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درب الأمان 3 يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة

9/18/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






كشف مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف أبو الشعر أن تمرين درب الأمان 3 الذي انطلق أمس سيشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة في كافة مديريات التربية والتعليم.
وقال أبو الشعر في تصريح خاص لـ"الغد" إن تمرين درب الأمان 3 هو تمرين وطني شامل يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات الناتجة من تداعيات الزلازل بكفاءة عالية وفق الخطة الوطنية المنسقة الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وبين أن التمرين الذي سيستمر لغاية 19 الشهر الحالي سيتم بموجبه إخلاء عدد من المدارس إخلاء حقيقيا بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والحاكم الإداري ومدير التربية والتعليم والدفاع المدني.
وأضاف أبو الشعر أنه خلال التمرين ستفرض عدد من المعضلات تتطلب اتخاذ إجراءات مباشره من كافة مديريات التربية والتعليم، وهذا يستدعي تفعيل كافة إمكانات الوزارة في أثناء تنفيذ التمرين.
وتابع أبو الشعر أنه أثناء تنفيذ التمرين، ستكون هناك غرفة عمليات رئيسة على مستوى مركز الوزارة ترتبط بغرفة العمليات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن طريق قنوات الاتصال المعتمدة وضباط الارتباط في المركز.
وأوضح أبو الشعر أن جميع البيانات والمعلومات اللازمة تم توفيرها لتنفيذ التمرين على أكمل وجه عن طريق نظام المعلومات الجغرافية GIS وقاعدة البيانات openemis
فضلا عن تفعيل غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم جميعها، وتأسيس قنوات التواصل اللازمة معها عبر تقنيات الاتصال المرئي والهاتفي، بحسب ابو الشعر.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مأسسة إدارة المخاطر والأزمات في عملياتها، حيث أُطلقت مؤخرا استراتيجية المخاطر في وزارة التربية والتعليم لتوضيح رؤيتها في هذا الإطار بالوصول إلى بيئة تربوية آمنة وتعليم مستدام قادر على مواجهة المخاطر، وبناء على ذلك أسس قسم المخاطر في الوزارة ليعني بكل ما يتعلق بالاستعدادات المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات المتعلقة بالتعليم بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وليشارك في إعداد الخطط التنفيذية للمخاطر في التعليم المرتبطة بالخطط الوطنية المنسقة الصادرة عن المركز لكل نوع من أنواع المخاطر وعددها والتي حددها المركز ب 28 خطة.
ويذكر أن إستراتيجية إدارة الأزمات والمخاطر لوزارة التربية والتعليم 2023 - 2027، حددت (13) خطرا رئيسيا تؤثر على نظام التعليم في المملكة.
وأوضحت الاستراتيجية المخاطر الرئيسية المحددة في الاقاليم الثلاثة التي صنفت بحسب احتمال تكرارها او اثرها الكبير في نظام التعليم في المملكة، والمتمثلة في مخاطر الطقس، والمخاطر الاجتماعية، والحدود، والخطر السيبراني، ومخاطر الفيضانات. بالإضافة الى مخاطر الأمن الغذائي، والجفاف، والمخاطر الصناعية، والبيولوجية، والجراد، والزلازل، والحفر الانهدامية، والانهيارات الأرضية.



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