Tuesday, 19 September 2023 07:14 GMT

ليبيا تقسم درنة إلى 3 مناطق واستئناف الدراسة بمناطق زلزال الحوز في المغرب

9/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة الليبية تقسيم مدينة درنة التي ضربها الاعصار «دانيال» قبل أكثر من اسبوع موقعا آلاف الضحايا، إلى 3 مناطق حسب حجم الضرر الذي لحق بكل منطقة، في وقت تواترت فيه التقارير عن إخلاء محتمل للمدينة المنكوبة. وقال رئيس غرفة عمليات طوارئ صحة المجتمع التابعة لوزارة الصحة جبريل عبد السلام في مؤتمر صحافي امس إنه تم تقسيم مدينة درنة إلى 3 مناطق، الأولى: هي المنطقة المتضررة ولا يمكن العيش فيها، ويجب أن تخلى من السكان، عدا فرق الإنقاذ والإسعاف، والمنطقة الثانية: وهي المنطقة الهشة التي غمرتها المياه، ولكن العيش فيها يشكل خطورة على الأفراد، اما المنطقة الثالثة: فهي القابلة للعيش فيها.
في سياق متصل، تحدث المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب طارق الخراز عن «خطة لعزل المناطق الأكثر تضررا في درنة».
وقال الخراز، في تصريح لـ «الأناضول»، ان تعليمات عليا صدرت بشأن ذلك للسيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث.
بدوره، قال الهلال الأحمر الليبي إن إخلاء مدينة درنة يبقى «خيارا واردا» ويعتمد ذلك على الوضع الصحي فيها بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة عام في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات تحسبا لمنع تفشي أي مرض.
من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من مخاطر تحدق بسدين آخرين شرقي ليبيا بعد أن ورد أنهما يتحملان كميات هائلة من الضغط المائي عقب إعصار «دانيال».
وذكر المكتب الأممي أن السدين المعنيين هما: سد وادي جازة الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي، وسد وادي القطارة قرب بنغازي.
في المقابل، قالت السلطات الليبية إن كلا السدين في حالة جيدة، مؤكدة انه يجري تركيب مضخات في سد جازة لتخفيف الضغط عليه.
في هذه الأثناء، كثف الهلال الأحمر الليبي جهوده لتجميع المواد الطبية والغذائية لتلبية احتياجات مدينة درنة وبقية المناطق التي اجتاحتها السيول، كما أرسلت المنظمة فرقا إغاثية لدعم جهود الإنقاذ والبحث عن الجثث وإسعاف الجرحى.
من جانبه، قال مدير إدارة الدفاع المدني والإنقاذ في ليبيا اللواء الطيب بلوط في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الفضائية إن السيول جرفت كثيرا من المباني والسيارات إلى مسافة 3 كيلومترات داخل البحر.
وقد باشرت شركات عدة عملية رش مدينة درنة بمواد للتعقيم والوقاية من مخاطر انتشار الأوبئة نتيجة تحلل بعض الجثث التي لم يتم انتشالها بعد.
وشرعت فرق متطوعة في منطقة مرتوبة (شرقي مدينة درنة) في تغطية قبور ضحايا السيول بالخرسانة خوفا من انتشار الأوبئة.
أما على على صعيد زلزال «الحوز» في المغرب، فقد واصلت فرق الإنقاذ، لليوم الـ 11 على التوالي عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، بينما أعلنت السلطات استئناف الدراسة بدءا من امس في المناطق الأكثر تضررا.
وتم تنظيم قوافل طبية للمتضررين من الزلزال، التي أضيفت إلى المستشفيات العسكرية التي نظمها الجيش منذ أيام.
وواصلت القوات المسلحة الملكية توزيع الخيام بعدد من المناطق المتضررة، من بينها: إقليم تارودانت، فيما تتواصل عملية إحصاء المنازل المنهارة أو المتضررة، بهدف منح أصحابها تمويلات لإعادة بنائها بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
كذلك أعلنت السلطات المغربية مواصلة عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية المتضررة من الزلزال بالتزامن مع بدء تفعيل البرنامج الحكومي الطارئ لإيواء من فقدوا منازلهم.
في غضون ذلك، قالت وزارة التعليم المغربية، إن الدراسة استؤنفت بشكل تدريجي ابتداء من امس في المناطق الأكثر تضررا من زلزال الحوز.
ونصبت وزارة التعليم 150 خيمة، وجهزتها بالمعدات التربوية والتدريبية اللازمة والألواح الشمسية، لاستخدامها كمدارس. وقالت الوزارة إن الاستئناف التدريجي للعملية التعليمية سيكون عبر 3 أنماط، هي: الدراسة في الخيام، والدراسة في الوحدات المتنقلة، بالإضافة إلى نقل المؤسسات التعليمية بتلاميذها وكوادرها من المناطق المتضررة إلى مناطق أخرى آمنة. ونقل 789 تلميذا من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال في إقليم الحوز إلى مدارس مدينة مراكش القريبة منه.

MENAFN18092023000130011022ID1107094530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث