Tuesday, 19 September 2023 07:13 GMT

واشنطن وطهران تتبادلان السجناء مقابل تحويل أرصدة مجمدة بالمليارات

9/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت الولايات المتحدة وإيران بشكل عملي وكامل اتفاق تبادل السجناء الذي توصلتا إليه برعاية قطر نهاية أغسطس الماضي.
وتم الإفراج أمس عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وهي أحد أكبر المشترين للنفط الإيراني، إلى حسابات مصرفية في الدوحة التي ستتأكد بموجب الاتفاق من إنفاق تلك الأموال على المواد الإنسانية.
وبالتزامن مع ذلك، تم نقل خمسة محتجزين أميركيين في طهران يحملون جنسية مزدوجة على متن طائرة قطرية إلى واشنطن، التي أصدرت بدورها عفوا رئاسيا في إطار تبادل للسجناء عن خمسة إيرانيين كانوا لديها مدانين أو ينتظرون محاكمتهم بجرائم غير عنيفة.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وصول المواطنين الأميركيين الخمسة الذين تم الإفراج عنهم من جانب إيران، وقال تعليقا على هذه الصفقة «الأميركيون الأبرياء الذين كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيرا للوطن»، مؤكدا أنه «سيستمر في فرض عقوبات على إيران» بعد عملية تبادل السجناء.
ووجه بايدن الشكر إلى دولة قطر وسلطنة عُمان على دورهما في الوساطة للتوصل إلى اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.
وتأتي هذه الصفقة بعد محادثات استغرقت أشهرا بين البلدين اللذين تتوتر علاقتهما بسبب طموحات طهران النووية ومجموعة من المشكلات الأخرى.
بدورها، أكدت طهران وصول اثنين من أصل مواطنيها الخمسة المفرج عنهم إلى الدوحة، موضحة أنهما «مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور»، مشيرة إلى أن السجناء الثلاثة الآخرين لا يريدون الذهاب إلى إيران.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في مؤتمر صحافي أسبوعي أمس ان من بين مواطني طهران الخمسة «سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد آخر بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان» في الولايات المتحدة.
ونص الاتفاق، الذي أعلن عنه في العاشر من أغسطس الماضي، على أن تطلق إيران سراح خمسة أميركيين، فيما تفرج الولايات المتحدة عن خمسة سجناء إيرانيين، بوساطة من قطر.
ويتزامن تطبيق هذا الاتفاق مع الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن ذلك لن يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران، مستدركا أن «الباب لايزال مفتوحا أمام الطرق الديبلوماسية بخصوص البرنامج النووي الإيراني».
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن فرضت عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وقبل بدء عمليات التبادل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين إن طهران تلقت «رسالة رسمية من السلطات القطرية تشير إلى تفعيل حسابات ستة بنوك إيرانية»، مضيفا «تم إيداع ما يعادل 5.573.492.000 يورو في حسابات المصارف الإيرانية لدى مصرفين قطريين».
والأصول المفرج عنها من حسابات في سويسرا أموال مستحقة لإيران بموجب بيع نفط إلى كوريا الجنوبية، لكن سيئول جمدتها منذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وأشار فرزين إلى أن هناك «دعوى من إيران ضد كوريا الجنوبية لعدم إتاحة الوصول إلى هذه الأموال وانخفاض قيمتها، من أجل الحصول على تعويضات».
وفي الدوحة، قالت مصادر مطلعة على عملية التبادل ان المواطنين الأميركيين خضعوا لفحص طبي في العاصمة القطرية قبل مغادرتهم قطر، وحيث سافر أربعة من المفرج عنهم إلى واشنطن، بينما توجه الخامس إلى دولة خليجية أخرى.
ومن المفرج عنهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي يمضي منذ العام 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بتهمة «التجسس» لحساب الولايات المتحدة.
وتشمل أيضا قائمة المفرج عنهم رجل الأعمال عماد شرقي المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة بالتجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة «التآمر مع الولايات المتحدة».
وهؤلاء الثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة بينما فضل الاثنان الآخران عدم كشف هويتهما.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إطلاق طهران سراح خمسة محتجزين أميركيين كان «عملا إنسانيا بحتا».
