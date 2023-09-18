الاتحاد السعودي يتجاوز أجمك الأوزبكي بثلاثية

الاتحاد السعودي يتجاوز أجمك الأوزبكي بثلاثية
التاريخ
9/18/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تفوق نادي الاتحاد السعودي على ضيفه فريق أجمك من أوزباكستان بثلاثة أهداف نظيفة الاثنين ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في إطار مسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم.
وافتتح هارون كمارا التسجيل للاتحاد في الدقيقة 11 قبل أن يضيف رومارينهو الهدفين الثاني والثالث للفريق السعودي في الدقيقتين 15 و42 على التوالي.
وضمن المجموعة ذاتها انتهت مواجهة القوة الجوية العراقي وضيفه سباهان أصفهان الإيراني على وقع التعادل (2-2).
أقيمت المباراة على ملعب فرنسوا حريري في أربيل وافتتح علي جاسم التسجيل لأصاب الأرض في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل محمد فرياني لسباهان في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 67 أحرز محمد قرباني الهدف الثاني للفريق الإيراني قبل أن يتمكن علي جاسم مجدداً من إدراك التعادل للقوة الجوية في الدقيقة 88.
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