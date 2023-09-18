Tuesday, 19 September 2023 07:12 GMT

إشهار رواية في ضيافة الحب لعدي صافي

9/18/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلق حفل إشهار رواية "في ضيافة الحب" للكاتب عدي صافي، بحضور عدد كبير من المهتمين، وبرعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة.
وشارك في الحديث عن الرواية كل من: وزير الإعلام الأسبق الدكتور صخر دودين، ومدير عام التلفزيون الأردني الأسبق رمضان الرواشدة ونور الدويري وأدارت الحفل شهد حمدان.
أثنى دودين على وصف الكاتب للأماكن التي زارها وتنقل بها في الاردن، إضافة إلى دول المنطقة المجاورة.
وأضاف، أن حب الكاتب عدي صافي للأماكن الأثرية كان واضحا، كما في جبل اللويبدة والذي يعتبر محط أنظار العشاق، ووصفه لسحر قلعتي الكرك والشوبك، والمدرج الروماني.
وقال: "إن لسان حال عدي صامت ولكن ريشته سيالة وغزيرة، وأرانا اليوم نتائجه بهذه الرواية، وأتمنى أن تترجم إلى لغات أخرى؛ لأن نظرة الكاتب للعشق مختلفة سواء اتفقنا معها ام اختلفنا".
من جانبه قال الرواشدة: "تجربة عدي صافي في الكتابة المبكرة أعادت لي الذاكرة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأت بالبحث عن مكان يتبنى ما أكتب".
وأضاف، أن الحب منبع الشهامة لدى الإنسان وهو يعلمك التضحية كما الشهداء في المعسكر، وأن الحب سبب من أسباب السعادة والدمار كما الحرب، وأن الكاتب خاض هذه الحرب بكل شرف وكرامة.
وبين، أن التجارب الأولى للكاتب دوما تكون هي الأبرز في محطات حياته، مشيدا باللغة التي استخدمها الكاتب في الرواية وسلامتها، وأنه بعيد كل البعد عن القوالب النمطية في الكتابة بوجود عبارات ناضجة.
وقدمت الدويري، شخصية الكاتب عدي صافي بعيدا عن روايته كونه رجلا يجمع الماضي والحاضر في حياته وكتاباته.



MENAFN18092023000072011014ID1107094512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث