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في إيران أغلبية صامتة ما تزال بعيدة عن التعبئة السياسية

9/18/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



راز زيمت* - (أوريان 21) 14 أيلول (سبتمبر) 2023
يبدو المجتمع الإيراني منقسمًا بشدة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنة، حيث يتصادم فيها معسكران: من ناحية، هناك أنصار النظام الإسلامي، الذين يتميزون باعتناق موقف محافظ للغاية؛ ومن ناحية أخرى، هناك الإصلاحيون وقسم من الشباب التواقين إلى الحرية. وبين هذين القطبين، تنأى "أغلبية صامتة" واسعة جداً بنفسها عن الانخراط في الصراع.

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في 7 تموز (يوليو) 2023، أحيت إيران ذكرى "يوم الغدير". ووفقًا للعقيدة الشيعية، ألقى النبي محمد في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة للعام 632 خطبة في واحة غدير خم الواقعة بين مكة والمدينة، عين فيها علي بن أبي طالب خليفة له. وقد أقيمت الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد تحت رعاية الحكومة. وتشير التقديرات إلى أنها اجتذبت ملايين المشاركين. وجرى الحدث الأكثر أهمية في طهران، وشهد موكباً امتد على مسافة عشرة كيلومترات من ساحة الإمام الحسين إلى ساحة آزادي. وأثارت هذه المسيرات الاحتفالية نقاشا عاما حيا حول معنى هذه المشاركة الواسعة في الاحتفالات الدينية، وحول مكانة الدين في المجتمع الإيراني.
فسر مؤيدو النظام، وخاصة من داخل الفصيل المحافظ، هذه الأحداث على أنها مظهر جديد للورع الديني العميق وواسع النطاق الذي يميز المجتمع، ورد على أولئك الذين يرون أن هناك اتجاهاً نحو العلمنة في الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل، جادل منتقدو النظام بأن المشاركة في المسيرات ليست دليلاً على تدين المجتمع، كما أنها لا تعني أن هناك دعماً شعبياً للنظام وسياساته. بل يعزو هؤلاء المشاركة الكبيرة في الاحتفالات إلى انجذاب الجماهير إلى الهدايا والمكافآت، وبالتالي فإن حضورهم لا يدل بالضرورة على قوة الإيمان داخل المجتمع.
اتجاهات عميقة
في المجتمع الإيراني
يندرج النقاش العام الحالي حول مسيرات "غدير" في سياق الاتجاهات العميقة التي شكلت المجتمع الإيراني على مدى العقود الماضية، بدءاً بعملية سريعة من العلمنة، تعززت بسبب تراجع مكانة رجال الدين. وليس هناك شك في أن التسييس المفرط للدين في إيران وعدم قدرة النظام على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تُطرح على المواطنين، فضلاً عن الفساد المستشري، قد أدت إلى تآكل دعم الرأي العام للنظام الثوري بشكل ملحوظ، وهو الذي كان قويًا على نطاق واسع. والأهم من ذلك أن هذه العوامل قللت من جاذبية الدين لدى كثير من الناس. وتشهد استطلاعات الرأي على تطور السلوك الديني ومستوى المحافظة لدى السكان الإيرانيين. ويقدم استطلاع للرأي أجراه معهد استطلاعات الرأي الإيراني (ISPA) في العام 2020 مثالاً جيّداً على ذلك: 47.4 في المائة من سكان طهران لا يلتزمون بصيام رمضان. ويتجلى التراجع في ممارسة الشعائر الدينية بشكل خاص في عدم الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي، ولا سيما ارتداء الحجاب الإلزامي للنساء، وانخفاض نسبة الحضور في المساجد.
تراجع مكانة رجال الدين
