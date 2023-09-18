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مصرف البحرين المركزي يصدر توجيهات جديدة بشأن الخدمات الاستثمارية المقدمة من قبل الشركات العائلية

9/18/2023 11:25:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استحدث‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬‮«‬المصرف‮»‬‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الاستثمار‭ ‬ضمن‭ ‬المجلد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مجلد‭ ‬توجيهات‭ ‬المصرف‭ ‬حيث‭ ‬يُسمح‭ ‬للفئة‭ ‬الجديدة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬للشركات‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لرقابة‭ ‬المصرف‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬المتطلبات‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬الثرية‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المتطلبات‭ ‬الرقابية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحوكمة‭ ‬والرقابة‭ ‬الداخلية‭. ‬وستتمكن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬وإدارة‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وخدمات‭ ‬أمناء‭ ‬العهد،‭ ‬وإدارة‭ ‬المحافظ،‭ ‬وتقديم‭ ‬استشارات‭ ‬التأمين‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الجديدة،‭ ‬قالت‭ ‬عبير‭ ‬السعد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرقابة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭: ‬

‮«‬إن‭ ‬استحداث‭ ‬ترخيص‭ ‬لخدمات‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬سيسمح‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬العائلية‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬الجديد‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثمارية‭ ‬متعددة‭ ‬للشركات‭ ‬العائلية‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬المتخصصة‭ ‬لأطراف‭ ‬أخرى‭ ‬تستوفي‭ ‬فيها‭ ‬متطلبات‭ ‬الحوكمة‭ ‬والرقابة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التسهيلات‭ ‬المناسبة‭ ‬للعملاء‭ ‬لمطابقة‭ ‬اختياراتهم‭ ‬التمويلية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لدلال‭ ‬بوحجي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬بإدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ (‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭)‬،‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حول‭ ‬التنظيم‭ ‬الجديد،‭ ‬قالت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬الترخيص‭ ‬الجديد‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬نحو‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬مثالية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬دمج‭ ‬وتكامل‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬رسوخاً‭ ‬والمساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬ويعد‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬أطر‭ ‬تنظيمية‭ ‬مرنة‭ ‬تساند‭ ‬بيئة‭ ‬الابتكار‭ ‬وتجعلها‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬ترفدها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الموهوبة‭ ‬وذات‭ ‬المهارات‭ ‬العالية‮»‬‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬الجديد‭ ‬لخدمات‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية،‭ ‬قالت‭ ‬ابتسام‭ ‬العريض،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مراقبة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المصرف‮
«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بإطلاق‭ ‬ترخيص‭ ‬شامل‭ ‬للشركات‭ ‬العائلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬حلاً‭ ‬شاملاً‭ ‬لاحتياجات‭ ‬إدارة‭ ‬ثرواتهم،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬العهد‭ ‬والاستشارة‭ ‬التأمينية،‭ ‬بموجب‭ ‬ترخيص‭ ‬واحد‭. ‬وتؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الخطوة‭ ‬التزام‭ ‬المصرف‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مالية‭ ‬راسخة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول
احتياجات‭ ‬العملاء‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الجديدة،‭ ‬قالت‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬السيد،‭ ‬مدير‭ ‬وحدة‭ ‬السياسات‭ ‬الرقابية‭: ‬‮«‬يسعى‭ ‬المصرف‭ ‬جاهدًا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أنظمته‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وتواكب‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الجديدة‭ ‬مبادرات‭ ‬اتخذها‭ ‬المصرف‭ ‬لمراجعة‭ ‬جميع‭ ‬المجلدات‭ ‬الرقابية‭ ‬لتعكس‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭. ‬وتقدم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬المجلد‭ ‬الرابع‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المصرف‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الرقابي‮»‬‭. ‬

ويود‭ ‬المصرف‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الرخص‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬المصرف‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬الخاصة‭ ‬والقائمة‭ ‬حالياً،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثمارية‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬أخرى،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يستوجب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬تحت‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف‭.‬

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