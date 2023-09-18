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23 مليون جنيه إسترليني مساعدات إنمائية من المملكة المتحدة

9/18/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- خصصت ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية المتوقعة ونفقات قطاع التنمية الخارجية في وزارة الخارجية للمملكة المتحدة والكومنولث والتنمية مساعدات انمائية للأردن بقيمة 23 مليون جنيه استرليني للسنة المالية 2023 - 2024.
وتأتي هذه المساعدات ضمن قطاعات استراتيجية التنمية الدولية الخاصة بالمملكة المتحدة (IDS).
كما خصصت للأعوام 2024 - 2025 مساعدات انمائية للأردن بقيمة 25 مليون جنيه استرليني ، وفق ما أظهر تقرير ملخص الشراكة التنموية بين المملكة المتحدة والأردن لعام 2023.
وأكد التقرير أن الأردن يتمتع بسجل قوي في استقرار الاقتصاد الكلي وأنه مستعد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز هذا الاستقرار، رغم استمرار ارتفاع معدلات البطالة والنمو المنخفض في المملكة، مشيرا إلى انه استجابة لذلك، ستقدم المملكة المتحدة الخبرة الفنية من خلال البرنامج الاستشاري للاستثمار والإصلاح الاقتصادي في الأردن لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ الإصلاحات المصممة لتحفيز النمو الاقتصادي العادل، وزيادة فرص العمل والاستثمار، والحد من الفقر.
وشدد التقرير على أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الأردن لمواصلة مسار إصلاحاته الاقتصادية، باستخدام خبرات المملكة المتحدة وتشجيع الأردن على الاستفادة من مجتمعه بأكمله، بما في ذلك النساء واللاجئون، لتحقيق النمو الشامل الذي يحتاجه لتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها العام الماضي، إضافة إلى الالتزام بدعم اللاجئين في الأردن وبناء خدمات مستدامة يستفيد منها اللاجئون والأردنيون المستضعفون على حد سواء إلى جانب زيادة الاعتماد الاقتصادي على الذات للاجئين والحفاظ على الاستقرار في الأردن، وهو شرط أساسي للنمو.
وأشار التقرير إلى نمو العلاقة التجارية بين الأردن والمملكة المتحدة حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري من السلع والخدمات (الصادرات والواردات) بين البلدين نحو 810 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022.
وبحسب تقرير ملخص الشراكة بين المملكة المتحدة والأردن لعام 2023، بلغت اجمالي المبالغ المرصودة لتمويل البرامج الثنائية الرئيسية القائمة والموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة لدعم الأولويات التنموية في الأردن وتمكين اللاجئين والتي بدأ العمل بها عام 2016 وسيتم الانتهاء من تنفيذهاكافة عام 2027، نحو 493 مليون جنيه استرليني.
ويبلغ عدد هذه البرامج القائمة التي يتم تنفيذها وتمويلها من قبل استراتيجية التنمية الدولية للمملكة المتحدة (IDS) 7 برامج ومنها برنامج تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية (SSERJ) وتمدد مدة العمل به من عام 2022 إلى عام 2027، وتقدر قيمة تمويله بـ95 مليون جنيه استرليني
ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع خطط التأمين الاجتماعي القائمة على الاشتراكات من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي للسماح بإضفاء الطابع الرسمي على الوظائف غير الرسمية ودعم العمال الضعفاء في الوصول إلى الحماية الاجتماعية. كما وسيقدم البرنامج المساعدة الفنية لبناء الأدلة وتعزيز المزيد من التماسك والكفاءة بين الأنظمة الوطنية وتلك التي تدعم اللاجئين، فضلاً عن المساعدة في جعل نظام الحماية الاجتماعية الوطني أكثر استجابة للقضايا الجنسانية والصدمات.
أما البرنامج الثاني فهو برنامج بناء القدرة على الصمود والشمول والتنوع من خلال تعليم الفتيات (بريدج) وانطلق العمل به العام الماضي 2022 ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025، وتقدر قيمة تمويله بنحو 30 مليون جنيه إسترليني
البرنامج الثالث من ضمن اطار استراتيجية التنمية الدولية الممول من المملكة المتحدة هو برنامج الأمن والاستقرار المشترك 2022 - 2025، يقدر تمويله بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني، ويفي هذا البرنامج المختلط للمساعدة الإنمائية الرسمية/غير المساعدة الإنمائية الرسمية بالتزام المملكة المتحدة بالأمن الأردني في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والأردن لدعم الأمن.
ويضاف إلى ذلك البرنامج الاستشاري للاستثمار والإصلاح الاقتصادي في الأردن (JIERAP) 2019 إلى 2025، وتقدر قيمة تمويله بـ16.6 مليون جنيه إسترليني، ويهدف البرنامج إلى تمكين الحكومة الأردنية من إجراء إصلاحات مصممة لتحفيز النمو الاقتصادي العادل، وزيادة الوظائف والاستثمار، والحد من الفقر حيث تدعم المملكة المتحدة هذه الإصلاحات من خلال صندوق استئماني متعدد المانحين مع البنك الدولي وتقديم المساعدة الفنية للحكومة الأردنية ومركز النمو الدولي.
أما البرنامج الخامس فهو برنامج الحماية الأردني لدعم اللاجئين الضعفاء(JPP)، وتم تدشينه عام 2021 وسينتهي في عام 2025 وتناهز قيمة تمويله نحو 15 مليون جنيه إسترليني.
ويركز هذا البرنامج على زيادة قدرة وجودة خدمات الحماية الأساسية للأشخاص المستضعفين في الأردن، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والناجون من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقوم المملكة المتحدة بتنفيذه بالشراكة مع المجلس الدنماركي للاجئين واتحاد مقدمي الخدمات المحليين لتعزيز الخدمات الوطنية.
ويضاف لذلك البرنامج السادس وهو برنامج الاتفاق الأردني للفرص الاقتصادية (JCEOP) والذي انطلق العمل به عام 2016 وسيتم الانتهاء منه في عام 2025 وتبلغ قيمة تمويله 216.5 مليون جنيه استرليني من ضمنها مبلغ بقيمة 80 مليون كضمان قرض، ويتمثل هدف هذا البرنامج في دعم الحكومة الأردنية لتنفيذ "الميثاق الأردني" التحويلي الذي تم اعتماده في مؤتمر سورية لعام 2016 في لندن من خلال تعزيز أجندة النمو الاقتصادي في الأردن (بما في ذلك الإصلاحات ودعم البنية التحتية وخلق فرص الدخل للشباب) مع الحفاظ على الاستقرار خلال الأزمة السورية التي طال أمدها.
البرنامج السابع هو برنامج المساعدة الفنية الإنسانية متعددة الاغراض للاجئين في الأردن وتم اطلاقه عام 2019 ومن المقرر انتهاؤه العام القادم 2024، وتناهز قيمة تمويله حوالي 80 مليون جنيه استرليني، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم اللاجئين الأكثر ضعفاً من خلال أنظمة التحويلات النقدية الحالية واسعة النطاق التي تديرها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تغطي الاحتياجات الأساسية للإيجار والغذاء والمواد الأساسية مثل البطانيات لفصل الشتاء.



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