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التايكواندو الأردنية تتسلح بتاريخ مطرز بالإنجازات استعدادا للأسياد

9/18/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- يفتتح اللاعب زيد الحلواني (وزن 63)، مشاركة التايكواندو الأردنية في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في مدينة هانغتشو الصينية في صالة لينان للثقافة الرياضية والمعارض، يوم الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار المنتخب الباحث عن الميداليات.
وتلعب يوم الأربعاء المقبل جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ويلعب يوم الخميس راما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم).
ويدخل المنتخب الوطني البطولة بمعنويات عالية، بعد أن حقق نتائج لافتة في بطولة بيروت المفتوحة وفي سلسلة الجائزة الكبرى وفي البطولات العالمية والآسيوية التي جرت أخيرا.
وكما هي العادة، يدخل نجوم التايكواندو الأردنية بطولة الأسياد بهدف صعود منصات التتويج، مستندين إلى تاريخ اللعبة المشرف في مختلف دورات الألعاب الآسيوية على مر التاريخ.
وتعد الدورة الآسيوية، محطة مهمة للتايكواندو الأردنية في رحلة البحث عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل فيها اللاعب صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة، تضاف إلى تصنيفه الدولي.
وتعتبر التايكواندو الرياضة الأردنية الأكثر حصداً للإنجازات في تاريخ الألعاب الآسيوية وحققت ميداليات في جميع مشاركات الأردن بالألعاب الآسيوية باستثناء النسخة التي أقيمت في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية عام 2014.
ويحتل الأردن المركز السادس على مستوى القارة الآسيوية، والأول عربيا في سلم ترتيب الميداليات برياضة التايكواندو بالألعاب الآسيوية والتي أدرجت للمرة الأولى في "آسياد سيؤول" عام 1986.
سجل إنجازات التايكواندو
في الدورات الآسيوية
- آسياد سيؤول 1986: حقق الأردن 3 ميداليات فضية عن طريق أحمد علي وتوفيق نويصر وسامر كمال ونال طارق اللبابيدي الميدالية البرونزية، واحتل المنتخب الوطني للتايكواندو المركز الثالث بالشراكة مع إندونيسيا.
- نسخة العام 1994: نال الأردن ميداليتين فضيتين عن طريق محمد الزعبي وعمار فهد وميداليتين برونزيتين عن طريق توفيق نويصر ويوسف أبو زيد، وأصبح نويصر أول رياضي أردني يحقق ميداليتين في الألعاب الآسيوية حيث نال في نسخة سيؤول ميدالية فضية وتوج بالبرونزية في دورة هيروشيما.
- آسياد بانكوك 1998: نال الأردن 3 ميداليات فضية عن طريق آلاء كتكت وحسين الطحلة وابراهيم عقيل وميدالية برونزية عن طريق محمد الفرارجة، وأصبحت كتكت أول لاعبة أردنية تحرز ميدالية في الآسياد بعد فوزها بالميدالية الفضية في نسخة 1998 .
- آسياد بوسان2002: حقق الأردن ميداليتين برونزيتين عن طريق إياد الصيفي وعلي الأسمر.
- آسياد الدوحة 2006: حقق الأردن ميدالية ذهبية من خلال محمد البخيت وميداليتين فضيتين عن طريق آلاء كتكت وجميل الخفش.
- آسياد غوانزو 2010: حقق الأردن ميدالية ذهبية من خلال نبيل طلال وميدالية فضية عن طريق دانا حيدر وميدالية برونزية عن طريق نادين دواني.
آسياد إندونيسيا 2018: جوليانا الصادق أول لاعبة تايكواندو أردنية وعربية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الألعاب الآسيوية، وحاز كل من حمزة قطان وصالح الشرباتي أحمد أبو غوش الميداليات البرونزية.



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