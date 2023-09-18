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ورقة سياسات: النساء في الأردن على هامش ضمانات الحياة الاجتماعية

9/18/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






اعتبرت ورقة سياسات بحثية حول منظومة الحماية الاجتماعية للنساء، أن النساء في الأردن على الهامش من حيث الاستفادة من ضمانات الحياة الاجتماعية، مطالبة بضرورة إجراء تقييمات تحلل العوامل التي تؤدي إلى استبعاد النساء وتعيق شمولهن في برامج الحماية الاجتماعية بشكل أساسي، والابتعاد عن المنهجيات“الضيقة والمحدودة” غير المعنية بتطبيق سياسات أوسع بهدف إيجاد فرص عمل أكبر للنساء وتقليص عبء أعمال الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر وإعادة توزيعها.
وأوصت الورقة التي أعدتها منظمة النهضة العربية“أرض” وأطلقتها مؤخرا، بإنشاء برامج شاملة للنساء على كل مستويات الحماية الاجتماعية الصحية والتأمينية والضمان الاجتماعي والحماية من العنف.
وشددت الورقة على ضرورة تجنب“تقييد” المساعدات النقدية التي تتلقاها النساء ضمن عدة منظومات كصناديق المعونة.
وأوصت بضرورة تطبيق نظام الحصص في القطاع العام لفرص العمل للنساء.
وخلصت ورقة السياسات البحثية التي حملت عنوان“الحماية الاجتماعية والمرأة في الأردن”، إلى أن هذه الحماية تقوم على“نهج خيري” مبني على الحد الأدنى من الضمانات الشاملة، وليس على نهج قائم على“الحقوق”، معتبرة أن نموذج الحماية الاجتماعية للمرأة في الأردن هو“تحد مزدوج”.
واعتبرت الورقة البحثية التي حصلت“الغد” على نسخة منها وأصدرتها المنظمة الأسبوع الماضي، بأن شركاء التنمية الدوليين“يعززون هذا النموذج ويعملون على إدامته” من خلال تنفيذ“منهجيات مجزأة” تستهدف الفقر في برامجهم، حيث تبقى النساء على الهامش من حيث الاستفادة من ضمانات الحياة الاجتماعية مثل التأمين الصحي وأمن الدخل طيلة حياتهن، فيما اعتبرت أن قطاع التعليم قد يشكل حالة استثنائية.
واستندت الورقة إلى نظام الضمان الاجتماعي المطبق في المملكة، القائم على برامج اشتراكات العاملين في القطاع الرسمي، وعلى برامج تمولها الضرائب لنحو 60 % من البالغين الموظفين في الاقتصاد غير الرسمي وعائلاتهم، مشيرة إلى أن نفقات الأردن على الضمان الاجتماعي تعد الأعلى في المنطقة (ما يقارب 12.6 %) من الناتج المحلي الإجمالي وأنه يعاني من ثغرات كبيرة تؤثر على الأطفال وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن 40 % من كبار السن ومعظمهم من النساء لا يمكنهم الحصول على الراتب التقاعدي.
وأوضحت أنه“بالرغم من وجود الضمان الاجتماعي كإطار قانوني متين يشمل نوعا واحدا على الأقل من منافع الحماية الاجتماعية ويغطي 27.8 % من السكان، تواجه النساء تحديات كبيرة في الحصول على هذه الخدمات، لأن وصول النساء إلى الضمان الاجتماعي من خلال الاشتراكات هامشي لاعتبارات عدة.



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