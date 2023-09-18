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جهود لاعتماد البورد العربي والاعتراف به عالميا وتطوير القطاع الصيدلي

9/18/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بمشاركة أكثر من ألف صيدلي وخبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، اختتمت أمس أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر الذي عقد بعنوان "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية" في فندق لاندمارك-عمان، بمشاركة عربية ودولية واسعة تشمل كلا من السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، سورية، لبنان، بريطانيا، أميركا، الهند، وأستراليا.
وأوصى البرنامج العلمي للمؤتمر بالسعي لاعتماد البورد العربي والاعتراف به وبمخرجاته من قبل مختلف الجهات محليا وإقليميا وعالميا، واستغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة لتحسين عمليات التقييم والاعلان عن الأدوية وتسهيل التواصل للمرضى.
كما أوصى بإقرار مساقات في الخطط الدراسية لطلاب الصيدلة عن أساسيات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم تأسيس المبادرة الأردنية لتطوير وتوفير أدوية الأطفال وتوفير الإمكانات الازمة لها، بالإضافة إلى توسيع خدمات الصيدلة السريرية للرعاية الحرجة.
وقال نقيب صيادلة الأردن نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عبابنة أنه بعد انعقاد الجلسات الحوارية وأكثر من 50 محاضرة و12 ورشة عمل للبرنامجين العلمي والمهني، والتي حضرها مختصون وصناع قرار، خرج المؤتمر بعدة توصيات تصب جميعها بما يسهم في صياغة رؤية مهنة الصيدلة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وبما ينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع كافة التخصصات في العالم.
وبين أن هذه التوصيات تأتي لتطوير القطاع الطبي والصيدلي بكافة جوانبه، وبما يتناسب مع رؤى التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته لهذا القطاع.
وعلى صعيد البحث العلمي وتطويره شملت التوصيات أهمية العمل على توحيد جهود الباحثين والخبراء في مجال الاقتصاد الدوائي والصحي بما يخدم المصلحة الوطنية في ما يتعلق بخطط التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال تشكيل لجنة وطنية متخصصة تدرس حاجة النظام الصحي وطرق توفير العلاجات والقدرات المالية لتغطية العلاجات، والتوازنات المتعلقة في المخرجات الصحية والاقتصادية على حد سواء، بالإضافة إلى انشاء وحدة بيانات متخصصة بالكلف العلاجية في القطاعين العام والخاص تعنى بحاجة الباحثين في دراسة الجدوى الصحية والاقتصادية لكافة التكنولوجيا الصحية المقدمة.
أما البرنامج المهني فاشتملت توصياته على تعزيز التوعية في دور الصيادلة ضمن قطاع التأمين الطبي وبناء القدرات المعرفية للصيادلة في هذا المجال، إعادة النظر في الوصف الوظيفي لمهنة الصيدلة، وإعادة النظر في قبول الطلاب وأسس استحداث برامج الصيدلة في الجامعات، بالإضافة إلى دعم تطبيقات الصيدلة السريرية، والتأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز دور الصيدلي في الإقلاع عن التدخين.
واشتملت توصيات البرنامج المهني أيضا على تعزيز أهمية المسار المهني للصيادلة من تقييم تجارب الصيادلة الأردنيين الممارسين للاختصاصات الصيدلانية الفرعية المختلفة داخل وخارج الأردن لغاية تشكيل سياسة مستندة على الأدلة في تطوير سياسات ترفع من كفاءة مهنة الصيدلة، وتعزيز التوعية بمفاهيم اليقظة الدوائية لمراقبة سلامة الأدوية من خلال برامج نوعية، وتعزيز التوعية في أسس تجديد مزاولة مهنة الصيدلة.
وعقد على هامش أعمال المؤتمر اجتماع للمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدور نقابات الصيدلة في الدول العربية وتطورات مهنة الصيدلة على أكثر من صعيد، وأهمية اعتماد البورد العربي للصيدلة.
كما ناقش الاجتماع سبل تقديم المساعدات الدوائية لمتضرري الزلزال في المغرب الشقيق والأشقاء في ليبيا المتضررين من إعصار دانيال.
واشتمل المؤتمر على معرض شاركت فيه أكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات وشركات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسابقة ومعرضا لـ32 بوستر قام بتصميمها طلبة الصيدلة في الجامعات أو أعضاء هيئة التدريس، وتمثل هذه البوسترات نتائج دراسات قاموا بها في مجال الصيدلة.
وواكب المؤتمر المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشرف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على كافة الأصعدة، وناقش التحديات التي تواجه المهنة، وأكد على أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار في الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، وأهمية تعزيز التعليم والتدريب الصيدلاني، كما وفر فرصا للتعاون وتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة من الأردن ودول عربية وأخرى أجنبية.



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