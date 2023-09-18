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طريقة تثبيت آخر تحديث من Ipados 17 .. اعرف الخطوات

9/18/2023 11:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) من المقرر أن تطرح أبل نظام iPadOS 17، التحديث الكبير التالي للبرنامج، ويقدم تحديث iPadOS 17 عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك شاشة القفل المعاد تصميمها والأدوات التفاعلية
وغيرها من المميزات.
ويمكن لمستخدمي آيباد تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل وتثبيته بمجرد طرحه، ضع في اعتبارك أن الأمر قد يستغرق بضع دقائق حتى يظهر التحديث على جهاز آيباد.
كما أن الوقت المستغرق لتنزيل التحديث سيعتمد بشكل أساسي على اتصالك بالشبكة وسرعتها. خذ نسخة احتياطية لجهاز آيباد الخاص بك

يُنصح بأخذ نسخة احتياطية من جهاز آيباد قبل تنزيل آخر تحديث لنظام التشغيل.


يمكنك عمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد باستخدام آي كلاود أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام آي كلاود.
إليك كيفية عمل نسخة احتياطية لبياناتك باستخدام آي كلاود:

انتقل إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > النسخ الاحتياطي على iCloud.

قم بتشغيل النسخ الاحتياطي على آي كلاود

يقوم آي كلاود تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد الخاص بك يوميًا عندما يكون iPad متصلاً بالطاقة ومقفلاً ومتصلاً بشبكة Wi-Fi.

لإجراء نسخ احتياطي يدوي، انقر فوق النسخ الاحتياطي.
ضع في اعتبارك أنه في طرز Wi-Fi + Cellular التي تدعم 5G، قد يمنحك مشغل شبكة الجوال خيار عمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد باستخدام شبكتك المحمولة.
انتقل إلى الإعدادات > اسمك > iCloud > النسخ الاحتياطي على iCloud، ثم قم بتشغيل النسخ الاحتياطي عبر الهاتف الخلوي أو إيقافه.
بمجرد أخذ النسخة الاحتياطية، يمكنك الآن تثبيت iPadOS 17، وإليك كيفية تثبيت iPadOS 17 على جهاز آيباد:
قم بعمل نسخة احتياطية لجهاز آيباد على كلاود أو على جهاز كمبيوتر.
انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.
إذا كان التحديث متاحًا، فانقر فوق تنزيل وتثبيت.
أدخل رمز المرور الخاص بك إذا طُلب منك ذلك.
سيقوم جهاز آيباد الخاص بك بتنزيل التحديث وتثبيته.

بمجرد اكتمال التحديث، سيتم إعادة تشغيل جهاز آيباد الخاص بك

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