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رئيس الأركان الأميركي يستبعد تكرار هجوم الكابيتول في انتخابات 2024 لسنا في أصعب الأوقات

9/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة المنتهية ولايته الجنرال مارك ميلي، إنه غير قلق بشأن تكرار أحداث 6 يناير 2021 بعد انتخابات 2024 الرئاسية.
وسئل ميلي خلال مقابلة مع شبكة «أيه.بي.سي. نيوز» الأميركية: «لقد رأيت ما حدث في 6 يناير (هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول). هل أنت قلق بشأن حدوث ذلك مرة أخرى؟»، ليرد قائلا: «لا، لست متوترا بشأن ذلك. أنا لا أشعر بالتوتر بشأن الكثير من الأشياء. لقد رأيت الكثير من القتال. لذا فأنا تجاوزت ذلك في الواقع».
وأعرب عن ثقته بأن «الولايات المتحدة والديمقراطية في هذا البلد سوف تسود وسيسود حكم القانون»، مشيرا إلى أنه «تم بناء هذه المؤسسات لتكون قوية ومرنة وتتكيف مع العصر، وأنا واثق بنسبة 100% من أننا سنكون على ما يرام».
وأضاف: «لقد واجهت الولايات المتحدة الكثير من التحديات على مر السنين.. هناك مصطلح تحدثت عنه مع الناس حول «غرور الحاضر»، حيث يعتقد الناس أن الحاضر هو دائما الأسوأ. لكنه ليس الأسوأ دائما»، لافتا إلى ما وصفه بـ «الأوقات الصعبة» التي مرت بها أميركا، بما في ذلك عدة حروب والكساد الكبير واغتيال مارتن لوثر كينغ والسيناتور روبرت كينيدي. وتابع «هذا ليس أصعب وقت. أميركا سوف تنتصر والشعب الأميركي سيكون على ما يرام».
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه ليس قلقا من إمكانية أن يتم سجنه في القضايا الجنائية التي يواجهها. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة «إن. بي.سي»: «أرى قدرا هائلا من الظلم. أعتقد أن قلة قليلة من الناس كانوا سيستطيعون التعامل مع ما تعاملت معه».
وعندما سئل عما يراه عندما ينظر إلى صورته الجنائية، قال الرئيس السابق إنه يرى «شخصا يحب هذا البلد، وأنا أحب هذا البلد». ويواجه المرشح الرئاسي لانتخابات عام 2024 حاليا أربع لوائح اتهام جنائية منفصلة فضلا عن تهم اتحادية أخرى وعلى مستوى بعض الولايات مثل جورجيا. وكرر ترامب مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 التي مني فيها بالهزيمة، وقال «لقد كان قراري أن الانتخابات تم تزويرها»، مضيفا أنه اعتمد بشكل كبير على «غرائزه» في التوصل إلى هذا الاستنتاج.
وعندما سئل عن سبب رفضه آراء المحامين في البيت الأبيض وحملته بأنه خسر الانتخابات، أجاب ترامب «لأنني لم أحترمها (الآراء)».

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