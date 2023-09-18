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نقاشات ذات طابع عالمي تثيرها أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال

9/18/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- أثارت جلسات اليوم الثاني لملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين في فندق الرويال عمان جدلاً واسعاً في محاورها وخلواتها الجانبية لقضايا تشهد اهتماما عالمياً فيما يتعلق بالإعلام والذكاء الصناعي وسطوة السياسة والوصول إلى المعلومات.
ناقشت أولى جلسات اليوم الإثنين مسألة الإعلاميين المحترفين والمؤثرين على السوشيال ميديا بين تبادل الأدوار والصراع على الجمهور، حيث اجتمعت آراء المتحدثين في الجلسة على سطوة السوشيال ميديا أمام الإعلام التقليدي، أشار خلالها مدير الأخبار لقناة رؤيا سعد حتر إلى تراجع كبير للإعلام التقليدي وهيمنة وسطوة كبيرة للإعلام الرقمي مما أوجد المواطن الرقمي، لافتاً أن الحكومات المتعاقبة التي سنت قوانين قيدت الحريات بحجة اغتيال الشخصية أدت بالنتيجة إلى الإجهاز على الإعلام التقليدي، وأن هذه القوانين كانت حجة لتهديم الإعلام التقليدي وبالتالي هذا الإعلام لم يعد مؤثراً.
أضاف حتر "نحن بحاجة إلى جيل جديد من الإعلاميين الرقميين الذين يستطيعون مواكبة موجة الذكاء الصناعي، وعلى الجيل الجديد تعلم الأدوات التقليدية بأدوات مختلفة"، لافتا إلى أن قطاع الإعلام التقليدي خسر كثيرا بموجة السوشيال ميديا وسيخسر أكثر.
المخرج والمذيع الأردني أحمد السرور عبر عن اعتقاده أن صاحب المحتوى السريع والمتكرر يكون لديه متابعين كثر مما يدعو المعلنين للجوء إليه، مشيراً أن الإعلام أصبح في منطقة معومة بين الحصول على الدخل المادي وبين المهنية.
وأشارت الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي زينة حمارنة إلى وجود مزاحمة لدى الجمهور لصناع المحتوى، وأن الكثير من الصحفيين في العالم أصبحوا يفضلون إيصال معلوماتهم عبر السوشيال ميديا.
ووجد مدير السوشيال ميديا في قناة K 24 هاذان سعيد أن المؤثرين لديهم رد عاطفي في حين أن الصحفي المحترف ليس لديه مثل هذه العاطفة، داعياً المؤسسات والمنظمات إلى شرح خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي للجيل القديم حيث أن الجيل الجديد لديه معرفة تامة بهذه الخوارزميات ومطلع عليها.
التوظيف السياسي وصناعة اتجاهات الرأي العام
 وقال المدير التنفيذي والمؤسس لشركة مكانة 360 عبد الرحمن الحسامي في جلسة تحت عنوان "الاتصال في العصر الرقمي .. التوظيف السياسي .. وصناعة اتجاهات الرأي العام" ان مواقع التواصل الإجتماعي ساهمت بشكل كبير بالتأثير في الرأي العام.
وأضاف أن الحكومات والمسؤولون يستفيدون ويستثمرون مواقع التواصل في إيصال المحتوى الذي يريدونه للرأي العام، لافتا إلى ان هؤلاء جميعا يقومون بتجميع ما يتم نشره من محتوى وحوارات على منصات التواصل، ومن ثم تحليلها بشكل دقيق، ومن ثم الخروج بتوصيات لصاحب القرار وصانع السياسات الإعلامية، حيث وبناء على هذه التحليلات يتم بناء الأجندات السياسية .
وأكد على ضرورة الإهتمام بالتركيز على توجيه المحتوى، لكل فئة مستهدفة، وان لا يكون المحتوى موجها للجميع بشكل عام .
الحسامي أشار إلى انه تم تجميع وتحليل 300 مليون حوار ومحتوى في الأردن خلال الـ 9 أشهر الماضية، لافتا إلى انه يوجد تقييدات ومحددات، وأن نسبة تقييد النشر تصل لنحو 10%.
نهاية الصحافة المكتوبة أم مقدمات لبدايات جديدة بأشكال مبتكرة؟!
 وقدم رئيس تحرير الغد الزميل مكرم الطراونة في جلسة بعنوان "الصحافة المكتوبة انتهت أم هي مقدمات لبدايات جديدة" رؤية مشروطة لاستدراك خطر اندثار الصحافة المكتوبة، ووصفة للمسؤوليات المطلوبة من الدولة الأردنية ووسائل الاعلام والصحفيين للخروج من عنق الاندثار.
وقال الطراونة إن التحديات عديدة لكن ابرزها "التحدي المالي والمتمثل في أن الاعلان انحصر حاليا في الاعلان الحكومي والقضائي،فإذا انتهى هذا الاعلان انتهت الصحف، ما يستوجب البحث عن موارد مالية جديدة".
