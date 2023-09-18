اليوم الوطني السعودي.. إنجازات مشهودة



وبالحقيقة، كنت قد كتبت مقالا تحت عنوان «91 عاما من الزعامة والريادة الممتدة»، نشر في جريدة «الأنباء» في 19/9/2021 ذكرت فيه دور المملكة الريادي في الإقليم الخليجي والقضايا العربية، إضافة الى النهضة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بجعل الرياض «مركزا للاعتدال الديني» ومنصة لانطلاق التنمية الخليجية في جميع مجالاتها مع الشرق والغرب.

ومازلت متابعا شغوفا ومحبا لما يقوم به ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد للعالم أجمع قدرته على إدارة مفاصل الدولة السعودية الحيوية والملفات العربية بجدارة، فبعد تحصين المملكة من الإرهاب والإرهابيين وإقرار المشهد بأن السعودية مركز الاعتدال الديني واجه الأمير الشاب انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية وآثارها على المنطقة ودول الخليج، وفي مقالي تحت عنوان «السعودية في عيدها الـ 92 صدارة عالمية» أتى تحقيق الصدارة للمملكة من خلال إنجازاتها الوطنية والدولية.

واليوم.. نرى مشروع «نيوم» الذي أطلقه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان في تقدم إلى جانب نجاح المملكة في السباق الفضائي مع الدول الشقيقة والصديقة، ودورها الثقافي من خلال المعارض الممزوجة بثورة الذكاء الاصطناعي، والصناعات وغيرها ناهيك عن نجاح القمم السياسية والدولية التي عقدتها وشاركت بها، مما عزز دور المملكة في استراتيجيات الأمن الغذائي والتجاري والمناخي وتكريس الجهود للمبادرات التي من شأنها مكافحة المشكلات بدءا من الأمن القومي وما حققته المملكة على المستوى الاقتصادي والسياسي بالمصالحة مع إيران من باب إحلال السلام في المنطقة.

ولعلي أختصر الإنجاز الأعظم في 2023 من خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند قبل أيام، كان تجسيدا للمساعي والحلول لجوانب رفاهية المواطن السعودي وإحلال الأمن والسلام في المنطقة عبر الاقتصاد، بتوقيع مبادرة مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج العربي وأوروبا، فمن الريادة الممتدة إلى الصدارة العالمية إلى الأولى تأثيرا في الاقتصاد العالمي الجديد.



