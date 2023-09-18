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كريشان:بنك البذور ينطلق من رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية الأمن الغذائي

9/18/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله ربيحات






مندوبا عن جلالة الملك وضع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أمس حجر الأساس لمبنى بنك البذور الوطني في حرم المركز الوطني للبحوث الزراعية وبالتعاون مع الجامعة الهاشمية.
وقال كريشان إن بنك البذور الوطني ينطلق من رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويعد مشروعا وطنيا وامتدادا لبنك البذور الذي تأسس في المركز الوطني للبحوث الزراعية منذ عام 1993، لافتا إلى أن الحكومة تقدر دور وزارة الزراعة على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف كريشان أن الأردن من الدول السباقة لمواجهة مخاطر التحديات المناخية، وأن ازدياد سكان العالم ضاعف من استهلاك الأغذية عالمياً، لذا فإن خطة الحكومة التي تستند إلى الرؤية الملكية ستمكننا من تفادي الأزمات ومواجهة الحالات الطارئة غير المتوقعة.
من جهته قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن تأثير الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم ، نبهت الدول الى أهمية الأمن الغذائي في المحافظة على استقرار الدول وأمنها، وكان ممن نبه الى ذلك جلالة الملك عبدالله الثاني في حوار بورلوغ في 16/10/2020 حيث كانت توصياته نبراسا وموجها للعمل العالمي والمحلي لمواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي حيث حدد جلالته أولويات العمل لما بعد كورونا بدعم الأفكار المتقدمة في مجالات الإنتاج، والتزويد، والتخزين، وتبادل الخبرات، وتسخير الحلول التي توفرها التكنولوجيا.
وأكد الحنيفات اعتزازه بالإنجازات العلمية التي سطرها الذراع العلمي لوزارة الزراعة المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية من خلال توسعة بنك البذور الوطني والذي يعد حاضنة للموروث النباتي وتجسيدا للعمل البحثي المشترك، لافتاً إلى أن بنك البذور الوطني يخدم أغراض التنمية الزراعية من خلال حفظ الأنواع والأصناف النباتية القادرة على إيجاد منتج نباتي بمواصفات وجودة عالية ذات قيمة مضافة.
وقال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد اننا ‏نَلِجُ اليومَ معاً في مرحلةٍ جديدةٍ في تاريخ البحث العلمي الزراعي والتي جاءت بتوجيهاتٍ ملكية سامية وذلك مع بداية جائحة كورونا، في الاجتماع الخاص المتعلق بالأمن الغذائي الأردني والذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي في قصر الحسينية، حيث وجه جلالة الملك كلا من المركز الوطني للبحوث الزراعية والجامعة الهاشمية للسير قدماً في بناء هذا المشروع المشتركِ بين الجامعة الهاشمية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه ليس فقط بطبيعته العِلمية، بل وأيضاً بطريقة تمويلِه، حيث خصصت الجامعة الهاشمية ثلاثة ملايين دينار لإنشاء مبنى جديد لبنك البذور الوطني، هذا البنك الذي باشر عمله منذ عام 1993 ويزخر بعينات بذرية يعود تاريخ أقدمها إلى عام 1927 إضافةً إلى 2000 عينةٍ معشبية تاريخية يعود عمر أقدمها إلى عام 1898.
وأضاف حداد أن تصاميم هذا المشروع جاءت بأعلى المعايير الهندسية للأبنية الخضراء وبمساحة إجمالية تُقدر بـ 3170 مترا وخمسة دونماتٍ للخدمات المرافقة، وخمسة دونماتٍ أخرى تُستخدم لإكثار مدخلات بنك بذور الوطني، وسيكون البنك مزوداً بقاعاتٍ حديثةٍ للتدريبِ ومُختبراتٍ وأجهزةٍ مخبريةٍ متطورةٍ وغرفِ تبريدٍ وتخزينٍ طويل الأمد بواقع -20 درجة مئوية بدلاً من 5 درجات مئوية والمعمول بها حالياً.
وأشار حداد لدور سموّ رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأمير الحسن بن طلال المعظم الجوهري بتكليف كوادر مديرية بحوث التنوع الحيوي في المركز الوطني للبحوث الزراعية وبقيادة الدكتور خالد أبو ليلى بالتحقق من محتويات المعشب النباتي في Q Garden في بريطانيا، والاستفادة من خبراتهم ووضع مواصفات عالمية لبنك البذور الوطني ليكون على أعلى المعايير والمواصفات العالمية لبنوك البذور، لافتا إلى ‏نسبة الإنجاز في المشروع فاقت 15 % ويتوقع استلام المشروع في شهر 7/2024.
وأشار رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون إلى دور بنك البذور الوطني ( بيت الخبرة الوراثية)، وبدعم من سمو الأمير الحسن بن طلال والذي سيسهم في اختيار مختلف الأصناف الزراعية المناسبة، بما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي بأسره.
وقال الزبون، إن الاهتمام الملكي بالمشروع الوطني، جعل الجامعة تحرص على أن يكون لها دور في هذا المشروع، مبيناً أن رسالة الجامعة الهاشمية تكمن في خدمة الوطن والمواطن، إلى جانب واجباتها التعليمية والتدريسية، مؤكدا اعتزازه بتتويج هذا المشروع بشكل علمي وإيجابي، لحماية مختلف الأصناف الزراعية من الانقراض، فضلاً عن تكريس البحث التطويري والتطبيقي لهذا البنك.
وقال رئيس بلدية عين الباشا جمال الفاعوري إن انشاء بنك البذور الوطني ضمن لواء عين الباشا يعد إضافة نوعية إلى مكتسبات الوطن التي أرساها جلالة الملك والتي تعنى بحفظ الأصول الوراثية النباتية والتي سيكون لها إنعكاس إيجابي على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية.
وأشار الفاعوري إلى الدور الفاعل والريادي الذي يقوم به المركز الوطني للبحوث الزراعية بالنهوض بالقطاع الزراعي ليس على صعيد لواء عين الباشا فحسب بل على الصعيدين المحلي والدولي، الأمر الذي جعل المركز الوطني للبحوث الزراعية يشكل مؤسسة نموذجية في التطور والتحديث ومواكبة التطورات العلمية والتشاركية مع المجتمع المحيط بها مما جعلها في السنوات الأخيرة انموذجا ومنارة يحتذى بها.



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