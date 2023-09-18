((البحرين والكويت)) يعلن أسماء الفائزين العشرة بالهيرات

((البحرين والكويت)) يعلن أسماء الفائزين العشرة بالهيرات
التاريخ
9/18/2023 11:25:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت أسماء الفائزين بجوائز سحب «الهيرات» لشهر سبتمبر، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دينار بحريني، حيث قدم البنك 10 آلاف دينار لكل فائز منهم.
وجرى السحب على هذه الجوائز بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت والمدققين الخارجيين من شركة ارنست اند يونغ. وقد فاز بالجوائز كل من عباس علي محمد، علي أحمد الجردابي، عبداللطيف محمد عبدالله، نجاح محمد المرزوق، خليل أحمد الديلمي، أحمد عبدالحسين مراد، سعيد عبدالله الحداد، رباب أحمد الصايغ، وحيدة خليل محمد، ونوف عبدالهادي محمد، حيث أعرب الفائزون عن امتنانهم للبنك على تقديم هذه الفرصة الرائعة للعملاء، وعن بالغ فرحتهم بالفوز بهذه الجوائز القيمة، لافتين إلى أن حساب «الهيرات» أتاح لهم فرصة استثنائية تحفزهم على استخدام خدمات البنك والاستفادة من مزايا الادخار المتاحة، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز نقدية، داعين الجميع إلى فتح حساب الهيرات في بنك البحرين والكويت للاستفادة من فرص الفوز المميزة التي يقدمها طوال السنة.
وبهذه المناسبة، علق الدكتور عادل سالم مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت قائلاً: «يسعدنا جداً أن نعلن اليوم أسماء الفائزين بجوائز سحب الهيرات لشهر سبتمبر، وأهنئ جميع الفائزين لهذا الشهر. يهدف حساب الهيرات إلى تقديم الفرصة لعملاء البنك لإحداث تحول نوعي في حياتهم عبر الجوائز الضخمة التي يمنحها على مدار العام». وأضاف: «ندعو الجميع إلى الاستفادة من فرص الفوز المميزة التي نقدمها عبر الإيداع في حساب الهيرات، حيث سيجري سحب على 10 جوائز أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دينار بحريني خلال أكتوبر القادم، وجائزة كبرى بقيمة 100 ألف دينار بحريني، بالإضافة الى جوائز الولاء التي تبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف دينار بحريني لعشرة فائزين خلال شهر نوفمبر القادم. إننا نسعى عبر هذه الجوائز إلى تلبية احتياجات عملائنا بأفضل الطرق الممكنة، وتحسين حياتهم المالية بما يتماشى مع متطلباتهم ويحقق رضاهم». وأشار الدكتور سالم إلى أن جوائز «الهيرات» تشجع ثقافة الادخار في المجتمع البحريني لبناء الأسس المالية لمستقبلهم ومستقبل أسرهم وضمان رفاهيتهم المالية. ويواصل بنك البحرين والكويت تقديم مكافآت وجوائز ضخمة بمجموع تجاوز ما يقارب 16 مليون دينار بحريني منذ انطلاق حساب الهيرات قبل نحو 22 عاماً حتى الآن. هذه الجوائز القيّمة هي الأكثر قدرة على تلبية طموح عملاء البنك الكرام وسقف توقعاتهم وتعكس مكانة بنك البحرين والكويت لكونه البنك الأقرب إليهم. يشار إلى أن كل 50 ديناراً بحرينياً يتم إيداعها في حساب الهيرات تمكنك من الحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية. يمكن للعملاء فتح حساب الهيرات في غضون دقائق بمجرد تحميل تطبيق ( BBK Mobile ).
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