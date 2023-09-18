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تعرف على الألوان المتوقعة لسلسلة جوجل Pixel 8 وpixel 8 Pro قبل طرحها

9/18/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) أسابيع قليلة تفصلنا عن حدث جوجل ، حيث ستكشف الشركة رسميا عن تشكيلة Pixel 8 الجديدة في 4 أكتوبر المقبل، وقد أظهرت التسريبات العديد من المواصفات حول الهواتف المنتظرة، وكانت أخر التسريبات تتعلق بألوان الهواتف.
وفقًا للتسريبات، سيأتي كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro بأربعة ألوان لكل منهم حيث ستكون الألوان كالتالي: - ألوان هاتف بيكسل 8

Haze

Jade Licorice Peony
ألوان Pixel 8 Pro

Jade

Licorice Porcelain Sky
كما كشف تقرير حديث آخر عن خيارات التخزين للنسخ الأوروبية من سلسلة هواتف جوجل بيكسل 8 المنتظرة بالإضافة إلى أسعارها، وألوانها، وبحسب التسريب فمن المنتظر ارتفاع أسعار هواتف بيكسل الجديدة عن الإصدارات السابقة. وبحسب التقرير فتبلغ أسعار سلسلة بيكسل 8

- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 128 جيجابايت 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23%.

- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 256 جيجابايت 949 يورو.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو لتخزين 128 جيجابايت.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1309 يورو لتخزين 256 جيجابايت.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1461 يورو لتخزين 512 جيجابايت.

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