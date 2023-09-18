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بين غزة والعبوات

9/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت







بقلم: يوسي يهوشع

موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن، بالتوازي مع المعركة تجاه النووي الإيراني: تسخين الحدود مع غزة مع استئناف اعمال الشغب على الجدار وإدخال عبوات بمواصفات عالية الى الساحة من شأن تفعيلها أن يغير صورة الوضع، الخطيرة على ما يكفي للتصدي للهجمات في يهودا والسامرة.
في نهاية الأسبوع رأينا حدثين شاذين يشيران الى ارتفاع درجة. الأول: زرع عبوة كبيرة في حديقة اليركون في تل أبيب، والتي في هذه المرحلة ليس واضحا ماذا كان هدفها النهائي. الثاني، اعمال اخلال بالنظام على الجدار في غزة والتي أدت بالجيش الى هجوم شاذ على موقع لحماس، بواسطة مسيرات.
العبوات داخل إسرائيل تصبح حدثا خطيرا. فالتحقيق في تفجير العبوة في حديقة اليركون في ذروته. على محققي الشاباك ان يفهموا من المشبوهين اللذين اعتقلا في تحويلة الرملة ماذا كان هدف العملية؛ هل كان هناك من ارسل العبوات واذا كان نعم فمن؛ هل هذه مبادرة محلية؟ وهل يوجد أعضاء آخرون؟ المشبوهان هما من العيزرية، يحملان بطاقات هوية زرقاء، يعملان في إسرائيل بشكل دائم.
العبوات داخل إسرائيل تدل سواء على تغيير العمليات – انتقال من السكاكين، الى اطلاق النار والى العبوات – أم على المشكلة الاستراتيجية لإسرائيل على الحدود.
في الحدود الشمالية، تهريب السلاح، الذي هدفه جنائي، يلتقي أيضا الساحة الداخلية. فالقدرة على العثور استخباراتيا، وفي وقت قصير اطلاق فريق قتالي من الشاباك واليمم لاعتقال عربيين إسرائيليين تدل مرة أخرى على عمق مشاركة الشاباك في خط التماس الذي بين الجنائي والوطني في داخل إسرائيل.
نذكر فقط منشورين في الشهر الماضي عن مشاركة عرب إسرائيل في العمليات، بما في ذلك اجتياح شقة في اللد والعثور على عبوات جاهزة للاستخدام غايتها كانت جنائية. دخول الشاباك لمعالجة خط التماس الجنائي – الأمني يثبت نفسه. والقبض على العبوة في اللد قبل بضعة أسابيع يروي القصة كلها. التقدير في جهاز املان عن العبوات ذات المواصفات العالية هو أن هذا حدث واسع ومركب يحظى بمعالجة شاملة.
بالنسبة للمظاهرات على الجدار، تحاول حماس استعادة النجاح، كما تترجمه، الى حملة المظاهرات على الجدار. تفسر حماس الوضع الداخلي في الدولة كضعف وتحاول رفع السرعة والضغط على السياسة الإسرائيلية. حماس تشد كُم إسرائيل. فهي معنية بمزيد من التسهيلات المدنية وتعتقد أن هذا هو الوقت من ناحيتها للحصول عليها، فيما تنتج وتصدح في الشبكة بانباء ملفقة عما يجري في الحرم وتنشر مقاطع فيديو كاذبة عن المس بالفلسطينيين.
عمليا الحقائق على الأرض معاكسة تماما. في الحرم كان هدوء في اثناء اليوم. الصلوات مرت كالمعتاد، والجهد الان هو لدحض هذا التلفيق الذي من شأنه أن يهيج ويشعل المنطقة في المناطق، في القدس وفي قطاع غزة أيضا. في مثل هذا الوضع محظور على إسرائيل ان تخضع لهذا الضغط وتستجيب لمطالب حماس حت لو كانت مصلحة إسرائيلية تحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
في حالة نجاح حماس في ابتزاز إسرائيل سيواصل هذا إعطاء اصدائه في المنطقة وتشجيع مزيد من المنظمات لمواصلة الطريق. حماس، مقارنة بباقي الأعداء، هي خصم سهل جدا ومحظور ان نفزع أنفسنا منها بل العكس: هذه فرصة لتعزيز الردع حيال باقي الأعداء.



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