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بنك الإسكان يحصل على Top Employer Jordan 2023

9/18/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق بنك الإسكان إنجازاً جديداً بحصوله على شهادة "Top Employer Jordan 2023"، والمقدمة من منظمة "Top Employers Institute" التي تنظم برنامجاً سنوياً للمصادقة على تميز المؤسسات التي تثبت نجاحها في خلق بيئة عمل متميزة، وتقدم فرص التطور والمزايا الاستثنائية لموظفيها.

ويأتي حصول البنك على هذه الشهادة المرموقة انطلاقاً من جهوده في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والممارسات والسياسات الخاصة بإدارة موارده البشرية، بما يتضمنه ذلك من برامج نوعية تغطي جوانب التدريب والتأهيل والتطوير والتحفيز المتكافئة، فضلاً عن مبادرات تعزيز المشاركة المجتمعية، الهادفة جميعها لتعزيز التقدم المهني، والارتقاء بالأداء والتميز المؤسسي بما يثري مسيرة موظفيه المهنية، لإيمانه بدورهم كشريك استراتيجي وفاعل في دعم رؤاه وتحقيق أهدافه، وبما ينعكس إيجاباً على تجربة ورضا عملائه.

وكان البنك قد حاز على شهادة "Top Employer Jordan 2023" بناءً على نتائج تقييم شاملة ومتكاملة، قائمة على منهجية البحث في الحقائق وتدقيق المعلومات التي يتم جمعها من خلال منظمة "Top Employers Institute"، وتخضع لبحث شامل يتضمن الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل الداخلية بالتركيز على الموارد البشرية؛ لضمان وجود أفضل الممارسات والسياسات التي تتعلق بإدارة أنشطة الموارد البشرية الشاملة لتطوير الموظفين، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية ومميزة.

وتعد منظمة "Top Employers Institute" من المنظمات المعتمدة عالمياً والتي تتخصص في إبراز وتقدير تميز المؤسسات من حيث جهودهم في خلق بيئة عمل وظروف مميزة لموظفيهم.

ويتخذ المعهد من هولندا مقراً رئيساً له؛ حيث بدأ عمله في العام 1991 متمكناً من الاعتراف بجهود عدد لا يستهان به من أفضل أصحاب العمل حول العالم.



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