بالتوازي مع عملية العلمنة، هناك تراجع مستمر في مكانة رجال الدين في إيران. وتُعزى هذه الظاهرة جزئيا إلى ارتباطهم بالنظام الإسلامي، الذي يُنظر إليه على أنه مصدر للظلم. وهناك عامل آخر هو الوضع الاقتصادي الأفضل نسبيا الذي يتمتع به العديد من رجال الدين، إلى جانب ميلهم إلى ترك مسافة بينهم وبين الآخرين والحد من تفاعلهم مع العامة، ما يخلق هوة بينهم وبين المواطنين العاديين. وقد اعترف رجل الدين الإصلاحي، رسول منتخيبنيا، في حديث مع صحيفة "هم‌ میهن" اليومية، بأن العديد من الشباب يبتعدون عن الإسلام ورجال الدين.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الإيرانيين الذين يعتبرون أنفسهم مؤمنين أو متدينين يوافقون بالضرورة على سياسات النظام، أو يلتزمون من دون تحفظ بالمبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية. وعلى سبيل المثال، هناك معارضة لإلزامية ارتداء الحجاب حتى عند أشخاص لا يعارضون ارتداء الحجاب من حيث المبدأ، بما في ذلك بين بعض رجال الدين. وهكذا، كان من بين المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد وفاة مهسا أميني المأساوية نساء يرتدين الحجاب، ليعبرن عن معارضتهن لسياسات الحكومة. وقد أكد أحمد مزاني، رجل الدين الإيراني والعضو الإصلاحي السابق في البرلمان الإيراني في مقابلة مع أحد المواقع على شبكة الإنترنت، أنه إذا كانت مشاركة المواطنين في الاحتفالات الدينية يمكن أن تعكس معتقداتهم الدينية، فلا يجب أن تُؤول -خطأ- على أنها تأييد لأفعال الحكومة.
من ناحية أخرى، لا ينبغي تفسير العلمنة المعلنة ولا مظاهر الكراهية تجاه رجال الدين على الفور على أنها رغبة في التغيير السياسي. تستمر الفجوة بين مؤسسات النظام والجمهور، وخاصة جيل الشباب، في الاتساع. وبالتوازي مع ذلك، تتزايد الانتقادات اللاذعة للجمهورية الإسلامية، مما يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وزيادة الشعور بخيبة الأمل. وقد أصبح هذا الاتجاه واضحا بشكل خاص من خلال موجات الاحتجاج الأكثر تواتراً والأكثر كثافة التي لوحظت في السنوات الأخيرة. وكثيراً ما تنزلق هذه الاحتجاجات نحو أعمال عنف، لتصحبها شعارات تدين وجود حكم رجال الدين في حد ذاته. لكن الشعور المتزايد باليأس غالباً ما يدفع المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة للتعامل مع الواقع: الهجرة، واللامبالاة بالسياسة، والميل المتزايد إلى الهروب العقلي من العالم الحقيقي، فضلاً عن المشاكل الاجتماعية المثيرة للقلق مثل الانتحار وإدمان المخدرات.
إضافة إلى ذلك، ما تزال بعض شرائح الشعب الإيراني تخشى حدوث تغيير ثوري يمكن أن يؤدي إلى فوضى سياسية. ففي نظر العديد من الإيرانيين، تبدو البدائل المحتملة للنظام الحالي أكثر سوداوية، مع احتمالات تتراوح بين نشوب الحرب الأهلية وتفكك وحدة أراضي البلاد، أو استيلاء "الحرس الثوري الإيراني" على السلطة في حالة حدوث انهيار سياسي. ولذلك، يمكنهم أن يرضوا حاليا بالبحث عن ظروف اقتصادية أفضل والحد تدريجيا من تدخل الحكومة في حياتهم اليومية.
تأثير الثقافة الغربية
يتميز المجتمع الإيراني بأنه معقد، وقد شهد منذ الثورة الإسلامية تغيرات ديموغرافية وثقافية واسعة النطاق. وكان لعمليات التغريب والتحديث والعلمنة تأثيرات سياسية متنوعة، بل وحتى متناقضة أحيانًا. فقد أدى التعرض للثقافة الغربية الحديثة إلى الفردانية وتبني وجهات نظر أكثر ليبرالية، ولكن الاتجاه نحو ثقافة تتمحور على الاستهلاك والترفيه قد يعزز في بعض الأحيان ميل جيل الشباب نحو عدم الالتزام السياسي. وللاتجاهات الديموغرافية أيضًا تداعيات سياسية متناقضة. فعلى الرغم من الجهود التي بذلها النظام خلال العقد الماضي لتشجيع الولادات لمواجهة شيخوخة المجتمع، إلا أن معدل الولادة يستمر في الانخفاض. وفي حين أن معظم الشباب الإيرانيين يبتعدون عن قيم الثورة الإسلامية ويطعنون في المؤسسة الدينية المحافظة، فإن المسنين يميلون إلى تفضيل التغيير التدريجي والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي على الاضطرابات الثورية.
