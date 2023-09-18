اختيار 40 رائد عمل كويتيا من بين أكثر من 75 طلبا للانضمام إلى برنامج بيبان

اختيار 40 رائد عمل كويتيا من بين أكثر من 75 طلبا للانضمام إلى برنامج بيبان
التاريخ
9/18/2023 11:25:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختار «بيبان» البرنامج التلفزيوني الواقعي الإقليمي 40 شركة كويتية للمشاركة في معسكر تدريبي مكثف مدته أسبوعان بدعم من شركائه الوطنيين لدولة الكويت زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وسيقدم المعسكر التدريبي الذي يقام في مركز زين للابتكار ( ZINC ) للـ40 رائد عمل تدريبا متخصصا لمدة أسبوعين بإدارة وتقديم خبراء من القطاع الريادي في مختلف المجالات التي من شأنها أن ترسخ وتطور من مشاريع الرواد، بما في ذلك إعداد نماذجهم المالية وخطط النمو والعرض.
وبعد اجتياز المعسكر التدريبي، سيتم اختيار 5 رواد أعمال كويتيين للانتقال إلى الموسم الثالث من برنامج بيبان التلفزيوني لفرصة العرض أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين للاستثمار مقابل الأسهم وفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية.
كما سيضم الموسم الثالث من برنامج بيبان 35 رائد عمل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إلى جانب الـ5 من دولة الكويت.
بهذه المناسبة، شاركت فجر صالح الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل والمنتجة لبرنامج بيبان التلفزيوني: «تم إطلاق بيبان كمنصة استثمارية إقليمية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين الاستراتيجيين ممن يمكنه توفير التمويل أو الخبرة أو الوصول إلى الشبكات لدعم نموهم وتوسعهم، كما يهدف البرنامج ليعمل عبر الحدود كمنصة تسمح لرواد الأعمال بدخول أسواق جديدة بسلاسة من خلال شراكات استراتيجية. نحن متحمسون ليشرع رواد الأعمال في هذا الفصل الجديد من رحلة بيبان، ونتطلع إلى اختيار 5 مشاركين كويتيين للانتقال للموسم الثالث».
وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي: «فخورون باستضافة هذا المعسكر التدريبي في مركز زين للابتكار ( ZINC )، والذي سيستمر على مدار أسبوعين، وسيوفّر التجارب الغنية والخبرات المهمة التي ستثري من رحلة 40 مبادرا كويتيا في عالم ريادة الأعمال، ليتم بعدها اختيار المبادرين الـ5 الأبرز لتمثيل الكويت في برنامج بيبان المتميز، الذي نعتبره بمثابة بوابة إقليمية لتعريف المستثمرين من أسواق المنطقة على إبداعات المواهب الكويتية وقدرتها على التنافس محلّياً وإقليمياً».
وتابع الخشتي قائلاً: «تُمثّل هذه الخطوة الانطلاقة الفعلية والمحطّة الأولى لشراكتنا المتميزة مع برنامج بيبان ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، والتي نفتح من خلالها آفاقاً جديدة أمام المبادرين الكويتيين لفرصة التنافس في البرنامج، لنستكمل رحلتنا ذات الـ13 عاماً لدعم وتمكين روّاد الأعمال تحت مظلّة برنامجنا المُبتكر Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، والذي أصبح اليوم منظومة مُتكاملة لروّاد الأعمال والمبادرين وأصحاب الأفكار والمستثمرين».
من جانبه صرح ندا عبدالله الديحاني، المدير العام في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع: «إن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في تعزيز التبادل المثمر للخبرات وتقديم دعم فعّال للابتكارات الشبابية. ونسعى لإبراز هذه الابتكارات والمشاريع على الساحة الإقليمية وتعزيزها في المنطقة».
وأضاف الديحاني: «نتطلع أيضًا إلى تزويد رواد الأعمال بالمعلومات والبيانات مما يضمن استعدادهم الكامل لتقديم مشاريعهم أمام اللجنة بشكل احترافي ومتميز».
ومن الجدير بالذكر أنه من المترقب بدء تصوير الموسم الثالث من برنامج بيبان ابتداءً من 13 أكتوبر حتى 23 أكتوبر، في حين سيبدأ عرض البرنامج نفسه في أوائل يناير 2024 على القنوات الوطنية في جميع أنحاء المنطقة بالإضافة إلى منصات الفيديو بحسب الطلب.
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