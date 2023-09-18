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الوحدات ينشد نقاط أهلي حلب في كأس الاتحاد الآسيوي اليوم

9/18/2023 11:21:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






ينشد فريق الوحدات الظفر بأول 3 نقاط له ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، عندما يستضيف على أرضه وبين جماهيره فريق أهلي حلب السوري، في المواجهة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة مساء اليوم، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة.
وتنتظر جماهير الوحدات رؤية فريقها للمرة الأولى في البطولات الخارجية بعمان، بعد أن شارك خلال العامين الماضيين بدوري أبطال آسيا، والذي أقيم بنظام التجمع في السعودية، وحقق الفريق وقتها نتائج طيبة من دون أن يتمكن من العبور للدور الثاني.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم عند الساعة السابعة مساء، والتي تجمع بين فريقي الكهرباء العراقي والكويت الكويتي على ملعب البصرة الدولي.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم إيراني مكون من: حكم الساحة بيجان حيدري، المساعد الأول محمد منصوري، المساعد الثاني فرهاد مورافيجي، وحيدري بيام حكما رابعا.
وتنص تعليمات البطولة على تأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا، فيما يتأهل أفضل فريق يحتل المركز الثاني للمربع الذهبي عن المنطقة ذاتها.
ومن الجدير بالذكر، أن الفرق المحلية غابت عن النسخة الماضية للمرة الأولى منذ العام 2004، حيث كانت النسخة الأولى من ذلك العام بغياب الأندية الأردنية.
الوحدات.. بداية المشوار
بطموح المنافسة على اللقب و”كسر النحس” الذي لازمه طويلا، يبدأ الوحدات مشواره اليوم في ثاني البطولات القارية للأندية من حيث الأهمية، وفي مشاركته الثانية عشرة بتاريخه، بمواجهة أمام منافس معالمه الفنية غير واضحة، نظرا لعدم انطلاق المنافسات الكروية في سورية حتى اللحظة.
ويتطلع الوحدات في لقاء اليوم إلى مواصلة سلسلة النتائج الجيدة بعد فوزه على الفيصلي في آخر لقاء رسمي للفريق ببطولة الدوري، فيما كانت فترة التوقف الدولية الأخيرة“نقمة” على الفريق بشكل عام، نظرا لالتحاق عدد كبير من اللاعبين بصفوف المنتخبات الوطنية.
ويغيب عن الوحدات 5 لاعبين بداعي الإصابة وعدم الجاهزية، حسب ما صرح به المدير الفني للفريق رشيد جابر خلال حديثه لوسائل الإعلام أمس بالمؤتمر الصحفي، وهم: طارق خطاب، فادي الناطور، بهاء فيصل، محمد كحلان والأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا.
ويدخل جابر اللقاء بهدف الظهور بصورة طيبة بأول مباراة له مع الوحدات، بعد أن تم تعيينه مؤخرا لقيادة“الأخضر” خلفا للمدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، ليستلم مهمة صعبة تتمثل بالمنافسة على اللقب والظفر به.
وتحدث جابر أيضا خلال المؤتمر، عن أن الهدف الرئيسي من مشاركة الوحدات في النسخة الحالية يتمثل بالفوز في البطولة، مفيدا بأن استعدادات الفريق جيدة على الرغم من عدم اكتمال صفوف الفريق سوى خلال 96 ساعة ماضية فقط.
وأضاف:“بقاموس عملي لا أرضى سوى التتويج بالبطولات، وحضرت إلى نادي يمتلك هذه الثقافة أيضا، ولمست خلال التدريبات الماضية الإمكانيات الفردية والجماعية المميزة عند لاعبي الوحدات، لكن يجب أن تكون الرغبة عند كامل المنظومة من أجل نجاح الفريق”.
وأشار قائد الفريق فراس شلباية، إلى أن الطموح يتمثل في المحاولة لحصد اللقب القاري، والذي وصف بالمستعصي على النادي نظير مشاركات عديدة سابقة من دون الفوز بها، موضحا أن الوحدات سيكون رقما صعبا بدعم جماهير الفريق.
ومن المتوقع أن يبدأ الوحدات اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير، أنس العوضات، صالح راتب، مهند أبو طه وسيدريك هنري.
أهلي حلب.. وذكريات العام 2010
يدخل فريق أهلي حلب السوري بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد غياب 4 أعوام وبالفترة الزمنية ذاتها التي غاب عنها الوحدات، ومنتشيا بذكريات الماضي البعيد، والتي صعد بها الفريق إلى منصة التتويج الآسيوية، بعد أن فاز في العام 2010 على القادسية الكويتي في المباراة الختامية للبطولة، علما بأنها كانت المشاركة الأولى له وقتها.
ويتطلع الأهلي لتسجيل انطلاقة جيدة في مستهل مشواره خارج قواعده، رغم علمه بصعوبة المهمة بلقاء فريق يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخ مميز في البطولة، علما بأنها المواجهة التاريخية الأولى الرسمية بين الطرفين.
وتغنى المدير الفني لفريق أهلي حلب معن الراشد، بمنافسه الوحدات كثيرا خلال المؤتمر الصحفي أمس، نظرا لتمثيله ألوان الفريق كلاعب قبل سنوات طويلة، والتتويج معه بألقاب محلية عديدة، معتبرا فترة تمثيله“للأخضر” الأفضل في مسيرته الكروية، وأن مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال العرب هي الأفضل بمسيرته.
وأضاف:“نمتلك فريقا بمعدل أعمار صغير، وحصولنا على اللقب في وقت سابق يحملنا مسؤولية مضاعفة، ونحن مطالبون بتقديم مباريات بمستوى فني مميز وتحقيق نتائج، ونتطلع إلى خوض كل مباراة على حدة في المجموعة الحديدية، والوحدات يمتلك فريقا جيدا داخل الملعب وعلى دكة البدلاء، ويتفوق علينا بالميزانية أيضا”.
وتضم قائمة الفريق عددا من اللاعبين المميزين، ومنهم: شاهر الشاكر، إبراهيم الزين، عبد الله نجار، أحمد حمو، زكريا عزيزة، محمد ريحانية، أحمد كالو، شادراك، أبو بكر كامارا، حسن دهان وعلي الرينة.



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