وحول مسؤولية وسائل الاعلام والصحفيين، شدد الطراونة على ضرورة أن "تكون بدأت في إعادة النظر في محتواها والابتعاد عن التغطية الخبرية والذها نحو التعمق في المحتوى الذي يفسر ويحلل ويشرح ماوراء الاحداث، وهذا لا تقدمه ولا تفكر به المنصات التفاعلية".
في موازة ذلك، لم يغفل الطراونة الاشارة إلى البيئة السياسية والتشريعية على وتأثيرها على المحتوى الاعلامي "فتدفق المعلومات يعاني من تراجع في ظل تشريعات مقيدة لكن يمكن الحركة فيها لكن تبقى مؤثرة سلبا على الاعلام، فضلا عن هوس يسيطر على المسؤول الحكومي في النشر على المواقع الاخبارية، وجميعها أسباب تؤثر على سقف الحرية".
تأمين المعلومات الصحيحة لن يسمح بنشر الاخبار الكاذبة
 وأكد أسعد ذبيان المدير التنفيذي لمبادرة غربال / لبنان في جلسة بعنوان "الإفصاح عن المعلومات في مواجهة الأخبار الكاذبة" على انه لو قامت الحكومات بتأمين المعلومات الصحيحة بشكل كامل، فلن يكون هناك فراغا يسمح بنشر الاخبار الكاذبة.
وتحدث معن البياري رئيس قسم الرأي في العربي الجديد قائلا أن الأخبار الكاذبة شأن اشخاص يعملون في الاعلام، مشيرا إلى ان واحدة من جوائز نوبل تم منحها لشخصية تعمل في مواجهة الاخبار الكاذبة وهذا يعني ان الاخبار الكاذبة تؤثر على السلام والاستقرار فأصبح الكذب سلوكا .
النوباني: قصتي تجربة يرويها نجوم الإعلام والفن ومنصات التواصل الإجتماعي
 وفي جلسة خاصة لإحدى التجارب العملية مع السوشيال ميديا عبر الفنان الأردني زهير النوباني عن خشيته من تراجع منظومة الأخلاق وما يستقطب الجمهور من مواضيع غرائزية، لافتا إلى ان أجهزة الإعلام العربية مسؤولة عن مراقبة المحتوى.
قيادات إعلامية متشائمة لمستقبل الإعلام التقليدي
وفي الجلسة الختامية لأعمال اليوم الثاني من الملتقى ناقش قادة إعلاميون من الأردن وفلسطين وسلطنة عمان وإقليم كردستان العراق مسألة الإعلام ومساحات الفضاء العام ومقارباتها بين الشرق والغرب، تحدث خلالها من الأردن وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام صخر دودين قائلا أن سبب المتغيرات والمقاربات بين الشرق والغرب يعود إلى التباين والتفاوت في الوضع الاجتماعي والديني بيننا وبين الغرب واختلاف المعرفة المتوفرة في الجانب الإعلامي .
وأضاف "لا يمكننا محاسبة الإعلامي والصحفي دون الوصول للمعلومة الصحيحة، فالغرب لديه حرية التعبير، لأن الحرية حق من الحقوق، ولا يمكننا أن نقارن بين الشرق والغرب بموضوع حرية التعبير، لأن لدينا تقييدا بهوامش الحرية بسبب الرقابة الذاتية".
من جهتها أشارت مسؤولة التدريب وضبط الجودة في جامعة بير زيت في فلسطين نِبال الثوابتة إلى وجود مجموعة فضائيات ووكالات أنباء ومؤثرين في الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تتحكم فيه السلطات الإسرائيلية بمصدر الإنترنت الوحيد في فلسطين ويتحكم بمنظومته، مضيفة أن الإحتلال يمتلك وحدة عسكرية تسمى (8200) لمراقبة الصحفيين والمؤثرين والفضائيات، وتقوم بتحليل كل ما يتم بثه أو كتابته ونشره .
وأكدت الثوابته على وجود 65 ألف محتوى تحريضي ضد فلسطين والفلسطينيين، وأن ما يحدث في فلسطين، هو إبادة رقمية وليس تعتيم إعلامي .
وفي معرض إجابته عن سؤال حول هل نحن ذاهبون أو مقبلون على انتهاء الصحافة المهنية، أجاب نقيب الصحفيين في كردستان العراق آزاد الشيخ يونس بالقول أن "انتهاء الصحافة تعني انتهاء المسؤولية الوطنية والسلم المجتمعي، وانتهاء المسؤولية الأخلاقية"، مشيراً إلى بوادر لانتهاء الصحافة المهنية منها عدم تنظيم السوشيال ميديا.
من جانبه لفت نقيب الصحفيين في سلطنة عُمان محمد العريمي إلى وجود أزمة عدم ثقة بين النقابات في العالم العربي وبين الغرب .
وأضاف العريني أن ما نسمعه عن ديمقراطية الغرب كلام غير لائق، وأقرب حادثة دولية على ذلك ما حصل بين روسيا وأوكرانيا، حيث لم ينقل الأعلام ما يحدث بطريقة صحيحة حسب قوله .
يذكر أن أعمال الملتقى الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين تتوزع فعالياته على ثلاثة أيام ويشارك فيه عدد من المشاركين والمتحدثين العرب والأجانب.



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