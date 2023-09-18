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خفض مستوانا

9/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: ناحوم برنياع

في 1976 احتفلت الولايات المتحدة بـ 200 سنة على ولادتها. رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين كان الزعيم الأجنبي الأول الذي اختير لبدء الاحتفالات. فقد بدأ زيارته في مدينة فلوريدا عرش الاستقلال الأميركي. طائرة عسكرية كبيرة وضعت تحت تصرفه. وكانت المحطة التالية هي البيت الأبيض، حيث استقبله ببهاء عظيم الرئيس فورد وزعماء الحزبيون. وكانت المحطة الثالثة لوس انجلوس، حيث قدم نجوم هوليوود من يهود وغير يهود وليمة فاخرة على شرفه. ضيف الشرف الثاني كان وزير الخارجية هنري كيسنجر. واندفعت المغنية ديانا روس نحو الرجلين والميكروفون في يدها والزمتهما على ان يغنيا. كيسنجر غنى؛ رابين احمر خجلا.
أي من هذه الحسنات لن تنتظر نتنياهو في رحلته الحالية الى أميركا. خفض مستوانا. نزلنا درجة. زعماء دول من درج ثالثة ورابعة درجوا على ان يستغلوا الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في الأمم المتحدة كي يزوروا أميركا. الدعوة تأتي من الأمم المتحدة. كل من له بطاقة عضو في المنظمة مدعو لأن يأتي، ان يتلو خطابه على خلفية حائط البلاط الأخضر لقاعة الجمعية العمومية. وان يقف في طابور طويل للقاء عاجل، وبالأساس هي فرصة لصورة، مع رئيس الولايات المتحدة.
كما أن زعماء مقاطعين في أميركا، مثلما كان في حينه احمدي نجاد وعرفات مدعوون للقدوم. من ليس مقاطعا يجد طريقا لاطالة الزيارة لمدينة أخرى أو اثنتين. هذه جائزة الترضية لمن بعينيه يرى واشنطن واليها لا يأتي. نتنياهو يبدأ زيارته في سان فرانسيسكو.
لقد رأى نتنياهو أزمنة افضل في الولايات المتحدة، افضل بكثير. بمفهوم ما هو جدير بالتقدير: بدلا من أن يغرق في مهانته يحاول أن يستخلص الأفضل مما هو موجود. مثله كشمعون بيريز الذي آمن دوما بانه يمكن تحويل الليمونة الى ليموناده. لكن الزيارة الحالية تتحدى نتنياهو بمفهوم آخر: في كل مكان يذهب اليه سينتظره متظاهرون، من مؤيدي حركة الاحتجاج.
مظاهرات ضد رؤساء وزراء إسرائيل كانت في أميركا في الماضي أيضا. كانت مظاهرات طلاب مؤيدين لفلسطين، وكانت مظاهرات لجماعة ساتمر المناهضين للصهيونية، واساسا فتيات، تلميذات معاهد. لم تكن المظاهرات أكثر من ملاحظة هامشية في جدول اعمال كله فضائل. اما هذه المرة سيقف امام رئيس وزراء إسرائيل مئات، ربما الآلاف من الإسرائيليين، جزء لا يتجزأ من الدولة، مصممون، صاخبون، غير مؤدبين على نحو ظاهر. لم يسبق إن كان أمرا كهذا في أميركا.
معنى المظاهرات أوسع مما ستعكس أشرطة التسجيل التي ستوثقها. فقد قال ليس صديق اميركي مشاركا في العلاقات بين الدولتين منذ سنين: "75 سنة رأى الاميركيون في إسرائيل دولة تتصدى لتهديد من الخارج. على أميركا أن تساعدها. المظاهرات ضد نتنياهو ستدفعهم لأن يفهموا بان إسرائيل تتصدى الان لتهديد من الداخل. وسيسألون أنفسهم ما الذي ينبغي لهم ان يفعلوه اذا كانوا سيفعلون على الاطلاق، من يصدقون، بيبي، سارة او الإسرائيليين الذين يحملون اليافطات في الشارع".
هذا صحيح قبل كل شيء بالنسبة للجالية اليهودية. مروجوها، من أعضاء مؤتمر الرؤساء وايباك وباقي المنظمات اطاعت حتى اليوم امرة كل حكومات إسرائيل. وعندما كانت تطل أصوات أخرى – منظمة جي ستريت مثلا – حاولوا ان يسكتوها. لكن من الأصعب التأييد التلقائي لحكومة تهين معظم عناصر الجالية اليهودية، مقصية في البيت الأبيض، دافعة للاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي ومكروهة من مئات الاف المتظاهرين في إسرائيل. هذا صحيح أيضا بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي تصوت له الغالبية الساحقة من اليهود، وصحيح، لاسباب أخرى بالنسبة لترامب ومؤيديه أيضا. أسئلة أقصيت في الماضي تطفو الان على السطح. زيارة نتنياهو، المظاهرات والاهتمام المتزايد بها في وسائل الاعلام ترفعها الى جدول الاعمال.
لكن من يبث على حائط مبنى الأمم المتحدة عنوانا يقول بالترجمة الحرة "لا تصدقوا رئيس وزراء إسرائيل – فهو Crime Minister"، يجب أن يأخذ بالحسبان إحساس عدم الرضى لدى الكثير من الإسرائيليين، حتى ممن يؤيدون الاحتجاج بكل قلوبهم. لا يوجد الكثير من العقل في جعل نتنياهو ضحية. في سان فرانسيسكو سيلتقي نتنياهو بالملياردير ايلون ماسك. وحسب المنشورات، فانها هي غاية زيارته الى المدينة. ماسك، 52، هو شخصية مشوقة: مستثمر عظيم من جهة، ورجل غريب، لا يطاق، من جهة أخرى. رائحة النجاح تنم عنه – من ناحية نتنياهو فان النجاح والمال يطهران كل شيء.
هو ينبغي ان يقلقنا بسبب X (تويتر سابقا)، الشبكة الاجتماعية التي اشتراها. تحت قيادته تنمي الشبكة ظاهرا خطابا عنصريا، لاساميا، لاديمقراطيا، لا اجتماعيا. العصبة ضد التشهير، من اهم المنظمات اليهودية في أميركا، شجبت شبكته وردا على ذلك هددها ماسك بدعوى قضائية.
يصعب علي أن افهم لماذا يحتاج رئيس وزرائي لان يطير الى اقصى الغرب الأميركي كي يلتقي ملياردير مشكوك فيه. كان اكثر احتراما لو ان ماسك التقى نتنياهو في نيويورك او في القدس. لكن الصور من للقاءات ستكون جميلة والثناءات الحميمة والإنجليزية الفاخرة، لفرحة مؤيدي الحكومة. هذا ما تبقى.



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