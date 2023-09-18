Tuesday, 19 September 2023 07:12 GMT

الفيصلي يخسر في الوقت القاتل أمام ناساف بدوري أبطال آسيا

9/18/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






خسر الفيصلي بالوقت القاتل أمام ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الاثنين على ستاد عمان الدولي، بافتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ودخل ناساف الشوط الأول اللقاء بصورة أفضل من مضيفه، حيث سيطر لاعبوه على الكرة في معظم فترات الشوط، بينما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، لتنتهي الحصة الأول بالتعادل بدون أهداف.
وتغير شكل“الأزرق” بشكل كبير مع بداية الشوط الثاني، وكان الأكثر تهديدا للمرمى عبر محاولات من جميع الجهات، إلا أن الوقت بدل من الضائع حسم الموقعة لصالح الضيوف.
وتدخلت تقنية الفيديو“فار” في إلغاء هدف لفريق ناساف قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين، عبر اللاعب البديل نارازيلاييف دونيجورون، فيما ساهمت أيضا بعدم احتساب ركلة جزاء لناساف.
ورفعت جماهير الفيصلي على طول الدرجة الثانية تيفو مكتوب عليه“جاهزون”، إضافة إلى تيفوهات أخرى زينت كافة أرجاء الملعب، حيث زحفت الجماهير بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر، واكتست المدرجات باللون الأزرق السماوي، وحضر للملعب بحسب عدد التذاكر المباعة 13750 مشجعا.
وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين المواجهة الثانية لحساب المجموعة نفسها، والتي جمعت فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويرحل الفيصلي في الجولة الثانية إلى الإمارات من أجل ملاقاة الشارقة في الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على ستاد نادي الشارقة، فيما يستقبل ناساف نظيره السد على ستاد مركزي بمدينة كارشي الأوزبكية باليوم ذاته.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الخمس في منطقة غرب آسيا للدور الثاني، إلى جانب أفضل 3 فرق تحقق المركز الثاني من المجموعات.
تشكيلة الفريقين
الفيصلي: مهدي خليل، سالم العجالين، أنس بني ياسين، مهند خير الله، محمد كلوب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، نزار الرشدان (أحمد أبو شعيرة)، عارف الحاج (رزق بني هاني)، أمين الشناينة (حاتم الروشدي)، ورفيق الكامرجي (محمد العكش).
المدير الفني: وسيم معلى (تونس)
ناساف كارشي: أبوفاخيد نيماتوف، شوخرات موخاماديف، شيرزود نصراللاييف، ايشمورودوف اوماربيك، غايبولاييف غوليب، أكمال موزغوفوي، جافوخير سيديكوف (ماركو ستانوجيفيتش)، شوخروب نورولويف (عزيز بيك أمانوف)، عبدرخيموف باخروم (جمبولي جيغاوري)، أوبيك بوزوروف (نارازيلاييف دونيجورون)، وماتيوس ليما كروز (عبد الرحماتوف زافارموردف).
المدير الفني: روزيكول بيرديف (أوزبكستان)
طاقم التحكيم: مهند قاسم (العراق)، واثق السويدي (العراق)، أحمد صباح (العراق)، كيم ووسونغ (كوريا الجنوبية).
سيناريو الهدف
- مرر اللاعب البديل نارازيلاييف دونيجورون للبديل الآخر عبد الرحماتوف زافارمورود، ليمر الأخير من دفاعات الفيصلي، ويضرب الكرة بيساره على الجهة اليسرى من مرمى الفيصلي، رغم محاولة خليل للتصدي لها (90+7).
فرص المباراة
- أهدر المهاجم ماتيوس كروز كرة بالرأس مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفيصلي (17).
- سدد الرشدان كرة قوية من مسافة بعيدة لكنها علت مرمى الضيوف (22).
- حاول الحاج من تسديدة أرضية مخادعة حارس مرمى ناساف، إلا أنها ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل (33).
- أبعد مدافع ناساف نصراللاييف محاولة الحاج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية (42).
- نفذ الشناينة ركنية أمام المدافع خير الله الذي لم يتعامل معها بصورة جيدة لتذهب لركلة مرمى (43).
- جرب نورولويف سلاح التسديد من بعيد لاختراق الحاجز الدفاعي“الفيصلاوي” لكن كرته مرت بسلام على المرمى (45+1).
- أهدر الحاج فرصة ثمينة للتقدم بالنتيجة بعد انفراده بمرمى ناساف، لكن الحارس نيماتوف أبعد الكرة لركنية (46).
- مرت رأسية العكش بمحاذاة مرمى ناساف من أول لمسة للاعب البديل عن التونسي الكامرجي (47).
- استمر الفيصلي بالضغط على مرمى الضيوف، ليهدر كلوب فرصة جديدة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة (54).
- مرت تسديدة الشناينة الصاروخية بجانب مرمى الحارس نيماتوف (60).
- أبعد حارس الفيصلي خليل الضربة الرأسية التي لعبها البديل أمانوف (70).
- تألق خليل في الذود عن مرمى الفيصلي بتصديه لكرتين عبر زافارموردف (85).
- واصل خليل حضوره المميز بين الخشبات الثلاث بتصديه للركلة الثابتة عبر اللاعب ماركو ستانوجيفيتش (90+3).
رجل المباراة
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم الفيصلي أمين الشناينة كأفضل لاعب في المباراة، بعد جهد كبير قدمه اللاعب من الناحية الهجومية.



MENAFN18092023000072011014ID1107094515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث