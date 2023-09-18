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يوم بدون سيارات

9/18/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

يحتفل العالم باليوم العالمي بدون سيارات في الثاني والعشرين من سبتمبر من كل عام للتخفيف من انبعاثات عوادم المركبات لحماية البيئة ولإبعاد الحرارة عن الكوكب ليوم واحد فقط من خلال تشجيع الناس على أن يقللوا من الاعتماد على السيارات وتجربة البدائل.
إن هذا اليوم يعتبر فرصة للناس لإدراك مدى تأثير التلوث على حياتنا وهذا اليوم يكون وسيلة عالمية للتوعية بقضايا البيئة في العديد من الدول المتقدمة ولكن صداه لايزال ضعيفا في الدول النامية. ويشارك في هذا الاحتفال جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالبيئة في محاولة لإيصال رسالة تحذيرية عن خطورة انبعاث السيارات على الصحة وعلى سلامة كوكب الأرض وكذلك لحث الناس على التقليل من استخدام السيارات والدراجات النارية التي تعد من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء.
وتعود أولى مبادرات حملة «يوم بدون سيارات» إلى سنة 1956 حينما اضطر عدد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استعمال السيارات. وتعود التظاهرة الرسمية الأولى لـ«يوم بدون سيارات» إلى يونيو 1996 بمدينة ريكافيك في آيسلندا، حيث نظمت هذه المبادرة لتشجيع السكان على استعمال وسائل نقل صديقة للبيئة وأقل استهلاكا للطاقة وأكثر أمانا وتم إطلاق هذه المبادرة بشكل رسمي على المستوى الأوروبي سنة 1998 في إطار ما سمي بأسبوع التنقل. يعد اليوم العالمي بدون سيارات إحدى الآليات الأساسية للأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة ولكن ما يعوق تفعيل هذه المبادرة البيئية على أرض الواقع في بعض الدول هو ندرة وسائل مواصلات صديقة للبيئة أو انعدامها في مناطق عديدة.
إن أحد أهم أسباب تلوث الهواء هو تسرب أبخرة البنزين إلى الهواء وتنتج 4 أنواع رئيسية من الملوثات من المركبات وهي الجسيمات، الكميات الصغيرة من المواد الحرة عندما تكون في الهواء فإنها يمكن أن تتسبب في تلف رئتي الإنسان لأنها تساهم في ضباب الغلاف الجوي، وأكاسيد النيتروجين التي تتكون من احتراق الوقود بسبب تفاعل الأكسجين والنيتروجين مع بعضهما، والهيدروكربونات تتكون أيضا من عادم السيارات وهو مركب سام من الكربون والهيدروجين، وأول أكسيد الكربون الذي ينبعث عندما لا يحترق الكربون الموجود في الوقود بشكل كامل.
إن الاحتفال باليوم العالمي بدون سيارات يجب أن يساهم فيه الجميع وأفضل طريقة هي التأكد من بقاء سيارتك متوقفة في هذا اليوم ويمكنك نشر كلمة حول هذا اليوم العالمي للخلو من السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذهاب مع العائلة في رحلة عائلية بالدراجة الهوائية وتعليم الأطفال كيفية ركوب الدراجة أيضا والمشاركة في المسيرات والفعاليات المجتمعية لزيادة الوعي وتخفيف التلوث البيئي للحفاظ على صحة الجميع.

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