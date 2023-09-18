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لائحة اتهام العدوان: ذهب وأسلحة وسجائر

9/18/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






تعقد محكمة أمن الدولة أولى جلساتها غدا في قضية تصدير الأسلحة الى الضفة الغربية، والمتهم فيها النائب عماد العدوان، بالإضافة الى 13 شخصا من بينهم فلسطيني الجنسية ما يزال فار من وجه العدالة، والذين بدأوا تهريب الذهب ومن ثم الأسلحة.
وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين اربعة تهم هي "تصدير أسلحة نارية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"بيع أسلحة نارية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك".
وحسب لائحة الاتهام التي حصلت "الغد" على نسخة منها، فإنه "خلال عام 2019 اتفق المتهم الثاني والخامس مع الرابع عشر المقيم في الضفة الغربية على تهريب الذهب الى الضفة الغربية للاستفادة من فرق السعر المتحصل من الضرائب على الذهب، وتمكنوا من تهريب نحو 5 كيلو غرامات من الذهب، كما تمكنوا من تهريب سجائر إلكترونية من الضفة الغربية الى الأردن".
وأظهرت لائحة الاتهام أن "المتهم الثاني اتفق مع المتهم عماد العدوان وشخص آخر لم يكشف التحقيق عن هويته، على تهريب السجائر الإلكترونية من الضفة الغربية الى الأردن، كون النائب عماد عضوا في مجلس النواب ويحمل جواز سفر دبلوماسيا، ويحظى بمعاملة خاصة على المعابر الحدودية، على ان يكون أجره 1500 دينار عن كل حقيبة تحمل سجائر إلكترونية".
وأضافت بأن المتهم العدوان "تمكن من الحصول على حقيبتين تحتويان على سجائر إلكترونية من المتهم الرابع عشر الموجود في الضفة الغربية، وتهريبهما الى الأردن وتسليمهما الى شخص لم يكشف التحقيق عن هويته، كما سبق للمتهم العدوان ان قام بتهريب طيور نادرة (حمام وعصافير) الى الضفة الغربية، مقابل أجرة مالية تصل الى 1500 دينار عن كل عملية".
ووفق اللائحة فإن "المتهم العدوان، اتفق مع المتهم الثاني، أن يقوم بتهريب الذهب الى الضفة الغربية وتسليمه الى المتهم الرابع عشر الفار من وجه العدالة، على أن تكون حصته 500 دينار عن كل كيلو غرام، وفي العودة الى الأردن يتولى العدوان تهريب حقائب محملة بالسجائر الإلكترونية وتسليمها للمتهم الثاني وذلك مقابل 2000 دينار عن كل حقيبة".
وتابعت: "وفي شهر أيلول من العام الماضي سلم المتهم الثاني المتهم الخامس أربع مسدسات، وطلب منه أن يسلمها للمتهم الاول النائب العدوان، على أن يقوم الأخير بتهريبها الى الضفة الغربية، إلا أن النائب العدوان تردد بموضوع تهريب المسدسات واكتفى بتهريب الذهب إلى الضفة الغربية".
وقالت إنه "في شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، ولرغبة المتهم الثاني والنائب العدوان والمتهم الرابع عشر المقيم بالضفة الغربية، بالحصول على مرابح مالية أكبر، فقد اتفقوا على تصدير الأسلحة النارية الى الضفة الغربية، على أن يكون نصيب النائب المتهم العدوان مبلغ 1000 دينار عن كل قطعة سلاح يتم تهريبها، ونصيب المتهم الثاني مبلغ 800 دينار".
وأوضحت: "وبناء على ذلك، زود النائب العدوان المتهم الثاني بلوحة أرقام مركبة مجلس النواب المصروفة له من أجل ان يستخدمها على مركبته حتى يتمكن من جمع السلاح ونقله دون أن يلفت الأنظار إليه وعدم اكتشاف أمره من قبل الأجهزة الامنية، كما اتفقوا على ان يشترك معهم المتهم الثالث من خلال جمع الاسلحة من الأردن لتهريبها الى الضفة، وان يكون نصيبه مبلغ 200 دينار عن كل قطعة سلاح يتم شراؤها".
