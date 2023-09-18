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الاتحاد السعودي يتجاوز أجمك الأوزبكي بثلاثية

9/18/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تفوق نادي الاتحاد السعودي على ضيفه فريق أجمك من أوزباكستان بثلاثة أهداف نظيفة الاثنين ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في إطار مسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم.
وافتتح هارون كمارا التسجيل للاتحاد في الدقيقة 11 قبل أن يضيف رومارينهو الهدفين الثاني والثالث للفريق السعودي في الدقيقتين 15 و42 على التوالي.

وضمن المجموعة ذاتها انتهت مواجهة القوة الجوية العراقي وضيفه سباهان أصفهان الإيراني على وقع التعادل (2-2).
أقيمت المباراة على ملعب فرنسوا حريري في أربيل وافتتح علي جاسم التسجيل لأصاب الأرض في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل محمد فرياني لسباهان في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 67 أحرز محمد قرباني الهدف الثاني للفريق الإيراني قبل أن يتمكن علي جاسم مجدداً من إدراك التعادل للقوة الجوية في الدقيقة 88.



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