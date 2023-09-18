السودان نيران المعارك تدمر برج حي المال والأعمال بالخرطوم

السودان نيران المعارك تدمر برج حي المال والأعمال بالخرطوم
التاريخ
9/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمرت نيران المعارك الدائرة في السودان للشهر السادس على التوالي برج شركة النيل للبترول أحد المعالم الرئيسية في العاصمة.
وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من البرج الزجاجي الذي يطل على النيل ويضم المقر الرئيسي للشركة وتعلوه دوائر معدنية تم تشييده خلال طفرة نفطية قبل إعلان دولة جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011 وهو من بين أكثر البنايات تكلفة في السودان.
وأتت النيران على البرج الشهير الذي يقع في حي للمال والأعمال في الخرطوم قرب تلاقي النيلين الأزرق والأبيض وفي منطقة يتقاتل عليها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع.
ويعد المبنى ذو الواجهات الزجاجية والتصميم الهرمي، من أبرز معالم العاصمة. وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل إذ غطى اللون الأسود طبقاته مع تواصل تصاعد الدخان منه. وفي تصريح لفرانس برس، قال بدر الدين بابكر المقيم في شرق العاصمة: «من المحزن رؤية هذه المؤسسات تدمر على هذا النحو».
MENAFN18092023000130011022ID1107094529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.