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اختيار 40 رائد عمل كويتيا من بين أكثر من 75 طلبا للانضمام إلى برنامج بيبان

9/18/2023 11:25:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختار‭ ‬‮«‬بيبان‮»‬‭ ‬البرنامج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الواقعي‭ ‬الإقليمي‭ ‬40‭ ‬شركة‭ ‬كويتية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬مدته‭ ‬أسبوعان‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركائه‭ ‬الوطنيين‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬زين‭ ‬ومركز‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬للموهبة‭ ‬والإبداع‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬مؤسسة‭ ‬الكويت‭ ‬للتقدم‭ ‬العلمي‭. ‬

وسيقدم‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬زين‭ ‬للابتكار‭ (‬ ZINC ‭) ‬للـ40‭ ‬رائد‭ ‬عمل‭ ‬تدريبا‭ ‬متخصصا‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬بإدارة‭ ‬وتقديم‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬ترسخ‭ ‬وتطور‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الرواد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعداد‭ ‬نماذجهم‭ ‬المالية‭ ‬وخطط‭ ‬النمو‭ ‬والعرض‭.‬

وبعد‭ ‬اجتياز‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي،‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬5‭ ‬رواد‭ ‬أعمال‭ ‬كويتيين‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬التلفزيوني‭ ‬لفرصة‭ ‬العرض‭ ‬أمام‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬للاستثمار‭ ‬مقابل‭ ‬الأسهم‭ ‬وفرص‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬

كما‭ ‬سيضم‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬35‭ ‬رائد‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الـ5‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬شاركت‭ ‬فجر‭ ‬صالح‭ ‬الباجه‭ ‬جي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل‭ ‬والمنتجة‭ ‬لبرنامج‭ ‬بيبان‭ ‬التلفزيوني‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬بيبان‭ ‬كمنصة‭ ‬استثمارية‭ ‬إقليمية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬ممن‭ ‬يمكنه‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬أو‭ ‬الخبرة‭ ‬أو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشبكات‭ ‬لدعم‭ ‬نموهم‭ ‬وتوسعهم،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬ليعمل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬كمنصة‭ ‬تسمح‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بدخول‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬بسلاسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭. ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬ليشرع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬بيبان،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬5‭ ‬مشاركين‭ ‬كويتيين‭ ‬للانتقال‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعلاقات‭ ‬والشؤون‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬الكويت‭ ‬وليد‭ ‬الخشتي‭: ‬‮«‬فخورون‭ ‬باستضافة‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬زين‭ ‬للابتكار‭ (‬ ZINC ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬سيستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوعين،‭ ‬وسيوفّر‭ ‬التجارب‭ ‬الغنية‭ ‬والخبرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬ستثري‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬40‭ ‬مبادرا‭ ‬كويتيا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬ليتم‭ ‬بعدها‭ ‬اختيار‭ ‬المبادرين‭ ‬الـ5‭ ‬الأبرز‭ ‬لتمثيل‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬المتميز،‭ ‬الذي‭ ‬نعتبره‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬إقليمية‭ ‬لتعريف‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬إبداعات‭ ‬المواهب‭ ‬الكويتية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬محلّياً‭ ‬وإقليمياً‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬الخشتي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تُمثّل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الانطلاقة‭ ‬الفعلية‭ ‬والمحطّة‭ ‬الأولى‭ ‬لشراكتنا‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬ومركز‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬للموهبة‭ ‬والإبداع،‭ ‬والتي‭ ‬نفتح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬المبادرين‭ ‬الكويتيين‭ ‬لفرصة‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬لنستكمل‭ ‬رحلتنا‭ ‬ذات‭ ‬الـ13‭ ‬عاماً‭ ‬لدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬تحت‭ ‬مظلّة‭ ‬برنامجنا‭ ‬المُبتكر‭ ‬ Zain ‭ ‬ Great ‭ ‬ Idea ‭ ‬لتسريع‭ ‬الشركات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الناشئة،‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬منظومة‭ ‬مُتكاملة‭ ‬لروّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمبادرين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأفكار‭ ‬والمستثمرين‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬ندا‭ ‬عبدالله‭ ‬الديحاني،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬للموهبة‭ ‬والإبداع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬المثمر‭ ‬للخبرات‭ ‬وتقديم‭ ‬دعم‭ ‬فعّال‭ ‬للابتكارات‭ ‬الشبابية‭. ‬ونسعى‭ ‬لإبراز‭ ‬هذه‭ ‬الابتكارات‭ ‬والمشاريع‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الديحاني‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬استعدادهم‭ ‬الكامل‭ ‬لتقديم‭ ‬مشاريعهم‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬ومتميز‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المترقب‭ ‬بدء‭ ‬تصوير‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬23‭ ‬أكتوبر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيبدأ‭ ‬عرض‭ ‬البرنامج‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬الفيديو‭ ‬بحسب‭ ‬الطلب‭.‬

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