وفقاً لعالم الاجتماع عباس كاظمي، فإن العديد من البالغين في منتصف العمر يتعاطفون مع جيل الشباب المشاركين في الاحتجاجات، غير أن التزاماتهم العائلية والمهنية تمنعهم من الانضمام إليهم. ويكمن مفتاح التغيير السياسي في إيران إلى حد كبير في القدرة على تعبئة ما يسميه حميد رضا جلائي بور بـ"الأغلبية الصامتة". وقدرها عالم الاجتماع الإيراني في مقال نشر في تموز (يوليو) 2023، بحوالي 70 في المائة من الإيرانيين. ولا تدعم هذه "الأغلبية الصامتة" السياسة القمعية للسلطة وتشارك الشباب تطلعاتهم المدنية. وفي الوقت نفسه، يختلف موقف أفرادها عن موقف الجماعات الراديكالية، وخاصة تلك الموجودة خارج إيران، التي تدعو إلى إسقاط النظام بالعنف. ولاحظ حميد رضا جلائي بور خلال مقابلة أن معظم المتظاهرين في العام 2022 كانوا من شباب الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما. وظهر أن الجهود المبذولة لتحويل الاحتجاجات من حركة مدنية إلى حركة لتغيير النظام، بدعم من وسائل إعلام أجنبية، ليست لها فاعلية، حيث رفض الجزء الأكبر من المواطنين الانخراط في عمل ثوري عنيف.
تعتمد آفاق التغيير السياسي في إيران إلى حد كبير على القدرة على بناء تحالف شامل يضم قطاعات من السكان ذات وجهات نظر متنوعة، بل وحتى متناقضة. وكانت إحدى نقاط الضعف الملحوظة في موجة الاحتجاجات الأخيرة غياب قطاعات كبيرة من الفئات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما عمال الصناعات الكبيرة وقطاع الخدمات، الذين امتنعوا عن المشاركة في المظاهرات التي قادها بشكل رئيسي مراهقون وطلبة. ويتطلب تحدي استقرار النظام في إيران إنشاء ائتلاف وطني شامل. ويجب أن يكون هذا الائتلاف قادراً على توحيد مجموعات متنوعة، مثل العمال والمتقاعدين الذين يعطون الأولوية لتحسين الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع مجموعات أكثر سياسية، والتي تدافع عن الحريات السياسية والمدنية، مثل الطلاب.
بلد معقد ومتنوع
مثل المجتمعات البشرية الأخرى، تتكون إيران من مجموعة سكانية متنوعة تضم مؤمنين متدينين وعلمانيين. وتشمل مؤيدين ومنتقدين ومعارضين للنظام، وطلبة ليبراليين وشبابا مناصرا لخط متشدد مناهض للغرب، وطبقات وسطى حضرية تواقة إلى التغيير، وأخرى دنيا تقليدية قد تفضل الحفاظ على الوضع الراهن من دون اللجوء إلى الوسائل العنيفة والثورية. وتنطوي هذه الكوكبة المعقدة على العديد من الاختلافات في وجهات النظر السياسية، والتفسيرات الأيديولوجية، والقيم، والأولويات. يمكن لمواطن إيراني أن يصوم رمضان ويحيي ذكرى يوم كورش الكبير، ويعارض الحجاب الإلزامي، لكنه يعتبره في الوقت نفسه رمزًا دينيًا ووطنيًا ومجتمعيًا مهمًا. ويمكن أن يحتج إيرانيون على النظام ويحتفلوا بانتصار المنتخب الوطني لكرة القدم، وأن يعبروا عن رفضهم للمساعدات الإيرانية لسورية، وأن يعارضوا في الوقت نفسه العقوبات الأميركية. وقد يختلفون مع موقف النظام بشأن تدمير إسرائيل، لكنهم يعارضون أيضا سياسات الحكومة الإسرائيلية. وسوف يؤدي التحليل التبسيطي المفرط الذي يهمل تنوع المجتمع الإيراني إلى تحليلات خاطئة تجر في كثير من الأحيان إلى اعتماد استراتيجيات غير ناجحة.

*راز زيمت: باحث مشارك في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) ومركز التحالف للدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.



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