أبطال في حر الصيف

بحسب ما أشار إليه خبراء الطقس أن فصل الصيف هذا العام كان الأشد حرارة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث سجلت الكويت أعلى خامس حرارة في العالم وصلت إلى 51 درجة مئوية، ووسط هذا الجو الملتهب فإن هناك رجالا يفرون من الحر إلى ألسنة اللهب، فواجبهم الإنساني والمهني إزاء الآخرين كان لا بد له أن يؤدى، حتى وإن كان ذلك يمثل لهم إرهاقا بدنيا كبيرا، ومخاطرة أيضا.

قوة الإطفاء العام، التي اعتبرها بمنزلة الكيان الأسطوري الذي يصنع في كل يوم ملحمة إنسانية، يحافظون على الممتلكات، وينقذون حياة الأفراد، كان لهم في كل يوم تحد جديد، يتلقون العديد من البلاغات حول حوادث نشوب الحرائق وفي غضون ثوان معدودة، يكون هناك تعامل فوري وسريع مع الحادث، ومهما كلفهم الأمر من عناء يبقى شغلهم الشاغل هو تأدية واجبهم الذي أقسموا على أنهم لن يتخلوا عنه.

58 حادث حريق شهدتها مختلف مدن الكويت على مدار شهر أغسطس فقط، كان البعض منها كبيرا وخطرا، وفي بعض الأحيان كانت الحوادث تقع في أكثر من مكان خلال توقيت واحد، وبالرغم من ذلك لم يكن هناك أي نوع من التشتت أو عدم السيطرة على الأمور، وهذا ما يكشف عن قوة النهج الإداري والعملي الذي تتبعه قوة الإطفاء، ويكشف عن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه ذلك الكيان المهم التابع لوزارة الداخلية.

لو كان الأمر بيدي لمنحت كل إطفائي وساما للفخر والقوة والشجاعة، فمثل هؤلاء يستحقون وبقوة أن نطلق عليهم لقب «الأبطال»، حفظهم الله للكويت ولنا.



