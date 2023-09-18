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حازم رحاحلة يكتب: معضلة الطاقم أم القبطان؟

9/18/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حازم رحاحلة

ربما سياق هذا المقال ليس خاصا بمرحلة أو حقبة ما، وإنما بنمط اعتدنا عليه على مدار الحقب المتعاقبة، ولا يتعلق فقط بالشخوص على مستوى الوزراء ورؤساء الوزارات، بل يندرج أيضا على مستوى الأدنى لإدارات المؤسسات العامة. ما أطرحه هنا ليس لتقديم آراء أو انطباعات شخصية، وإنما محاولة للخروج بتصور عام حول الإطار السياسي والسياساتي والإداري الذي يحكم اللجوء إلى التعديلات الوزارية أو الإفراط بها في بعض الأحيان.
ربما مرد كثرة التعديلات مرتبط بمسألة أساسية تكمن في تركيبة الحكومات عند تشكيلها وآليات اختيار الوزراء والاعتبارات المحيطة بها. علينا أن نعترف أن هذا ليس بالأمر السهل، فاختيار الشخصيات القادرة على إدارة زمام الأمور وصناعة الفرق هي مسألة خاضعة للاجتهاد باعتبار أن الرئيس لم يعمل عن قرب مع معظم الفريق الذي اختاره، وهي قابلة للصواب والتوفيق، كما هي أيضا قابلة للخطأ وعدم حسن الاختيار. ومن الطبيعي أن يلجأ الرؤساء إلى إجراء تعديلات على حكوماتهم سعيا لانسجام أفضل وتحسين القدرة على تنفيذ الأجندات الوطنية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذا، فلا ضير باللجوء إلى التعديلات الوزارية، ما دام الاختيار بالأساس مرتبطا بمسألة اجتهادية قد تكون تستند إلى فاعلية وكفاءة الشخصية المختارة في مجالات خارجة عن إطار العمل العام وليست مرتبطة برسم وتنفيذ السياسات العامة. مسألة الاختيار تصبح إشكالية حقيقية عندما تكون في الأساس لغايات شخصية ومصالحية مع إدراك تام ومسبق بأن من وقع عليه الاختيار ليس أهلا لتحمّل المسؤولية.
ما دمنا متفقين على وجاهة التعديلات الوزارية من حيث الشكل، فهل يمكننا تأطير نهج، وإن كان عابرا، للحكم على حصافة هذه التعديلات؟ لاعتقادي أن الاحتكام لأسس معيارية واضحة هو الذي يؤدي إلى الاستنتاج وبموضوعية جدوى هذه التعديلات من المنظور الوطني، وربما أبرز الأسئلة العقلانية التي يمكن صياغتها لتأطير هذا النهج تتركز في محورين أساسيين: الأول، على صعيد الوزارات نفسها التي شملها تعديل رأس الهرم فيها، فهل تحسن أداؤها وأصبحت قادرة بشكل أفضل على خدمة البرامج والأهداف الوطنية؟ والمحور الثاني مرتبط بأداء الحكومة ككل، فهل قامت الحكومة بتنفيذ ما جاء في كتب التكليف السامية وعملت بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الأهداف؟ فإذا كانت إجابة كلا السؤالين بنعم، فهذا مؤشر يبث في قلوبنا الأمل، بل يدفعنا للمطالبة دوما باللجوء إلى التعديلات ما دامت تخدم الأهداف الوطنية. أما إذا كان أي من الإجابتين، بلا، فإن المشكلة هنا تكمن في مسألتين، الأولى عدم القدرة على الاختيار، وهذه مرتبطة بالإجابة الأولى، أما الثانية فقد تكون الأقرب إلى إشكالية عدم القدرة على الإدارة.
التعامل مع المشكلة الأولى ربما هو الأسهل كونها تتطلب وضع معايير واضحة للانتقاء (مشكلة الطاقم)، أما الثانية فربما هي الأصعب لأنها تتطلب جهودا كبيرة لحث القبطان وبشكل متواصل على تقديم الأفضل.



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