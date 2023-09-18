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ذوبان الجليد

9/18/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

لماذا نعقد أنفسنا ونتناسى بشريتنا؟! لماذا نصعب الامور ونبدو على غير حقيقتنا؟ لماذا يسكننا هاجس أن نبدو دوما مثاليين جدا وذلك من خلال تصنعنا؟! فلقد اصبح معظم كلامنا مصطنعا، اصبحت خلافاتنا تغلفها الأنا الفردية، اصبح لباسنا طاغيا في شكله ومضمونه، إلى ان أضحينا ممسوخين للأسف، يقال إن البساطة والعفوية تعطيك عمرا إضافيا وتمنحك شخصيتك الحقيقية، وتساعدك على أن تعيش كما أنت لا كما يريد الآخرون منك، البساطة والعفوية تختصر لك الصداقات، والاقارب، والعلاقات، وحتى الكلام وكل مناشط الحياة، وتدخر لك منها الأجمل والأصفى والأعمق.
الرسمية والتملق والمجاملة ومجاراة رغبة الآخرين ومسايرتهم تقضي على العمر، وقد تصحو في نهاية عمرك على ساعات مهدرة وضائعة.
فلا تجعل من مثاليتك المصطنعة حاجزا مانعا عن تعاملك مع أصناف الناس بشكل طبيعي، فتأكد انه لا يمكن أن تفرض شخصيتك أمام الآخرين بشكل ناجح، وكن على قناعة ويقين تام أنك لن تصنع منك قدوة للآخرين والتسلل إلى قلوبهم، ما لم تنزل لمستواهم، وتتساوى معهم بروحك، وقلبك وأسلوبك وشخصيتك.
ابتعد عن المثالية المبالغ فيها والتعالي والتظاهر بأنك ملاك، وتنفس الحب والتواضع والبساطة، وابتعد عن البغض والكراهية! قد نهانا الشرع الحنيف عن التكلف والتصنع والتملق وإظهار الإنسان وجها آخر غير حقيقته، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «نهينا عن التكلف» رواه البخاري.
فالمثالية الزائفة والتكلف في التعامل مع الناس تصنع منا شخصيات مختلفة عنا تماما، شخصيات «وهمية مشوهة»، لأننا نتصرف على غير طبيعتنا المعتادة، ونصاب بخيبات الأمل، وفقدان الذات، والانصهار داخل أنفسنا، حينها نصبح أكثر الاشخاص سطحية، ونمطية، وتناقضا، لأننا نقوم بأداء الأدوار المصطنعة بشكل متكرر وفق تقاليد معينة.
نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب نكس رأسه، فقال: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا.
كما لا تبحث عن نفسك بين الآخرين، فهذا الجهل بعينه، فأنت من تملك ذاتك، وشخصيتك وأفكارك، ومبادئك، وقناعاتك، انت من تملك الاتجاهات كلها، فقط حدد المسار الصحيح وسر به وحدك، وتجنب المجاملات التي لا طعم لها وارتدِ ثوب العفوية، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق.
يجب أن تخلو حياتنا من هذه الممارسات المزيفة، ونرجع إلى حقيقتنا، وأن نقوم أنفسنا بين الحين والآخر لنكون أكثر اتساقا مع ذاتنا، وأفكارنا وتعاملنا مع الآخرين.
فلا شيء يدوم على حاله، فلماذا لا تكسب قلوب الناس ببساطتك وعفويتك؟ فكسب القلوب أولى بكثير من بعض الأمور الوقتية التي لا تدوم، فلا تصنع لك أعداء، فأنت بغير الناس والعلاقات لن تستطيع أن تمارس حياتك بشكل طبيعي، حتى لو تعامل معك البعض فسيكون بأسلوب المجاملة، سيأتي اليوم الذي يذوب فيه الجليد لتعرف حقيقتك عند غيرك.
قيل للحسن البصري: ما التواضع؟ قال: التواضع هو ألا ترى مسلما إلا وتظن انه خير منك.
أما المثالية الزائفة والنفاق والأنانية المفرطة تجاه الذات فهي المشكلة التي يكتشفها الناس عادة في أواخر حياتهم، هم الذين فكروا في أنفسهم أكثر من غيرهم، وتعاملوا بأنانية مفرطة تجاه الآخرين وخسروا أشخاصا لا يقدرون بثمن من أجل منافع لن تدوم طويلا ومظاهر خداعة.
وبعد ذلك نرجع إلى وعينا وبدل أن نعترف بهفواتنا وأخطائنا نسوق المبررات والظروف التي جعلتنا نتصرف هكذا!
فإلى متى سنبقى غير متزنين نعيش على الأنا؟ ومتى سنعي أن هذه الحياة لا تعاش إلا بالتعاضد، والمحبة؟ وأن الانزواء والتقوقع في مكان بعيد هو هروب من إنسانيتنا؟!

MENAFN18092023000130011022ID1107094525

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