وأضافت: "تمكن المتهم الثالث من تأمين 15 مسدسا من المتهم السادس، الذي قام ببيعها له بقصد استخدامها على وجه غير مشروع لقاء مبلغ 30 الف دينار، وعلى ضوء ذلك قام المتهم الثاني بتسليم المسدسات للمتهم الاول العدوان، واستلم منه مبلغ 35 الف دينار، ومن ثم توجه المتهم العدوان بمركبته نوع لكزس وبحوزته الاسلحة وتمكن من تهريبها الى الضفة الغربية بتاريخ 16/ 2/ 2023، وسلمها الى المتهم الرابع عشر، فيما سلم الاخير المتهم العدوان حقيبتي سجائر الكترونية، وثمن الأسلحة المهربة، وفي اليوم التالي عاد المتهم الى الاردن والتقى أمام منزله المتهم الثاني حيث أعطاه مبلغ 12 الف دينار كأرباح له".
وبينت اللائحة انه "بعد هذه العملية بدأت تتوسع عملية تهريب الاسلحة، حيث سلم النائب العدوان المتهم الثاني مبلغ 300 الف دينار كان قد حصل عليها من المتهم الرابع عشر لشراء وتهريب المزيد من الأسلحة، فيما كلف المتهم الثاني نسيبه المتهم السابع بشراء أسلحة، على ان يربح الاخير مبلغ 50 دينارا عن كل قطعة، وقد تمكن المتهم السابع من تزويد المتهم الثاني بـ60 مسدسا على دفعتين بواقع 30 مسدسا في كل دفعة بلغ ثمنها 67500 دينارا، وبعدها سلمها المتهم الثاني للمتهم النائب العدوان تمهيدا لتهريبها للضفة الغربية لغايات غير مشروعة".
وقالت إن "المتهم الثاني لم يكتف بذلك، بل تواصل مع متهمين أحدهما صديقه والآخر من معارفه، واشترى منه أسلحة، كما أن هؤلاء اشتروا أسلحتهم من متهمين آخرين، كما تم شراء 3 بنادق اتوماتيكية الى جانب عشرات المسدسات".
وتابعت: "تمكن المتهم الثاني من جمع 169 قطعة سلاح، وسلمها للمتهم عماد الذي بدوره تمكن من تهريبها في منتصف آذار (مارس) الماضي الى الضفة الغربية وتسليمها للمتهم الرابع عشر، وتقاضى منه ثمن الأسلحة والأرباح".
وقالت إنه "في بداية شهر نيسان (أبريل) الماضي، تمكن المتهم الرابع عشر من إرسال مبلغ 270 الف دينار مع شخص لم يكشف التحقيق عن هويته وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع، واللذين تمكنا من شراء 130 مسدسا، وتسلميها للمتهم الثاني الذي بدوره سلمها للنائب العدوان، حيث توجه بها الى الضفة الغربية بتاريخ 6/ 4/ 2023 وتمكن من تهريب تلك الكمية وتسليمها للمتهم الرابع عشر".
"كما قام المتهمان الرابع والثالث بتأمين 150 مسدسا و3 بنادق اتوماتيكية بقيمة 300 الف دينار لغايات تسليمها للمتهم الثاني، والذي سيسلمها للنائب العدوان، فيما قام المتهم الرابع عشر بإرسال المبلع عبر ذات الشخص الذي لم يكشف التحقيق عنه، والذي سلمه للمتهم الثاني الذي تمكن أيضا خلال تلك الفترة من تأمين بندقيتين نوع م 16 من المتهم العاشر، والذي اشتراهما من صديقه المتهم الحادي عشر".
وأضافت اللائحة: "كان المتهم الثاني سلم النائب المتهم العدوان حقيبتين، الاولى التي كانت تحتوي على 150 مسدسا و3 بنادق اتوماتيكية، والثانية تحتوي على 44 مسدسا و9 بنادق اوتوماتيكية تم شراؤها من احد التجار في مدينة مادبا، حيث تم وضع الحقيبتين في السيارة اللكزس التي يمتلكها العدوان، وفي اليوم التالي الموافق 22/ 4/ 2023، توجه الى جسر الملك حسين، حيث تم الاشتباه بأمره من قبل السلطات الاسرائيلية، حيث تم القبض عليه".
وتابعت: "وبتفتيش المركبة تم ضبط الحقيبتين اللتين كان سيسلمهما للمتهم الرابع عشر بالضفة الغربية، وفي اليوم الثاني من القبض على المتهم النائب العدوان جرى القبض على المتهم الثاني، ولغاية الثالث عشر، وبتاريخ 7/ 5/ 2023 تم القبض على المتهم العدوان بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب".



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