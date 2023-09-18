مناقصة لأتمته محطات التوزيع الفرعية للكهرباء بـ1.5 مليون دينار

مناقصة لأتمته محطات التوزيع الفرعية للكهرباء بـ1.5 مليون دينار
التاريخ
9/18/2023 11:25:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة الإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 8 مناقصات مطروحة من 8 جهات متصرفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء للقيام بوحدات تحكم عن بعد لأتمتة محطات التوزيع الفرعية، المرحلة الثانية
1000، وتقدمت شركة سنترال لأنظمة الطاقة والعمليات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 1.574 مليون دينار، وتقدمت شركة العالمية للهندسة الكهربائية بأكبر العطاءات من خلال تقديم عرضين اقلهما بقيمة 3.22 ملايين دينار والعرض الثاني بقيمة 3.612 ملايين دينار.
وتهدف هذه المناقصة إلى الحصول على أسعار تنافسية للقيام بالمرحلة الثانية لمشروع أتمتة (1000 محطة فرعية) وحدات التحكم عن بعد الطرفية لأتمتة محطات التوزيع الفرعية وذلك وفقاً لنطاق العمل والشروط والأحكام والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة.
كما تنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتوريد موظفين خارجيين لتكنولوجيا المعلومات.
وتقدمت شركة عالم الاتصال بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 46.279 دينارا، بينما تقدمت شركة Mindteck Middle East بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 166.108 دنانير.
وتهدف هذه المناقصة إلى اختيار المورد المناسب لتوريد عدد (2) متخصصين في تكنولوجيا المعلومات في هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتقديم أفضل الخدمات في نظم المعلومات والدعم الفني مدة (24) شهرا لجميع البرامج المتخصصة في التخطيط العمراني والمدرجة في أوراق المناقصة وغيرها من البرامج Microsoft والشبكات ودعم المستخدم النهائي.
وتخضع المناقصات للتقييم الفني والمالي، وترسى المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً، والأقل سعراً، لذا فإن أقل العطاءات سعراً ليس بالضرورة هو العطاء الفائز بالترسية.
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