سباير تكنولوجيز تحصل على ترخيص للعمليات المصرفية المفتوحة في البحرين

منح‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ترخيص‭ ‬مقدم‭ ‬خدمة‭ ‬معلومات‭ ‬الحساب‭ ‬وترخيص‭ ‬مقدم‭ ‬خدمة‭ ‬مزودي‭ ‬الدفع‭ ‬لشركة‭ ‬سباير‭ ‬تكنولوجيز‭ ‬مما‭ ‬يمنحها‭ ‬إمكانية‭ ‬تقديم‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذين‭ ‬الترخيصين‭ ‬الممنوحين‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬يفتحا‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬الشركة‭ ‬لتقدم‭ ‬عملياتها‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بكفاءة‭ ‬أعلى‭ ‬لتشمل‭ ‬الاستشارات‭ ‬المالية‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتوسعتها‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬لتشمل‭ ‬عملاء‭ ‬التجزئة‭ ‬والشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

وبعد‭ ‬تخرجها‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬تحرص‭ ‬شركة‭ ‬سباير‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬خدماتها‭ ‬المدعومة‭ ‬بالحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التدفقات‭ ‬النقدية‭ ‬بسرعة‭ ‬وأمان‭ ‬بين‭ ‬الحسابات‭ ‬وبتكلفة‭ ‬تنافسية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬دلال‭ ‬بوحجي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭: ‬‮«‬أصبح‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المساهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالي‭ ‬المحلي‭ ‬للبحرين،‭ ‬بالغا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬17‭.‬5 ‭%‬ ،‭ ‬ويشير‭ ‬ذلك‭ ‬بجلاء‭ ‬إلى‭ ‬مضي‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬والمتنوع‭ ‬لاقتصادها،‭ ‬وبما‭ ‬يرفع‭ ‬جاذبية‭ ‬سوقها‭ ‬للشركات‭ ‬العالمية‭. ‬نلاحظ‭ ‬باهتمام‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬سباير‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬النجاحات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬أطرها‭ ‬التشريعية‭ ‬الريادية‭ ‬المساندة‭ ‬للابتكار‭ ‬والدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتصف‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دينامية‭ ‬وعمل‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬مبادرات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‮»‬‭.‬

كما‭ ‬علق‭ ‬آمير‭ ‬جانجوا،‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للإنتاج‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬سباير‭ ‬تكنولوجيز‭: ‬‮«‬أتاحت‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬طرح‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومخصصة‭ ‬وتنافسية‭ ‬وشاملة‭ ‬لمشهد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬نشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬لما‭ ‬وصلنا‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬الترخيص‭ ‬لنا‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاطاتنا،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مساعدتنا‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬حلولنا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمدفوعات‭ ‬ومعالجة‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬بيئة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬نامية‭ ‬باستمرار‭. ‬ونشكر‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬تجاه‭ ‬ترسيخ‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬كما‭ ‬نشكر‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدعمهم‭ ‬الاستثنائي‭ ‬حتى‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬نجحت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬سمعة‭ ‬دولية‭ ‬لبيئتها‭ ‬الداعمة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬أسست‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أطر‭ ‬وتشريعات‭ ‬تنظيمية‭ ‬عصرية،‭ ‬وبنية‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة،‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سمعتها‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬المقر‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬العالمية‭ ‬وشركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭. ‬وقد‭ ‬عزز‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كمقصد‭ ‬مثالي‭ ‬لإقامة‭ ‬الأعمال‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقد‭ ‬احتفلت‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرا‭ ‬بمرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬قصدتها‭ ‬الشركات‭ ‬المالية‭ ‬العملاقة‭.‬

وقد‭ ‬أبدى‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬التزاما‭ ‬بسرعة‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬فاحتضن‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬واضعا‭ ‬لها‭ ‬أسسا‭ ‬تنظيمية‭ ‬استفادت‭ ‬منها‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ولبت‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬وخدمات‭ ‬الائتمان‭. ‬وأطلق‭ ‬المصرف‭ ‬مبادرات‭ ‬رائدة‭ ‬مثل‭ ‬البيئة‭ ‬الرقابية‭ ‬التجريبية،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬افتراضية‭ ‬تطرح‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخصة‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬حلولها‭ ‬الابتكارية‭ ‬لتجربتها‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬منظمة‭ ‬تحظى‭ ‬بالرقابة‭ ‬وتمكن‭ ‬الإبداع‭.‬