تعرف على الألوان المتوقعة لسلسلة جوجل Pixel 8 وpixel 8 Pro قبل طرحها

تعرف على الألوان المتوقعة لسلسلة جوجل Pixel 8 وpixel 8 Pro قبل طرحها
التاريخ
9/18/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) أسابيع قليلة تفصلنا عن حدث جوجل ، حيث ستكشف الشركة رسميا عن تشكيلة Pixel 8 الجديدة في 4 أكتوبر المقبل، وقد أظهرت التسريبات العديد من المواصفات حول الهواتف المنتظرة، وكانت أخر التسريبات تتعلق بألوان الهواتف.
وفقًا للتسريبات، سيأتي كل من Pixel 8 وPixel 8 Pro بأربعة ألوان لكل منهم حيث ستكون الألوان كالتالي: - ألوان هاتف بيكسل 8
Haze Jade Licorice Peony
ألوان Pixel 8 Pro
Jade Licorice Porcelain Sky
كما كشف تقرير حديث آخر عن خيارات التخزين للنسخ الأوروبية من سلسلة هواتف جوجل بيكسل 8 المنتظرة بالإضافة إلى أسعارها، وألوانها، وبحسب التسريب فمن المنتظر ارتفاع أسعار هواتف بيكسل الجديدة عن الإصدارات السابقة. وبحسب التقرير فتبلغ أسعار سلسلة بيكسل 8
- هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 128 جيجابايت 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23%. - هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 256 جيجابايت 949 يورو.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو لتخزين 128 جيجابايت.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1309 يورو لتخزين 256 جيجابايت.
- هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1461 يورو لتخزين 512 جيجابايت.
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