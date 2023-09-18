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منطق بيريز

9/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






بقلم: آفي غيل

"أسبوع طيب لكم يا مواطني إسرائيل. هذا المساء يسرني أن أبشركم ببشرى عظيمة".
الى جانب كل مواطني إسرائيل تحفزت انا أيضا لان استمع الى البشرى الموعودة وها هي، من حلق بنيامين نتنياهو انطلقت بشرى "الشرق الأوسط الجديد" لشمعون بيريز. فقد وصف نتنياهو بنبرة ليس هناك ما هو اكثر احتفالية منها المشروع الذي أعلن عنه الرئيس بايدن في مؤتمر الـ G20: شبكة سكك حديدية لقطارات ومسارات تجارية تربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا – وستمر بالسعودية، الامارات، الأردن وإسرائيل.
وصف نتنياهو المشروع كـ "اختراق للطريق" يضمن التعاون "الأكبر في تاريخنا"، "خطوة تاريخية" تؤدي الى "اندماج وتعاون إقليمي وعالمي خاص وغير مسبوق"، ليس اقل من "تحول الحلم الى واقع". نتنياهو المتأثر قضى حتى بالقطع بان المشروع "سيغير وجه الشرق الأوسط".
بيريز، الذي تأتي اليوم الذكرى السابعة لرحيله، لا بد سيبتسم له من فوق. قبل 30 سنة نشر كتابه "الشرق الأوسط الجديد" والذي وصف فيه ضمن أمور أخرى شبكات مواصلات تبنى في المنطقة، "تمديد سكك حديدية وشق طرق سريعة تربط دول المنطقة الواحدة بالاخرى والمنطقة كلها بأفريقيا وأوروبا عبر البر أيضا. بل ان بيرس يفصل في كتابه مسارات السكك الحديدية التي على حد قوله ستشجع التجارة والسياحة وستسمح ضمن أمور أخرى بالتحرك من إسرائيل "الى السعودية والى الخليج".
وها هي أحلام بيريز تأخذ في التحقق. صحيح أن المسيرة بطيئة ومليئة بالعوائق، لكن حتى اشد منتقديه ملزمون بان يعترفوا: عندما نسج صورة مستقبل المنطقة في كتابه، هل تخيلوا توقيع اتفاقات سلام مع دول "اتفاقات إبراهيم"؟ هل تصوروا تقدما حقيقيا نحو تطبيع مع السعودية؟
فهل تبنى نتنياهو رؤيا بيريز لـ "الشرق الأوسط الجديد"؟ ليس حقا. رغم وجه الشبه في الخطاب يختلف الاثنان في مسألة هامة – النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد رأى بيريز في حل النزاع حجر أساس في تحقق رؤياه الإقليمية وكان هذا بين الاعتبارات الهامة التي قبعت في خلفية التوجه الى أوسلو. رغم إفشال المسيرة، فان آثار اختراق الطريق مع الفلسطينيين في أوسلو تصدح اليوم أيضا. هكذا، شق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل الطريق الى اتفاق سلام مع منح الشرعية لدول عربية بتطبيع علاقاتها معنا.
بخلاف بيريز، يتجاهل نتنياهو المسألة الفلسطينية. فهو لا يتخذ أي مبادرة سياسية ترسم أفقا لحل دائم ولا يرى في استمرار الاحتلال عبئا على قدرة إسرائيل للانخراط في المنطقة. اما منطق بيريز فمختلف: إبقاء النزاع بلا حل يؤدي بإسرائيل الى واقع دولة ثنائية القومية ويهدد استقرار شبكة العلاقات التي تنسج الان مع العالم العربي.
ان تعميق الاحتلال واحتدام انفجارات العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، مع التشديد على الحرم، من شأنه أن يمزق دفعة واحدة نسيج علاقات إسرائيل مع دول المنطقة. آجلا ام عاجلا ستكتشف إسرائيل بأن مستقبل انخراطها في الشرق الأوسط الجديد بقي متعلقا بتسوية إسرائيلية – فلسطينية مستقلة تقوم على أساس الاعتراف المتبادل وتقسيم البلاد. هذا هو منطق أوسلو، منطق شمعون بيريز.



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