وأضاف رئيسي لمجموعة من الصحفيين عقب وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «كان ذلك عملا إنسانيا بحتا.. ويمكن بالتأكيد أن يكون خطوة يتسنى على أساسها اتخاذ إجراءات إنسانية أخرى في المستقبل».
وتعليقا على الاتفاق الاميركي - الايراني، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تغريدة على حسابه في موقع (إكس) إنه «مع دخول الاتفاق الأميركي الإيراني حول تبادل السجناء حيز التنفيذ، نتوجه بالشكر لطرفي الاتفاق ونأمل أن يمهد لمزيد من التفاهمات».
وأضاف «كما نتوجه بالشكر لشركائنا الذين ساهموا في نجاحه، لاسيما سلطنة عمان»، مؤكدا أن قطر مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم.
بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن إطلاق سراح الأميركيين جاء مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي إيران لدى الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين، الذي تم بوساطة قطر، وأعلن عنه في 11 أغسطس الماضي.
وذكر أنه كجزء من تنفيذ الاتفاق تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى الدوحة، مشيرا إلى أن بلاده ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية.
وأعرب عن أمل الدوحة في أن يفضي التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات أكبر تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
واعتبر أن تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها، كما يمثل نجاحا جديدا يضاف إلى النجاحات المشهودة للديبلوماسية القطرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وجدد الخليفي التأكيد في ختام تصريحه على التزام بلاده بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عبر الهاتف لقناة (الجزيرة) الفضائية إن المفاوضات بين الأطراف جرت لأكثر من سنتين بتيسير قطري، وتمت كثير من الزيارات لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران وأماكن مختلفة للوصول إلى هذا الاتفاق.
وأوضح الأنصاري أن التفاوض بين الأطراف جرى إتمامه قبل مدة، بحيث يتم نقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى الدوحة عبر المصارف السويسرية.
وأضاف أنه بعد اكتمال وصول هذه المبالغ إلى الدوحة واكتمال الإجراءات المعنية لاستخدام المبالغ بناء على نصوص الاتفاق والإعداد لتبادل السجناء في الدوحة الذي تم اليوم، يمثل هذا نهاية الجزء التنفيذي من الاتفاق المتعلق بتبادل السجناء.
وأكد الأنصاري أنه بعد إتمام تبادل السجناء سيبدأ العمل بالاتفاق بشقه المالي فيما يتعلق بالقناة المصرفية الإنسانية، وتحديدا المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية بما يضمن أن يتم استخدام هذه الأموال حصرا في الجانب الإنساني.
واعتبر المسؤول القطري أن إنجاز هذا الاتفاق يمثل بداية وليس نهاية للخط التفاوضي بين الطرفين، معربا عن تطلع بلاده لأن يكون فرصة لتعزيز التواصل باتجاه الوصول لاتفاقات في مواضيع أكثر أهمية تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في اشارة الى الاسم الرسمي للاتفاق الذي ابرمته القوى الكبرى مع ايران بخصوص برنامجها النوي عام 2015.


هذا، وتشدد إدارة بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام الأموال المفرج عنها حصرا لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا إلى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.


لكن واشنطن حذرت من أنها قد تعيد تجميد الأصول في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الإنسانية المحددة.
وسبق للطرفين أن أبرما اتفاقات لتبادل السجناء آخرها في يونيو 2020 على رغم التوتر بينهما والخلافات بشأن ملفات متشعبة.
ورأى محللون أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بعد أشهر طويلة من المفاوضات في الكواليس، يؤذن بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين وقد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للتعامل مع مخاوف منها ما يتعلق ببرنامج إيران النووي وتسارع وتيرته منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.
إلا أنهم استبعدوا أن يمهد الاتفاق لتفاهمات أكبر خصوصا بشأن النووي، لاسيما مع اقتراب ولاية بايدن من نهايتها واستعداد واشنطن للدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.

MENAFN18092023000130011022ID1107094527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث