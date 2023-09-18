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الوزارات.. أكثر من أمين عام: ضرورة أم تضارب في الأداء

9/18/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






رغم تأكيدات الحكومة أن تعيين أمينين عامين في وزارتي الصحة والتربية والتعليم تناط بهما أمور فنية نظرا لجسامة وحجم العمل في وزارتي التربية والتعليم والصحة، ولسرعة خدمة المواطن وتحسين نوعية الخدمة، يرى خبراء فيها خللا إداريا ينعكس سلبا على نتائج أعمال المؤسسة، وقسم آخر منهم يرى فيها ضرورة إيجابية لتجويد العمل والخدمة.
آراء الخبراء تباينت حول ظاهرة تعدد الأمناء العامين في الوزارة الواحدة حيث يعتقد المعارضون للفكرة أنها تخل بمبدأ "وحدة الأمر" التنظيمي العريق، ويحذرون من تبعاتها المتمثلة في تضارب الصلاحيات وصراع الأدوار.
ويرى الخبراء في وزارة الداخلية مثلا يحتذى، وجانبا إيجابيا وفكرة خلاقة، لكن لا تنسحب على جميع المؤسسات ويجب أن تقتصر على الوزارات الكبيرة، كوزارتي التربية والتعليم والصحة وغيرها.
سياقات الحديث عن تبعات كثافة العمل الحكومي واحتياجاتها لأكثر من أمين عام للوزارة الكبيرة كشف عنها مصدر حكومي لـ "الغد" أكد فيها أن تعيين أمين عام ثان لوزارتي الصحة والتربية والتعليم تناط بهما أمور فنية نظرا لجسامة وحجم العمل في الوزارتين، ولسرعة خدمة المواطن وتحسين نوعية الخدمة.
وفي السياق يؤكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، أن الفكرة غير مقبولة إداريا ولا مؤسسيًا نظرا لتداخل المهام والمسؤوليات في إدارة الوزارة مما يخلق نوعا من التعارض والتضارب بين المركزين وبالتالي ظهور جوانب من الخلل الإداري الذي ينعكس سلبا على نتائج أعمال المؤسسة وأدائها ويخل أيضا في القدرة على التخطيط ورسم السياسة العامة للوزارة .
وأضاف في حديث لـ "الغد" أن الأصل أن يكون في الوزارة أمين عام واحد يشرف على تنظيم إداري مكون من دوائر وأقسام تقوم بمهامها بصورة منظمة ولدى المؤسسة نظام متابعة وتقييم ورقابة فعال يستطيع الأمين العام من خلاله متابعة شؤون المؤسسة والإشراف عليها وقيادتها.
غير أن رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق الدكتور هيثم حجازي خالفه الرأي مؤكدا أن ذلك يعتمد على طبيعة عمل الوزارة وإستراتيجيتها وأهدافها وامتدادها الجغرافي بالإضافة إلى عدد موظفيها.
وتابع: فوزارة مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة المياه بحاجة إلى أكثر من أمين عام كأن يكون أحدهما للأمور الفنية والآخر للأمور الإدارية والمالية، أو أي مجال آخر.
وأضاف حجازي: "إن من إيجابيات وجود أكثر من أمين عام وفق المحددات المذكورة أنه يسرع في تصريف الأمور، ويتيح إمكانية تجويد العمل الفني للوزارة من قبل الأمين العام للشؤون الفنية بحيث يصبح تقديم الخدمة أكثر جدوى وفائدة، كما أن وجود أمين عام للشؤون الادارية والمالية مثلا يساعد على القيام بالوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة بشكل أفضل.
وبين أنه وفي حال وجود أكثر من أمين عام يجب أن يحدد لكل واحد منهما مجال عمله، وما هي صلاحية كل منهما وما هي مسؤولياته وأن يكون هذا التحديد واضحا ومكتوبا ومتفقا عليه، وبخلاف ذلك ستتداخل الصلاحيات والمهام والمسؤوليات مما يؤدي إلى انتفاء الهدف الأساس من وجود أكثر من أمين عام، وهذا ما قد يحدث إذا تم تعيين أكثر من أمين عام في وزارات لا تتطلب طبيعة عملها وجود أكثر من أمين عام، مما يؤدي إلى وجود حالة صراع الأدوار، وبالتالي تدني مستوى تقديم الخدمة، وضعف الروح المعنوية لدى الموظفين، ناهيك عن الكلف المالية المترتبة على وجود أكثر من أمين عام في وزارة لا تتطلب طبيعة عملها وجود هذين الأمينين.
