مناقصة لأتمته محطات التوزيع الفرعية للكهرباء بـ1.5 مليون دينار





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬8‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للقيام‭ ‬بوحدات‭ ‬تحكم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬لأتمتة‭ ‬محطات‭ ‬التوزيع‭ ‬الفرعية،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭

‬1000،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬سنترال‭ ‬لأنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬والعمليات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬574‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬العالمية‭ ‬للهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بأكبر‭ ‬العطاءات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عرضين‭ ‬اقلهما‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭.‬22‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬والعرض‭ ‬الثاني‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭.‬612‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬للقيام‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬لمشروع‭ ‬أتمتة‭ (‬1000‭ ‬محطة‭ ‬فرعية‭) ‬وحدات‭ ‬التحكم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬الطرفية‭ ‬لأتمتة‭ ‬محطات‭ ‬التوزيع‭ ‬الفرعية‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لنطاق‭ ‬العمل‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬لتوريد‭ ‬موظفين‭ ‬خارجيين‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬عالم‭ ‬الاتصال‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬46‭.‬279‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Mindteck ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬166‭.‬108‭ ‬دنانير‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬المورد‭ ‬المناسب‭ ‬لتوريد‭ ‬عدد‭ (‬2‭) ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬مدة‭ (‬24‭) ‬شهرا‭ ‬لجميع‭ ‬البرامج‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والمدرجة‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬المناقصة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬ Microsoft ‭ ‬والشبكات‭ ‬ودعم‭ ‬المستخدم‭ ‬النهائي‭.‬

وتخضع‭ ‬المناقصات‭ ‬للتقييم‭ ‬الفني‭ ‬والمالي،‭ ‬وترسى‭ ‬المناقصة‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العطاء‭ ‬الأفضل‭ ‬شروطاً،‭ ‬والأقل‭ ‬سعراً،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬أقل‭ ‬العطاءات‭ ‬سعراً‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬هو‭ ‬العطاء‭ ‬الفائز‭ ‬بالترسية‭. ‬