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جوجل تتيح لمستخدمى أندرويد أرشفة التطبيقات تلقائيا.. كيف تستفيد من الميزة؟

9/18/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) تصبح مساحة التخزين الخاصة بك مزدحمة للغاية، فيما تكافح جوجل ذلك من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك خيار أرشفة التطبيقات الذي تم تقديمه مؤخرًا والذي يقلل تلقائيًا من استخدام مساحة التخزين للتطبيقات التي لم تستخدمها لفترة طويلة.



وبينما كان عليك تجاوز بعض العقبات لتنشيطه في الماضي، تقوم Google الآن بطرح تفعيل بسيط لهذا على متجر Play، حيث كانت الأرشفة التلقائية متاحة سابقًا فقط عندما تكون سعة التخزين منخفضة بالفعل، مع ظهور مطالبة تسألك عما إذا كنت ترغب في تشغيل الخيار لتوفير بعض المساحة.



لكن بحسب موقع androidpolice الأمريكى، فإن خيار الأرشفة التلقائية أصبح متاحًا لعدد أكبر من الأشخاص، وهو موجود في إعدادات متجر Play ضمن تبويب "عام"، حيث يمكنك ببساطة تشغيله وإيقاف تشغيله،
وهذا يجعل من الأسهل بكثير أن تكون استباقيًا بشأن استخدام مساحة التخزين، مما يجعل من الممكن الاحتفاظ بجميع تطبيقاتك الأكثر أهمية على جهازك دون أن تشغل مساحة كبيرة كما لو كانت ستشغلها.



يستخدم أرشيف التطبيقات التلقائي تنسيق حزمة تطبيقات Android، والذي يسمح لمطوري التطبيقات بدفع الملفات الضرورية التي يحتاجها هاتفك فقط، ويهدف هذا إلى المساعدة في توفير النطاق الترددي والتخزين بالفعل، ولكن مع تنشيط الأرشفة التلقائية، يمكن لهاتفك تقليص حجم الحزم بشكل أكبر.



وتقول Google أنه يمكنك توفير ما يصل إلى 60 بالمائة من مساحة التخزين دون فقدان أي بيانات ودون الحاجة إلى إلغاء تثبيت التطبيق، لفتحه مرة أخرى، سيتعين على هاتفك تنزيل بعض الملفات الإضافية.



وستظل التطبيقات المؤرشفة موجودة على شاشتك الرئيسية، ولكن سيكون بها رمز سحابي صغير عليها لتوضيح أنها ليست متاحة بالكامل للاستخدام، وستظهر التطبيقات المؤرشفة أيضًا في لوحة إدارة التطبيقات والجهاز في متجر Play ضمن علامة التبويب إدارة، وستجد هنا عامل تصفية مؤرشفًا جديدًا، والذي يمكنك تشغيله لإظهار التطبيقات المؤرشفة فقط.



ويتم طرح خيار الأرشفة التلقائية على نطاق واسع في الوقت الحالي، حيث أبلغ العديد من الأشخاص أنهم اكتشفوه لأول مرة على الإصدار 37.4 و37.5 من متجر Play، وقد يكون متاحًا في إصدارات مختلفة أيضًا، على افتراض أن التبديل يتم طرحه كتغيير من جانب الخادم بدلاً من ربطه بتحديث كامل للتطبيق.



ولدى Google أيضًا إجراء آخر في المتجر للتطبيقات التي لم تستخدمها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد هذا الإطار الزمني، سيتم تلقائيًا إزالة الأذونات ومنعها من إرسال الإشعارات في طريقك، ويهدف هذا إلى تأمين خصوصيتك وبطاريتك، نظرًا لأن هذه التطبيقات تفقد الامتيازات التي تسمح لها بالعمل في الخلفية، ومع ذلك، لا يرتبط هذا بالأرشفة، وستظل التطبيقات جاهزة تمامًا للاستخدام محليًا.







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