من جانبه، قال أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا الدكتور عبدالله القضاة، إن ظاهرة تعدد الأمناء العامين في الوزارة الواحدة يتنافى مع مبادئ التنظيم الإداري.
وأضاف القضاة "بدأنا نشهد ظاهرة مؤخرا في التنظيمات الإدارية لبعض الوزارات وهي وجود أكثر من أمين واحد للوزارة، مبينا أن مبررات مثل هذا التوجه؛ قد تكون مقبولة من حيث المبدأ ولكن مرفوضة من حيث الشكل والإخراج.
وبين القضاة أن وجود توسع وتعقيد في عمل بعض الوزارات وكذلك الخصوصية الفنية يستدعي وجود أكثر من وظيفة قيادية ضمن المجموعة الثانية من الفئة العليا كما في وزارة الصحة والعدل وغيرها، لكن هذا في الأصل يجب ألا يتم على حساب الإخلال بمبدأ تنظيمي عريق وهو "وحدة الأمر" حيث يقتضي العمل في هذا المبدأ أن يكون للوزارة أمين عام "وكيل" واحد يرأس الجهاز الإداري فيها ويمنح المزيد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة الوزارة بشكل فاعل على اعتبار أن الوزير موقع سياسي.
وأشاد القضاة بنضج التنظيم الإداري المعمول به لدى وزارة الداخلية بقوله "لدينا في الأردن تجربة مثالية؛ حيث أن وزارة الداخلية فيها أكثر من خمسة عشر محافظا ضمن الفئة العليا المجموعة الثانية؛ وهناك أمين عام واحد للوزارة ضمن نفس المستوى الإداري، وربما يتميز المحافظ بأنه إضافة إلى مستواه الإداري المماثل للأمين العام فهو يمثل جلالة الملك في محافظته؛ ومع ذلك فهو يلتزم بوحدة الأمر باحترامه لدور الأمين العام الوحيد للوزارة.
وأضاف القضاة أن الفكرة الأساسية أن لمجلس الوزراء بصفته الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على أنظمة التنظيم الإداري للوزارات؛ وهي العدول عن تسمية أكثر من أمين عام/ وكيل لأي وزارة، فوزارة الصحة مثلا تكتفى بتسمية أمين عام واحد لها؛ والآخرون ممن تم تسميتهم أمناء عامين يمكن تسميتهم مدراء عامين وبنفس المستوى الوظيفي "المجموعة الثانية من الفئة العليا" مثل مدير عام الأوبئة؛ مدير عام الرعاية الصحية، ومدير عام مستشفى وهكذا.
من ناحيته، بيّن مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، الدكتور راضي العتوم، أن استحداث أكثر من أمين عام ليس صالحا لكل الوزارات، ويمكن أن يصلح للوزارات الكبيرة التي تتعدد مهامها وأنشطتها وبرامج عملها.
وقال "على سبيل المثال وزارة الصحة لكبر وتعدد أنشطتها تحتاج لأمينين عامين اثنين، حيث إدارة المستشفيات والمراكز الصحية مستقلة عن الإدارة العامة والمالية".
ووزارة الصناعة والتجارة، تتعدد مهامها ويتسع نطاق الوزير الإشرافي، بين أكثر من عشر دوائر ومؤسسات عامة إلى أعمال الوزارة ذاتها المعنية بالصناعة وبالتجارة وبالتموين.
وكذلك الحال لوزارة المالية، حيث النطاق الإشرافي للوزير على ثماني دوائر ومؤسسات، إضافة لأعمالها الخاصة بالسياسات المالية المعنية بالضريبة، وإدارة الدين العام، وفرض الرسوم وغيرها؛ فهي بذلك تحتاج لأكثر من أمين عام.
وينطبق هذا الحال أيضا، على وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فمن الأهمية تقسيمها لعدة أجزاء أحدها للإشراف على التعليم العام المدرسي، والثاني للتعليم العام الجامعي، والثالث للتعليم الخاص المدرسي، والرابع للتعليم العام الخاص الجامعي، أما باقي الوزارات فلا حاجة لأكثر من أمين عام لها. وقال العتوم "أجزم أن يعاد النظر بمستوى الفئة العليا للسفراء وللمحافظين لتخفيف العبء المالي على الدولة من حيث الرواتب الجارية والتقاعدات".



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