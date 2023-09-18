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مهمة صعبة

9/18/2023 11:22:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المهمة الصعبة هي الحياة التي نعيشها فنرى من خلالها العجائب بين فرح وحزن وبكاء وضحك، فليتنا ننجو منها كفافا لا لنا ولا علينا، والحياة ذاتها يتفرع منها مهمات كثيرة منوط بنا القيام بها، ومن ذلك الأماني التي نود لو أن الله تعالى حققها لنا، إلا أنها لم تتحقق وقد صدق المعري حيث يقول:
تعب هي الحياة فما
أعجب إلا من راغب في ازدياد
فــلا بد من المعاناة والتعثر والإخفاق في هذه الحياة شئنا ذلك أم أبينا، قال رجل للإمام علي رضي الله عنه صف لنا الدنيا فقال: «ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن». وقال غيره: الدنيا ما مضى منها فحلم وما بقي منها فأماني، ومن خدم الله في الدنيا خدمته وتيسرت أموره، ومن خدم الدنيا استخدمته، وهي تخلق الأبدان وتجدد الآمال وتباعد الأمنية وتقرب المنية، من ظفر فيها تعب، ومن فاتته نصب، والغنى عنها قطع الرجاء منها، والمخرج سلوك المنهج ببذل المجهود والرضا بالموجود، وعلى ذلك يقول أبو العتاهية:
هي الدنيا إذا كملت
وتم سرورها خذلت
وتفعل في الذين بقوا
كمن فيمن مضى فعلت
وقال عبدالله المأمون: لو قيل للدنيا صفي لنا نفسك ما وصفت نفسها بأكثر من قول أبي نواس
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت
له عن عدو في ثياب صديق
وما الناس إلا هالك وابن هالك
وذو نسب في الهالكين عريق
وحيـن حـضرت الصحابي معــاذ بن جبل رضي الله عنه الوفـــاة قال: يا رب، كنت أخـــافك وأنا اليوم أرجـوك، اللهم إنك تعلم أننــي ما كنت أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم.
ودمتم سالمين.

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