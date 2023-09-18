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الأردن يتقدم 3 مراتب بمؤشر نوعية الحياة

9/18/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- تقدم الأردن ثلاث مراتب ضمن مؤشر نوعية الحياة الصادر عن مجلة (يو آس نيوز ورلد ريبورت) لعام 2023 مقارنة مع تصنيف العام الماضي.
وأصبح الأردن في المرتبة التاسعة عربيا و 67 عالميا، ويقيس المؤشر نوعية الحياة والأفكار الأساسية المتمثلة في الوصول على نطاق واسع إلى الغذاء والسكن والتعليم الجيد والرعاية الصحية والتوظيف، إضافة إلى ذلك يقوم بقياس أشياء غير ملموسة مثل الأمن الوظيفي والاستقرار السياسي والحرية الفردية وجودة البيئة خلال جميع مراحل الحياة.
ويقتصر المؤشر على قياس نوعية الحياة لدى 87 دولة إذ ينظر إلى هذه البلدان على أنها تعامل مواطنيها بشكل جيد.
ويتضمن المؤشر عدة مؤشرات فرعية منها مؤشر جودة الحياة، ويعتمد هذا المؤشر على قياس متوسط مرجح متساوٍ للدرجات من مجموعة سمات تتعلق بنوعية الحياة في كل بلد وتتمثل هذه السمات بما يلي، الأسعار، وسوق العمل الجيد، والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى المساواة في الدخل، والاستقرار السياسي، إلى جانب تطور نظام التعليم، وتطور النظام الصحي، والاستقرار الاجتماعي المتعلق بالأسرة.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية للمؤشر جاء الأردن في المرتبة 68 عالميا في مؤشر انفتاح العمل بتحقيقه نحو 47 درجة، وفي المؤشر الفرعي ريادة الأعمال حل في المرتبة 63 عالميا بحصده حوالي 5 نقاط، كما حل في المرتبة 70 عالميا في المؤشر الفرعي حرية التنقل وذلك بعد جمعه 4.5 نقطة.
وجاء الأردن على مستوى المؤشر الفرعي، جودة الحياة في المرتبة 68 عالميا بواقع 8 نقاط بينما حل في المرتبة 60 في المؤشر الفرعي النقل بحصده قرابة 17 نقطة، وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي القوة فقد حل في المرتبة 61 بواقع 5 نقاط.
وعلى مستوى المؤشر الفرعي، الإرث حل الأردن في المرتبة 47 عالميا بعد تحقيقه 29 نقطة، وفي المؤشر الفرعي التأثير الثقافي جاء في المرتبة 57 عالميا من خلال حصوله على 7.4 نقطة ، في حين حل في المرتبة 60 عالميا، على مستوى المؤشر الفرعي الغاية الاجتماعية بواقع 4.5 نقطة فقط.
وكان الأردن من أفضل 66 دولة في الأداء العام للمؤشر من بين 85 دولة للعام الماضي.
وفي ما يتعلق بتصنيف الدول العربية في مؤشر نوعية الحياة فقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة هذه الدول بحلولها في المرتبة 26 عالميا، وتلتها بعد ذلك قطر بحلولها في المرتبة 27 عالميا، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و 30 عالميا
وأعقبتهما المغرب في المركز الرابع بحولها في المرتبة 40 عالميا، واتبعتهما مصر والتي جاءت في المرتبة 52 عالميا، وحلت البحرين في المرتبة السادسة عربيا و 59 عالميا، وتلتهما تونس وعمان بحلولهما في المرتبة 64 و 65 عالميا.
أما على المستوى العالمي فحافظت السويد على صدارتها لتصنيف المؤشر بتحقيقها شبه علامة كاملة في المؤشرات الفرعية إذ جمعت نحو 99 نقطة، وتلتها ثانيا الدنمارك بحصدها حوالي 90 نقطة، وجاءت كندا ثالثا للمرة الثانية على التوالي.



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