شركة Spacex توقع صفقة إطلاق 14 كوكبة للإنترنت الخاصة بـ Telesat

وقد تم الإعلان عن التعاون متعدد الإطلاق بين الشركتين وسيستفيد من قدرة إيقاع الإطلاق السريع الشهير لشركة SpaceX، ستتم عمليات الإقلاع من كاليفورنيا وفلوريدا.

وتأمل Telesat أن تكون قادرة على اختبار كوكبة Lightspeed الخاصة بها، وهي شبكة مرتبطة بصريًا ستوفر عدة غيغابايت في الثانية من روابط البيانات واتصال النطاق العريض في جميع أنحاء العالم - بحلول عام 2027، وتهدف الشركة إلى البدء في تقديم الخدمات في نفس العام، بعد تاريخ طويل للتأخيرات التي يعاني منها المشروع.

وقال دان جولدبرج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Telesat، في بيان: "لقد كانت SpaceX مزودًا موثوقًا وفعالًا لإطلاق Telesat على برامج الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة لنا، ويسعدني أنهم سيدعموننا بصاروخ Falcon 9 الموثوق به للغاية لنشر كوكبة Telesat Lightspeed، وهو البرنامج الأكثر طموحًا في Telesat's 54- هذا العام".

أفادت Space News أن كوكبة Lightspeed سيتم ملؤها بحوالي 198 قمرًا صناعيًا تم بناؤها من قبل شركة الفضاء الدولية MDA، والتي طلبتها شركة Telesat في أغسطس 2023.

وتحل الأقمار الصناعية LEO التي يبلغ وزنها 1650 رطلاً (750 كيلوجرامًا) محل نسخة أكبر، والتي كان من المقرر في البداية أن يتم بناؤها لشركة Telesat بواسطة شركة Thales Alenia Space، لكن تأخيرات الإنتاج أجبرت على التحول إلى MDA، مما أدى إلى عقد بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي بين Telesat وكندا.

كانت Telesat قد خططت في البداية لبدء إطلاق وحدات Lightspeed في عام 2020 قبل التأخير، وصرح جولدبرج لـ SpaceNews أنه يأمل الآن أن تتمكن MDA من إنشاء قمر صناعي واحد تقريبًا يوميًا للكوكبة بدءًا من سبتمبر 2024.

وأوضح جولدبيرج أن شركة Telesat لديها التمويل اللازم لـ 156 قمرًا صناعيًا ستكون ضرورية لكوكبة Lightspeed لبدء تقديم خدمات الإنترنت، وتحاول حاليًا الحصول على تمويل لـ 42 وحدة إضافية مطلوبة لتزويد الشبكة بكثافة إشارة محسنة.

ستكون عمليات إطلاق Falcon 9 الأربعة عشر قادرة على إيصال 252 وحدة إلى المدار بحد أقصى، لكن العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي ستتمكن كل مهمة من إطلاقها سيعتمد على زاوية وميل المدارات التي سيتم نشرها فيها.