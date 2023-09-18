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على سبيل المثال لأحمد طمليه الحياة بأوجاعها تكمن في التفاصيل

9/18/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدرت عن دار خطوط وظلال للنشر رواية جديدة لأحمد طمليه بعنوان "على سبيل المثال" بدعم من وزارة الثقافة.
تحكي الرواية قصة شاب يعاني من حكة دائمة في يده، وحين يسأله الطبيب عن شكواه يقول: "إنه يفكر في الانتحار. يذهب الشاب في رحلة ذهنية باحثا عن ما يؤرقه، يمر خلالها بوقائع حدثت معه، وبكوابيس لا تظهر إلا في الأحلام، منها ذهابه بمعية صديقة إلى دعوة عشاء، ليجد نفسه هناك قد وقع في فخ للنيل منه، ومن صديقته.
وحين يحدث أحد أصدقائه بالأمر، يؤكد الصديق أن ما حدث له لم يحدث على أرض الواقع، بل ربما حدث في خياله. يبقى على تواصل مع الطبيب، وهو طبيب عام وليس متخصصا بعلم النفس، ويستذكر الكثير من التفاصيل المؤلمة في حياته، منها ما هو من صنع الخيال ومنها ما هو واقعي حدث معه بالفعل. ويستنتج الباحث عن الانتحار، أنه قام هو بقتل كل من يعرفه، حين لم يقدم لهم ما كانوا يريدون منه.
رواية يختلط فيها الواقع مع الخيال، مما يجعلها في مراحل رواية سيرة ذاتية، ثم تتحول في مراحل أخرى إلى رواية وجودية، فيها سؤال عن معنى الوجود. كل ما يمر في ذهن بطل الرواية في بحثه عن الخلاص ما يبدو كأن ذكره يأتي على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر والتأكيد، لتبقى أزمة البطل مفتوحة.
ويتحدث الكاتب عن شقيقه محمد طمليه: "رحت أتلهى معه بالانتظار، ولكنه العبث، فنحن في نهاية المطاف ننتظر ماذا؟ ننتظر من؟ هو يرمقني بنظرة، على غفلة مني، يشفق بها علي، وأنا أرمقه بنظرات، على غفلة منه، أشفق بها عليه، وحين تلتقي نظراتنا فجأة، أو رغما عنا، نفتعل ابتسامة بلهاء، ونستمر في حوارنا الصامت، هو يسأل إن كنت أنا جاهزا أو غدوت مستعدا؟ وأنا أسأل إن كان هو قادرا على الصمود، والنجاة هذه المرة؟ أسئلة مضمرة، ولكنها معلنة بالنظرات التي كنا نختلسها، وبالابتسامات البلهاء التي كنا نتبادلها على مدار الساعة.
أسئلة تحمل معها إجاباتها، فلا أنا جاهز، ولا هو قادر على الصمود هذه المرة، وكلانا يعرف في قرارة نفسه ذلك، فكيف له أن يجرؤ على مجرد التفكير في الأمر بحضوري، وكيف لي أن أجرؤ على كتم إحساسي بانسحابه من بين يدي؟ هو يعرف وأنا أعرف.. والليل معتم، والفجر يوشك على البزوغ، والسماء نهار اليوم لن تكون صافية والجو غائم جزئي، وخولة أعدت وجبة الإفطار، ومحمد يواسيها بادعاء رغبته في الأكل، ولكن الأكل يهضم بالمعدة ولا يمضغ فقط يا محمد، وكبسولة الدواء تبلع مع جرعة ماء، ولا تخفى تحت اللثة أو بين الأسنان، فيعتذر محمد ويلوذ بالصمت.
ويكتب عن شقيقه إسماعيل: كانت الساعة تقارب الخامسة مساء حين رأيته آخر مرة: أخي إسماعيل الجميل حين يأخذ حمامه الساخن ويمشط شعره، المثير للشفقة وهو يداعب طفليه قيس ويارا، أو حتى وهو منهمك في عمل ما، إذ تجده يفعل ما يفعل بحرارة استثنائية، كأنه يضخ ما تبقى فيه من روح لإنجاز عمل لا يحتاج كل هذه الحرارة. لكنه بسيط ببساطة حرصه على الاستيقاظ المبكر، فقط كي يتلصص على الشمس قبل بزوغها، وكي يرطب بنطاله من الخلف بالندى المنثور على العشب وهو يقتعد الأرض ويشرب قهوته، وكي يكون المبادر في إلقاء التحية الصباحية.
ويضيف: هو أول من كان ينطق بعبارة "صباح الخير" وسط أسرة يصحو أصحابها والشرر يتطاير من عيونهم، لا لسبب بل لإحساس بعدم رضا دفين يسكن في أعماق كل منا، أما هو فمتصالح مع نفسه إلى الحد الذي كان يطاوعها إلى أقصى مدى تأخذه إليه، فتجده يحدثك عن أحلام كبيرة، وعن دهشة، وعن مطر ناعم، وعن عشب أخضر، وعن حب، وهو الضامر حد الشفقة. حين عدت في ذلك المساء، والساعة تقترب من الخامسة مساء تحاشيت الحديث أو حتى النظر إليه، ربما لأن سكينة الغروب تتنافى مع حضوره التواق دائما لشيء ما، شيء قد لا يتعدى الرغبة بدس طرف خيط في ثقب إبره، ولكنه قد يصل إلى حد دس جثمانه في حفرة لا تزيد على مترين.
في الرواية وقائع واقعية، إذ يتحدث الكاتب عن أمه وأشقائه، مركزا على شقيقه محمد طمليه، وعن أحداث وقعت معه، لكن الرواية لا تبدو سيرة ذاتية بالمعنى المتعارف عليه، إذ إن طمليه يشير إلى من يعرفهم، يذكر تفاصيل عنهم، تلك التفاصيل التي أدمت وتدمي قلبه، لكنه لا يتتبع مصائرهم، يكتفي بالوقوف عند اللحظات الحرجة في حياة من يحب، ثم ينطلق إلى حالة من التشظي، حالة يحاول فيها طمليه التشكيك في كل شيء، حتى المسلم به، كعلاقته بابنه مثلا، التي يظن إنها قائمة بحكم الاعتياد وليس الحب.



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