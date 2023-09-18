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((البحرين والكويت)) يعلن أسماء الفائزين العشرة بالهيرات

9/18/2023 11:25:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬سحب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬البنك‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭ ‬منهم‭. ‬

وجرى‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬والرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتسويق‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬والمدققين‭ ‬الخارجيين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ارنست‭ ‬اند‭ ‬يونغ‭. ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬بالجوائز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عباس‭ ‬علي‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الجردابي،‭ ‬عبداللطيف‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬نجاح‭ ‬محمد‭ ‬المرزوق،‭ ‬خليل‭ ‬أحمد‭ ‬الديلمي،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬مراد،‭ ‬سعيد‭ ‬عبدالله‭ ‬الحداد،‭ ‬رباب‭ ‬أحمد‭ ‬الصايغ،‭ ‬وحيدة‭ ‬خليل‭ ‬محمد،‭ ‬ونوف‭ ‬عبدالهادي‭ ‬محمد،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬الفائزون‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬للبنك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الرائعة‭ ‬للعملاء،‭ ‬وعن‭ ‬بالغ‭ ‬فرحتهم‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القيمة،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬أتاح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬تحفزهم‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬خدمات‭ ‬البنك‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬الادخار‭ ‬المتاحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية،‭ ‬داعين‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬طوال‭ ‬السنة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬اليوم‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬سحب‭ ‬الهيرات‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وأهنئ‭ ‬جميع‭ ‬الفائزين‭ ‬لهذا‭ ‬الشهر‭. ‬يهدف‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الفرصة‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬لإحداث‭ ‬تحول‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬عبر‭ ‬الجوائز‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬عبر‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات،‭ ‬حيث‭ ‬سيجري‭ ‬سحب‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬جوائز‭ ‬أخرى‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وجائزة‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬جوائز‭ ‬الولاء‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لعشرة‭ ‬فائزين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭. ‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬بأفضل‭ ‬الطرق‭ ‬الممكنة،‭ ‬وتحسين‭ ‬حياتهم‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلباتهم‭ ‬ويحقق‭ ‬رضاهم‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬سالم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬تشجع‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬لبناء‭ ‬الأسس‭ ‬المالية‭ ‬لمستقبلهم‭ ‬ومستقبل‭ ‬أسرهم‭ ‬وضمان‭ ‬رفاهيتهم‭ ‬المالية‭. ‬ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬تقديم‭ ‬مكافآت‭ ‬وجوائز‭ ‬ضخمة‭ ‬بمجموع‭ ‬تجاوز‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القيّمة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬طموح‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الكرام‭ ‬وسقف‭ ‬توقعاتهم‭ ‬وتعكس‭ ‬مكانة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لكونه‭ ‬البنك‭ ‬الأقرب‭ ‬إليهم‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬يتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬تمكنك‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭. ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقائق‭ ‬بمجرد‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ (‬ BBK ‭ ‬ Mobile ‭).‬

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