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1500 جولة رقابية

9/18/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة حفر الباطن، خلال الأسبوع الماضي، 1599 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 158 كيلو جرامًا من المواد الغذائية، و21 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ومن جانب آخر قامت الأمانة بأعمال صيانة العديد من الشوارع الرئيسية في الأحياء السكنية، واستبدال الأرصفة بطول 570 مترًا طوليًا، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلفات، ورفع 1241مترًا مكعبًا من الأنقاض، بإضافة إلى تنسيق المسطحات الخضراء في الساحات والحدائق العامة، وإصدار 48 رخصة وشهادة صحية.

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