاكًا للخصوصية، فبدلاً من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، سيتمكن Chrome من الضغط مباشرة على سجل التصفح الخاص بك لجمع معلومات حول "الموضوعات" الإعلانية.

يتم إنشاء ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية ووضعها على جهاز المستخدم بواسطة موقع ويب مختلف غير الموقع الذي يزوره المستخدم.

يتم إنشاؤها عندما يزور المستخدم موقع ويب يتضمن عناصر من مواقع أخرى، مثل صور أو إعلانات الجهات الخارجية، وبدلاً من استخدام ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لعرض الإعلانات عبر الإنترنت، سيوفر Chrome شيئًا يسمى موضوعات الإعلانات.

ويعد Chrome's Privacy Sandbox أحدث تطور يترك مستخدمي التكنولوجيا في حالة من التوتر قليلاً، فيما كشفت بيانات بحث جوجل من موقع NoDepositDaily

مؤخرًا أن عمليات البحث عبر الإنترنت عن "حذف Snapchat" زادت بنسبة مذهلة بلغت 1019 % في جميع أنحاء العالم في أغسطس.

يرجع هذا الارتفاع إلى شعور مستخدمي Snapchat على الأرجح بعدم الارتياح بعد أن تعرضت المنصة لخلل في برنامج My AI chatbot الخاص بها في 15 أغسطس.