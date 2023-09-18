واشنطن وطهران تتبادلان السجناء مقابل تحويل أرصدة مجمدة بالمليارات

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إطلاق طهران سراح خمسة محتجزين أميركيين كان «عملا إنسانيا بحتا».

وأضاف رئيسي لمجموعة من الصحفيين عقب وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «كان ذلك عملا إنسانيا بحتا.. ويمكن بالتأكيد أن يكون خطوة يتسنى على أساسها اتخاذ إجراءات إنسانية أخرى في المستقبل».

وتعليقا على الاتفاق الاميركي - الايراني، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تغريدة على حسابه في موقع (إكس) إنه «مع دخول الاتفاق الأميركي الإيراني حول تبادل السجناء حيز التنفيذ، نتوجه بالشكر لطرفي الاتفاق ونأمل أن يمهد لمزيد من التفاهمات».

وأضاف «كما نتوجه بالشكر لشركائنا الذين ساهموا في نجاحه، لاسيما سلطنة عمان»، مؤكدا أن قطر مستمرة في المساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة والعالم.

بدوره، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن إطلاق سراح الأميركيين جاء مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي إيران لدى الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين، الذي تم بوساطة قطر، وأعلن عنه في 11 أغسطس الماضي.

وذكر أنه كجزء من تنفيذ الاتفاق تم تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى الدوحة، مشيرا إلى أن بلاده ستبدأ في تفعيل القناة المصرفية الإنسانية.

وأعرب عن أمل الدوحة في أن يفضي التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات أكبر تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

واعتبر أن تنفيذ هذا الاتفاق له دلالة على مكانة قطر كشريك دولي موثوق به في مجال الوساطة، وثقة الأطراف كافة في نزاهتها وحيادها، كما يمثل نجاحا جديدا يضاف إلى النجاحات المشهودة للديبلوماسية القطرية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وجدد الخليفي التأكيد في ختام تصريحه على التزام بلاده بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عبر الهاتف لقناة (الجزيرة) الفضائية إن المفاوضات بين الأطراف جرت لأكثر من سنتين بتيسير قطري، وتمت كثير من الزيارات لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران وأماكن مختلفة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وأوضح الأنصاري أن التفاوض بين الأطراف جرى إتمامه قبل مدة، بحيث يتم نقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى الدوحة عبر المصارف السويسرية.

وأضاف أنه بعد اكتمال وصول هذه المبالغ إلى الدوحة واكتمال الإجراءات المعنية لاستخدام المبالغ بناء على نصوص الاتفاق والإعداد لتبادل السجناء في الدوحة الذي تم اليوم، يمثل هذا نهاية الجزء التنفيذي من الاتفاق المتعلق بتبادل السجناء.

وأكد الأنصاري أنه بعد إتمام تبادل السجناء سيبدأ العمل بالاتفاق بشقه المالي فيما يتعلق بالقناة المصرفية الإنسانية، وتحديدا المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية بما يضمن أن يتم استخدام هذه الأموال حصرا في الجانب الإنساني.

واعتبر المسؤول القطري أن إنجاز هذا الاتفاق يمثل بداية وليس نهاية للخط التفاوضي بين الطرفين، معربا عن تطلع بلاده لأن يكون فرصة لتعزيز التواصل باتجاه الوصول لاتفاقات في مواضيع أكثر أهمية تشمل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في اشارة الى الاسم الرسمي للاتفاق الذي ابرمته القوى الكبرى مع ايران بخصوص برنامجها النوي عام 2015.



هذا، وتشدد إدارة بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام الأموال المفرج عنها حصرا لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا إلى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.