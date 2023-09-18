Tuesday, 19 September 2023 07:14 GMT

السودان نيران المعارك تدمر برج حي المال والأعمال بالخرطوم

9/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمرت نيران المعارك الدائرة في السودان للشهر السادس على التوالي برج شركة النيل للبترول أحد المعالم الرئيسية في العاصمة.
وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من البرج الزجاجي الذي يطل على النيل ويضم المقر الرئيسي للشركة وتعلوه دوائر معدنية تم تشييده خلال طفرة نفطية قبل إعلان دولة جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011 وهو من بين أكثر البنايات تكلفة في السودان.
وأتت النيران على البرج الشهير الذي يقع في حي للمال والأعمال في الخرطوم قرب تلاقي النيلين الأزرق والأبيض وفي منطقة يتقاتل عليها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع.
ويعد المبنى ذو الواجهات الزجاجية والتصميم الهرمي، من أبرز معالم العاصمة. وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل إذ غطى اللون الأسود طبقاته مع تواصل تصاعد الدخان منه. وفي تصريح لفرانس برس، قال بدر الدين بابكر المقيم في شرق العاصمة: «من المحزن رؤية هذه المؤسسات تدمر على هذا النحو».

MENAFN18092023000130011022ID1107094529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث