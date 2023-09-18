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هكذا تحطمت آمال اقتصاد السلام

9/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عيدن لومرمان

اتفاق أوسلو كان وما يزال اتفاق سياسي. ولكن خلفه وقف جبابرة لهم مصالحهم الاقتصادية الخاصة. دوف لاوتمان، ايلي هوروفيتس واصدقاؤهم في نخبة رجال الأعمال أيدوا الاتفاق واستثمروا فيه بأموالهم من أجل الدفع قدما بمشروع السلام. سبب ذلك لا يعتبر سرا. ففي أعقاب "المقاطعة العربية الكبرى" الاقتصاد الاسرائيلي عانى من العزلة الاقتصادية ومن عدم القدرة على الوصول الى السوق العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. في عصر العولمة وتوسيع السوق العالمية فقد احتاج كبار رجال الأعمال الاسرائيليين، لا سيما الذين لديهم نوايا لتطوير التصدير مثلما في صناعة الهايتيك التي كانت في حينه في المهد، الى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين سيؤدي الى رفع المقاطعة ويمكن من الوصول الى اسواق جديدة واستثمارات اجنبية.
لكن الطريق الى اتفاق سياسي شملت ضفدعا صعبا على الابتلاع بالنسبة لجزء من النخبة المالية: تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل قابل للعيش، الذي اتفق طاقم الاستشارة الاقتصادي في المفاوضات السياسية على أنه شرط رئيسي للسلام. خلال سنوات الاحتلال قامت اسرائيل بشكل متعمد بقمع تطوير الصناعة الفلسطينية واستغلت السوق الفلسطينية وقوة العمل الفلسطينية المأسورة. هذه الشروط شكلت دفيئة لنمو صناعة اسرائيلية تقوم على علاقات استغلال كولونيالية، التي هي غير قادرة على مواجهة منافسة حقيقية في السوق المحلية.
لذلك، رجال الصناعة في اسرائيل الذين قاموا بالإنتاج للسوق المحلية حرصوا على أن لا تتطور في المناطق الفلسطينية صناعات محلية مزدهرة، مع سياسة جمارك مستقلة، تنافس الصناعة الاسرائيلية. وإغراق السوق الاسرائيلية بمنتجات رخيصة مصدرها المناطق الفلسطينية أو دول من العالم الثالث، التي لم يكن لاسرائيل أي اتفاقات تجارية معها، سيؤدي الى فقدان الدخل والى موجة إقالات للعاملين، هكذا حذروا وحكومة اسحق رابين استمعت اليهم.
لا يوجد شك بأنه قبل المفاوضات الاقتصادية في باريس استخدم رجال الصناعة في اسرائيل الضغط الشديد من اجل منع تطور منافسة فلسطينية. في الحقيقة وثائق ومحاضر جلسات ومراسلات بين رجال الصناعة والسياسيين في ارشيف الدولة غير متاحة لمعظم الجمهور. ولكن نظرة على اتفاق باريس تكفي كي تشكل الدليل والشهادة على علاقات رأس المال – السلطة.
في الاتفاق فرضت اسرائيل على السلطة الفلسطينية سياسة استيراد استغلالية، التي كانت ملائمة لاحتياجات رجال الصناعة في اسرائيل. فبدلا من السماح بالاستيراد والتصدير بحرية اجبرت اسرائيل السلطة الفلسطينية على اخضاع منتجات فيها امكانية كامنة لمنافسة الصناعة الاسرائيلية على قانون الجمارك الاسرائيلي. ايضا المنتجات التي سمحت اسرائيل للسلطة الفلسطينية فيها بوضع سياسة جمرك مستقلة ورخيصة، لا سيما من مصر، كانت مقيدة بحصص لمنع وصولها الى السوق الاسرائيلية، والمثال البارز على ذلك الاسمنت الذي هو منتج رئيسي للتنمية الاقتصادية.
في كانون الاول 1994 عقدت في الكنيست جلسة للجنة المتابعة تم فيها مناقشة الملحق الاقتصادي في اتفاق باريس. لحظة واحدة في محاضر الجلسة تكشف المصلحة التي دافعت عنها اسرائيل.
عضو الكنيست ايلي غولدشميدت (العمل) سأل: "هل النية هي أن مستورد الاسمنت في غزة يمكنه استيراد كمية غير محدودة بنسبة جمرك متدنية؟".
نائب منسق اعمال الحكومة في المناطق: "ليس غير محدودة. لقد تم وضع قيود على الاسمنت، المنتجات الاشكالية تم تقييدها".
رئيس اللجنة، دادي تسوكر (ميرتس): "ما المشكلة في استيراد الاسمنت؟".
عضو الكنيست دان مريدور (الليكود): "اذا اصبح استيراد الاسمنت غير محدود فهذا سيجبر المنتجين في اسرائيل على زيادة النجاعة، وهو أمر غير ممكن. يجب على الفور وقف ذلك...".
هكذا، الأمل الكبير لاقتصاد السلام تحطم على صخرة المصالح الضيقة. في السنوات التالية، على الفور بعد التوقيع على اتفاق باريس، نسبة البطالة في المناطق ارتفعت ومؤشر استهلاك الفرد تحطم. من يبحث عن سبب فشل اتفاقات اوسلو يجب عليه النظر الى التشويه الاقتصادي لاتفاق باريس.
اتفاق باريس فشل في السعي الى تحقيق النمو للصناعة الفلسطينية المزدهرة في الضفة وفي قطاع غزة. ورغم المصالح المتبادلة المعلنة للنخبة الاقتصادية والنخبة السياسية في الطرفين، أن العملية السلمية ستنجح، فان المركب الاساسي الذي كان يمكنه ضمان نجاحه – ازدهار اقتصادي في المناطق الفلسطينية – لم يتحقق. رجال الصناعة في اسرائيل حققوا مطلبهم، والثمن يدفعه الجمهور الاسرائيلي والجمهور الفلسطيني حتى الآن.



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